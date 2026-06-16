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Começa agora mais uma edição da Guerra Traduzida para acompanhar a situação no Irão. Nos próximos minutos passamos em revista alguns dos destaques dos jornais do Médio Oriente e dos Estados Unidos. A edição de hoje é da jornalista Teresa Freire. Teresa, depois de ontem os Estados Unidos e o Irão confirmarem a assinatura digital do memorando de entendimentos, hoje Donald Trump vem caracterizar este documento como justo e bom. O presidente norte-americano falou aos jornalistas ao fim desta manhã, depois de um encontro bilateral com o emir do Qatar, à margem da reunião do G7, sobre o acordo de paz entre Estados Unidos e Irão. Donald Trump diz que este é um acordo justo e é um bom acordo. Donald Trump fez também uma referência às notícias de que o acordo iria exigir que os Estados Unidos investissem dinheiro no Irão. Para dizer que isso é ridículo. O presidente garante que não estão a investir nenhum dinheiro e que nem têm nenhuma obrigação de o fazer. Donald Trump diz que a única coisa que importa é que o Irão nunca tenha uma arma nuclear. Diz que se a tentarem produzir, vão sofrer com consequências inacreditáveis. Esta manhã também o Irão se pronunciou sobre este acordo para avisar que qualquer ataque israelita no Líbano representa uma violação deste memorando. O alerta foi feito pelo ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros. O Irão vai considerar que o memorando está a ser violado caso Israel ataque o Líbano com artilharia ou caso invada o território. Mas nas mesmas declarações, Teresa, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano veio dizer que a guerra terminou oficialmente. O responsável diz que a guerra com os Estados Unidos e com Israel terminou oficialmente em todas as frentes esta segunda-feira, no dia de ontem. Confirma ainda que vai ter início na sexta-feira uma nova ronda de negociações com os Estados Unidos na Suíça, onde também está prevista a assinatura do memorando. Do lado dos Estados Unidos, Teresa, que reações é que houve a este memorando? Vários dos principais assessores de Donald Trump ficaram surpreendidos quando o presidente anunciou nas redes sociais que foi alcançado um acordo com o Irão. A notícia é avançada pelo The Wall Street Journal, que explica que membros da equipa mais próxima de Donald Trump acreditavam que as negociações ainda estavam em curso e por isso que foram apanhados de surpresa pelo anúncio. O The Wall Street Journal refere ainda que o presidente norte-americano assinou o documento enquanto falava ao telefone com jornalistas, com aliados políticos e com o presidente russo, Vladimir Putin. Tudo isto enquanto se preparava para assistir a combates de artes marciais organizados nos Jardins da Casa Branca. Apesar de Estados Unidos e Irão terem chegado a um acordo de paz no Médio Oriente, o trânsito no estreito Ormuz pode levar várias semanas até ser retomado. É o que garante o CEO de uma das maiores empresas de transportes de petróleo do mundo, a Mitsui Lines. O presidente executivo desta empresa diz, em entrevista ao Financial Times, que muitas empresas vão continuar a evitar a travessia do estreito, apesar do acordo que prevê a reabertura da via marítima. Donald Trump garantiu que existe uma rota segura e livre através do estreito, praticamente encerrado desde dia 28 de fevereiro, quando se iniciou o conflito, mas o CEO desta empresa petroleira garante que o tráfego não vai regressar de imediato à normalidade. Já que falamos sobre o estreito Ormuz, Teresa, a Agência Internacional de Energia Atómica considera que o fecho da via marítima evidenciou grandes vulnerabilidades energéticas do sudoeste asiático. Este relatório sobre a situação energética pede ainda que os governos tomem medidas decisivas. De acordo com os especialistas da agência, que examinaram as tendências nos 11 países da Associação de Nações do Sudeste Asiático, a região enfrenta grandes riscos estruturais que exigirão maior cooperação interna. No comunicado em que o estudo é apresentado, a Agência Internacional de Energia relembra que o Médio Oriente responde por 60% das importações de petróleo bruto da região e quase metade dos produtos petrolíferos refinados ou consumidos no Sudeste Asiático provêm de petróleo bruto do Médio Oriente. Como resultado, acrescentam, a paralisação virtual do fornecimento de energia através do estreito teve sérias consequências para os países de toda a região, o que levou à escassez de matérias-primas petroquímicas, produtos químicos e gás liquefeito de petróleo, que muitas famílias usam para cozinhar. Está tudo dito. É assim que fechamos mais uma edição desta Guerra Traduzida, com especial foco no Irão. A edição de hoje ficou a cargo da jornalista Teresa Freire. A Guerra Traduzida fica disponível como sempre em podcast.