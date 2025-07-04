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Segunda parte da Guerra Traduzida. Estamos de volta com a Diana Rosa e com as principais notícias dos jornais ucranianos. Diana, Trump falou esta tarde ao telefone com Volodymyr Zelensky.

É uma notícia fresquinha, acabadinha de sair, acabadinha também de ser publicada no nosso live blog, que tem todas as atualizações sobre a guerra na Ucrânia e também no Médio Oriente. De acordo com uma fonte conhecedora do conteúdo desta chamada, foi uma boa conversa entre os dois líderes. Trump não disse o mesmo, por exemplo, ontem da conversa com Putin, ficou manifestamente desiludido. No entanto, realçar que Trump fala sempre primeiro com Putin e só depois com Volodymyr Zelensky. No entanto, como dizia, se a conversa de ontem foi decepcionante para o presidente norte-americano porque não teve progressos, sabe-se apenas, esta tarde, que esta chamada entre Trump e o presidente ucraniano foi boa. Vamos ficar provavelmente a conhecer mais detalhes durante a tarde.

Ao longo das próximas horas, uma boa conversa, é o que diz Donald Trump. A Rússia fez um dos maiores ataques de sempre a Kiev. Foram lançados centenas de drones na última noite.

Drones e mísseis. Horas depois de Putin ter falado com Trump, Moscou levou a cabo um ataque massivo com relatos de enormes explosões na capital ucraniana, assim como noutras cidades. Segundo as autoridades militares da Ucrânia, a Rússia terá disparado cerca de 550 mísseis e drones contra a Ucrânia nas últimas horas. De acordo com o presidente da Câmara de Kiev, pelo menos 23 pessoas ficaram feridas, 14 estão hospitalizadas. Foram atingidos edifícios residenciais, uma escola, um centro de saúde, uma linha de comboio. Isto são os dados avançados pelo Kyiv Independent. O autarca da capital diz que a Rússia terrorista causou o caos em Kiev. As explosões começaram a ouvir-se às 10 da noite, continuaram durante a madrugada. Há registos de drones que atacaram também a cidade de Poltava, que fica sensivelmente a duas horas de Kharkiv, a segunda maior cidade do país. O Serviço Estatal de Emergências da Ucrânia diz que, para além destes feridos, uma pessoa morreu também na sequência destes ataques.

Precisamente na sequência destes ataques, Zelensky acusa a Rússia de ter um comportamento destrutivo, mas não só, diz também, estúpido.

E diz que este foi um ataque cínico à Ucrânia, lá está, porque supostamente decorrem negociações de paz e, portanto, o presidente ucraniano considera que este tipo de comportamento por parte da Rússia só vai parar se houver uma pressão em grande escala por parte dos países ocidentais. A mensagem foi colocada na rede social X, é citada pela imprensa. Foi acompanhada por várias imagens que mostram a destruição causada por este ataque russo. Também a mulher, Olena Zelensky, reagiu a este ataque, diz que foi uma das noites mais assustadoras da vida coletiva e agradece o apoio da Força Aérea Ucraniana.

E para além dos ataques aéreos, Diana, a Rússia está agora a intensificar o uso de armas químicas na Ucrânia.

É o que adiantam os serviços de informação militar dos Países Baixos, em colaboração com os homólogos alemães. De acordo com estas organizações, já se sabia que a Rússia usava gás lacrimogéneo nos ataques na Ucrânia, mas nos últimos tempos está também a usar cloropicrina, um composto químico utilizado como antibiótico, fungicida, herbicida e inseticida, um líquido oleoso com um odor forte e irritante que tem efeito lacrimogéneo. Os Estados Unidos também já acusaram a Rússia de usar cloropicrina nos combates na Ucrânia, violando a convenção sobre armas químicas. A convicção é de que as tropas russas utilizam estes agentes químicos proibidos como uma forma de guerra psicológica para causar o pânico nas forças ucranianas, forçando os soldados a sair dos abrigos e das trincheiras com granadas de gás lançadas por drones. Isto para tornar os alvos fáceis em posteriores ataques russos.

E também houve ataques no sentido contrário. A Ucrânia atingiu uma fábrica de munições perto da capital russa.

As Forças de Defesa da Ucrânia realizaram um ataque direto com drones a essa que é uma das mais importantes instalações militares na região da capital russa, onde são produzidas ogivas termobáricas.

E para quem não conhece exatamente, Diana, o que é que são armas termobáricas?

É um tipo de explosivo que utiliza o oxigênio para gerar uma explosão intensa e de alta temperatura. O ataque às instalações russas foi realizado pelas forças de sistemas não tripulados da Ucrânia, em coordenação com outros elementos das Forças de Defesa. De acordo com a New Vasov Ukraine, foi confirmado que os drones atingiram diretamente o alvo. Há imagens de incêndios e de fumo no local do ataque. Além desta fábrica, foi também atingida uma central elétrica, também na região de Moscovo.

A China diz à União Europeia que não pode admitir que a Rússia perca a guerra.

É uma afirmação do ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi. Disse isso mesmo ao chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, que Pequim não se pode dar ao luxo de ver a Rússia perder a guerra, porque isso pode levar a que os Estados Unidos coloquem a China como centro das atenções nas questões geopolíticas. Esta conversa terá sido feita ontem, de acordo com a imprensa internacional, ou seja, estes comentários do Wang Yi dão a entender que a guerra da Rússia na Ucrânia é algo que serve os interesses estratégicos da China, que agradece o desvio de atenções à medida que se prepara para possivelmente invadir Taiwan. É o que está no Kyiv Post.

E é assim que terminamos esta edição da Guerra Traduzida, que regressa na segunda-feira.

Bom fim de semana.

Bom fim de semana, Diana.