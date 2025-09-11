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Guerra Traduzida na Rádio Observador, o programa onde falamos e analisamos em detalhe a imprensa russa, bem como a imprensa ucraniana em tempo de guerra. Hoje temos conosco o jornalista João Gama, que esteve a fazer a curadoria precisamente da imprensa quer russa, quer ucraniana. João, vamos começar pela Rússia ou pela Ucrânia?

Vamos começar pela Rússia, José.

Vamos começar pela Rússia, um dia depois de terem caído os drones russos em solo polaco. A imprensa de Moscovo continua a levantar muitas dúvidas sobre este tema. Por quê, João?

É a manchete do Izvestia, vamos já descobrir por quê. Quem está por trás do incidente com drones na Polónia? O jornal entrevistou vários analistas e especialistas que acusam as autoridades europeias de procurar explorar qualquer acontecimento para romper as negociações de paz na Ucrânia. A Polónia ativou o artigo quarto do Tratado da Aliança Atlântica, mas não o quinto, que teria ativado uma resposta militar conjunta por parte de todos os aliados. E assim, alguns professores ouvidos por este jornal russo asseguram que Varsóvia não viu a queda de drones não identificados como uma ameaça. Especialistas militares asseguram que a probabilidade de drones russos terem perdido na Polónia é muito baixa, uma vez que são lançados sobre as regiões mais ocidentais da Ucrânia e sempre com um plano de voo. E quem sairá a ganhar, avisam os analistas, é a própria Polónia, que consegue dar mais popularidade ao seu governo e aos falcões da União Europeia por quererem continuar a usar a Ucrânia como uma ferramenta para dissuadir a Rússia e resolver os seus próprios problemas internos.

Já o Interfax cita autoridades polacas. Diz o jornal que não foi encontrado nenhum explosivo nos drones que aterraram na Polónia.

São dados, importa dizer, ainda preliminares, mas as autoridades do distrito de Lublin, na Polónia, asseguram que para já não foram encontrados vestígios de explosivos durante os exames que foram realizados. O porta-voz do Ministério Público, que é citado aqui pelos mídia polacos, diz que nenhum explosivo foi encontrado nos destroços de pelo menos 16 drones que foram descobertos na Polónia e acrescentou que a investigação está ainda em andamento.

Vamos mudar aqui um pouco de tema, mas mantemo-nos no Interfax, até porque aqui a morte de Charlie Kirk, o ativista pró-Trump, é também destacada. Ele que morreu ontem depois de ter sido atingido a tiro nos Estados Unidos. Os jornais russos lembram aqui as posições deste ativista conservador, sobretudo no que toca à guerra na Ucrânia.

No Interfax, mas não só, é a manchete de jornais como o KP, Komsomolskaya Pravda, um dos jornais mais sensacionalistas da Rússia, narra os acontecimentos da morte de Charlie Kirk e como o ativista conservador foi morto a tiro no campus da Universidade de Utah. Eventualmente, mais no final do artigo, responde à pergunta: quem é Charlie Kirk e qual é a sua postura em relação à Ucrânia? Escreve o KP que desde o início dos eventos no Donbass, ou seja, a invasão russa, Kirk descreveu a guerra como um conflito de fronteira e disseminou declarações de que era o regime de Kiev, ucraniano, que estava a bombardear civis, mas não ficaria por aqui. Também o RBC recorda que há apenas seis meses, Charlie Kirk, este ativista, acusou as autoridades ucranianas de continuarem o conflito e defendeu que a guerra na Ucrânia não beneficia o povo ucraniano, mas sim o complexo militar industrial e a classe dominante do país. Acusou, por exemplo, Joe Biden ter começado a Terceira Guerra Mundial ao permitir que o exército ucraniano usasse mísseis americanos de longo alcance. Chamou Zelenskyy de presidente ilegítimo e questionou por que a Casa Branca estava a dar armas e dinheiro a um país que, cito, "poucos conseguem encontrar no mapa". Sempre foi um defensor, no reverso da moeda, do diálogo com Moscovo e também com Vladimir Putin.

A imprensa livre da Rússia destaca um tema diferente. Falam numa reunião entre Alexander Lukashenko e o enviado especial dos Estados Unidos à Bielorrússia.

Recorremos aqui ao jornal Meduza, que adianta que um vídeo da reunião foi partilhado pelo canal de Telegram do serviço de imprensa de Lukashenko. Em cima da mesa esteve um acordo global que terá sido proposto pelo presidente da Bielorrússia para libertar presos políticos. Um grande acordo, diz Lukashenko, tal como Donald Trump gosta de afirmar. E precisamente ao mesmo tempo, a embaixada norte-americana em Vilnius informou que 52 políticos de várias nacionalidades foram libertados na Bielorrússia e colocados a caminho da Lituânia. Não foi tema único. O enviado norte-americano anunciou que os Estados Unidos da América vão levantar as sanções à companhia aérea da Bielorrússia, a Belavia, e que estão a ponderar fazer regressar a embaixada a Minsk, capital da Bielorrússia. Aqui importa recordar que este não é apenas tema na imprensa livre, mas o jornal RBC tem um detalhe diferente. Escreve que o enviado norte-americano entregou a Lukashenko uma carta escrita por Donald Trump a dar-lhe os parabéns pelo seu aniversário.

Os parabéns também ao João Gama pela curadoria que fez da imprensa russa. Fica por aqui este episódio da Guerra Traduzida. Estivemos a olhar para os destaques da imprensa russa sobre a guerra na Ucrânia.