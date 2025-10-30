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É a Guerra Traduzida da Rádio Observador. Trazemos todos os dias os destaques da imprensa russa e da imprensa ucraniana em tempo de guerra da Ucrânia. Hoje, com a jornalista Laura Figueiredo. Laura, boa noite. Vamos começar pela imprensa ucraniana. O Kremlin ordenou um cessar-fogo de até seis horas na Ucrânia para que os jornalistas acedam a áreas bloqueadas.

Uma informação divulgada no Telegram pelo Ministério da Defesa da Federação Russa, que recebeu uma ordem do comandante supremo chefe da Federação Russa para garantir a livre circulação de jornalistas estrangeiros, incluindo ucranianos, mediante pedido ao comando das Forças Armadas da Ucrânia. Esta decisão do governo russo surge depois de ontem Vladimir Putin ter afirmado que as forças ucranianas estão cercadas em duas cidades vizinhas da região de Donetsk, bem como em Kupiansk, e para se verificar isso mesmo, o presidente russo decidiu permitir o acesso de jornalistas a essas áreas. Na nota, o ministério adiantou ainda que o comando russo está preparado para cessar as hostilidades durante cinco a seis horas nestas áreas, bem como para fornecer corredores de entradas e saídas irrestritas para grupos de representantes dos meios de comunicação social estrangeiros.

E já uma reação, Laura. A Ucrânia recomenda que nenhum jornalista confie neste cessar-fogo ordenado por Vladimir Putin.

É o que dá conta o Pravda. Na rede social X, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano alerta que as propostas de Putin para a criação dos tais corredores na zona de guerra não são fiáveis. O governante relembra a experiência que teve em primeira mão na batalha de Ilovaisk, em 2014, na qual um corredor sugerido também por Putin para a retirada de tropas ucranianas acabou por se transformar numa das maiores perdas de sempre pro exército ucraniano. O porta-voz do ministério ucraniano afirma ainda que o único objetivo de Putin é prolongar a guerra e lembra que o presidente russo nunca cumpriu nenhuma das promessas de cessar-fogo.

Volodymyr Zelensky, Laura, assinou duas leis que prorrogam a duração da lei marcial na Ucrânia e também o período de mobilização geral.

É já a 17ª prorrogação da lei marcial desde o início do conflito em 2027. De acordo com a Ukrinform, a lei foi renovada agora até fevereiro do próximo ano. De acordo com o governo, a manutenção da lei marcial e a mobilização são vitais para coordenar a defesa nacional e para garantir a prontidão para responder aos ataques russos. De acordo com a Constituição da Ucrânia, a lei marcial é renovada a cada 90 dias e enquanto estiver em vigor, não há eleições na Ucrânia.

Donald Trump diz que o presidente chinês concordou em trabalhar com os Estados Unidos da América para colocar um fim à guerra na Ucrânia.

É o que avança o The Kyiv Independent. Trump e Xi Jinping estiveram hoje reunidos na Coreia do Sul, o primeiro encontro em seis anos. Embora o principal tema da reunião tenha sido as relações econômicas entre os dois países, a questão da Ucrânia foi também abordada. Pequim é um dos principais aliados de Vladimir Putin, pelo que já se esperava que Donald Trump pedisse ao presidente chinês uma maior pressão sobre o Kremlin. E a verdade é que, no final do encontro, o presidente norte-americano anunciou que os dois países vão trabalhar em conjunto para tentar pôr um fim ao conflito na Ucrânia. Já a bordo do avião presidencial, de regresso aos Estados Unidos, Trump disse ainda que ele e Xi Jinping concordaram que às vezes é preciso deixar as partes envolvidas lutar. Ainda assim, promete um esforço conjunto para pôr um ponto final na guerra.

E voltamos já a seguir para a segunda parte da Guerra Traduzida. Vamos falar da imprensa russa.