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"Guerra Traduzida" na Rádio Observador, o que diz a imprensa russa e ucraniana em tempo de guerra. Hoje com o jornalista João Costa Campos. Boa tarde, João. Boa tarde, Miguel. Hoje vamos começar pelos jornais russos. João, no rescaldo das eleições legislativas na Moldávia, que deram maioria absoluta ao partido pró-europeu que está no governo, a imprensa russa, e em particular a imprensa estatal, diz que estes resultados são a prova de que as eleições não foram transparentes. É o caso do jornal estatal russo "Rossiyskaya Gazeta", que diz mesmo que a máquina de fraude na Moldávia esteve a funcionar a todo vapor para manter os pró-europeus no poder. De recordar que o partido de ação e solidariedade, que está no poder na Moldávia, venceu com mais de 50% dos votos, o que reforça a vontade do povo moldavo em seguir um caminho mais ocidental, mais europeu. E para este resultado, o jornal estatal russo tem uma explicação: diz que o partido pró-europeu só ganhou porque o governo moldavo aumentou o número de secções eleitorais no estrangeiro, em especial em países ocidentais. João, este jornal estatal russo relata denúncias de uma suposta falta de transparência dentro das próprias mesas de voto. Sim, o "Rossiyskaya Gazeta" diz que houve eleitores que foram impedidos de votar na Transnístria, que é uma região separatista pró-russa. O jornal diz que pontes foram cortadas, acesso de jornalistas e observadores independentes às mesas de voto foram barrados e até que a população não pôde entrar em algumas mesas de voto. Mas este jornal estatal russo vai mais longe, diz que tem relatos de queima de boletins de votos no partido pró-russo e que eleitores alinhados com o partido pró-europeu terão votado mais do que uma vez. É o que diz este jornal estatal russo sobre a vitória das forças políticas alinhadas com o Ocidente na Moldávia. Continuamos, João. A nossa viagem pela imprensa russa nesta segunda-feira com uma notícia da Agência de Notícias TASS, que dá conta de uma estagnação no orçamento de defesa russo. Em causa uma entrevista do ministro das Finanças russo, em que Anton Siluanov admite que o orçamento de Estado russo para 2026 não prevê aumentos com a despesa de guerra. Isto é, o ministro russo das Finanças diz que o país não vai gastar mais no esforço de guerra, pelo menos em 2026, garante que tudo o que as Forças Armadas e de Segurança precisarem está assegurado neste orçamento e que, cito: "Tem em conta tarefas e desafios emergentes". E apesar de o governo russo admitir que os desafios à segurança são crescentes, o orçamento para a defesa não vai aumentar no próximo ano. E a fechar a ronda pela imprensa russa, João, uma história que podia ser tirada de um filme de espiões estilo "007". Serviços secretos, uma cozinheira e veneno parece-me uma boa combinação, Miguel. Tem tudo para correr mal para o comensal, João. Esta é uma história dada em exclusivo pelo jornal russo "Izvestia", que retrata um pouco o que tem sido o jogo de sombras entre Kiev e Moscovo nos últimos anos. Esta manhã, num restaurante em Sebastopol, uma cidade costeira na península da Crimeia anexada pela Rússia, foi detida uma cozinheira de 45 anos acusada de tentar envenenar uma equipa inteira de militares das Forças Especiais Russas. Vamos ouvir um registo do momento da detenção captado pelas forças de segurança russas. Acabamos de ouvir a detenção desta cozinheira acusada de tentar envenenar militares russos num vídeo em que é registrada a detenção no restaurante onde trabalha. E ouvimos aquele célebre: "Tem direito ao silêncio, tudo o que disser pode ser usado contra si em tribunal". Inicialmente, esta história parece estranha, mas há aqui um senão que pode explicar um pouco do que se passou. No comunicado do Serviço Federal de Segurança da Rússia, divulgado esta manhã depois da detenção desta mulher, pode ler-se que afinal esta senhora de 45 anos, que era cozinheira de um restaurante na pacata cidade de Sebastopol, é um ativo ucraniano. Trabalhava como informadora para os serviços ucranianos? É pelo menos essa a tese defendida pelas secretas russas. Os serviços de inteligência russos dizem que esta mulher, que vai ser presente a tribunal, é acusada do crime de traição, um dos mais graves crimes do código penal russo. A Rússia acusa esta cozinheira de ter contactado desde 2023 com as secretas ucranianas e que começou a dada altura a recolher, analisar e enviar informações sensíveis para a Ucrânia sobre a Rússia. Passou, no fundo, a ser uma autêntica espia a favor da Ucrânia. Mas a acusação vai mais longe. A Rússia diz que esta mulher enviava imagens de locais estratégicos em Sebastopol, que teriam sido utilizadas pelas Forças Armadas da Ucrânia para coordenar ataques em território russo. São os destaques da imprensa russa desta segunda-feira, 29 de setembro. Voltamos já a seguir para a segunda parte com os destaques da imprensa ucraniana.