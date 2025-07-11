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"Guerra Traduzida", programa em que detalhamos as notícias na Rússia e na Ucrânia. Notícias em tempo de guerra. Conosco está hoje o jornalista Vasco Maldonado Correia. Boa tarde, Vasco.

Boa tarde.

Começamos pela imprensa ucraniana e começamos com uma notícia em destaque. Praticamente todos os meios de comunicação social do país: o enviado especial norte-americano vai visitar a Ucrânia na próxima semana.

Keith Kellogg chega a Kiev na segunda-feira e por lá vai ficar durante uma semana inteira. É uma notícia, Miguel, que tem especial relevo depois do anúncio de Donald Trump na última noite. Isto porque o líder da Casa Branca promete fazer um comunicado de grande importância precisamente neste dia, na segunda-feira. Foi o que revelou Donald Trump numa entrevista à NBC News. O presidente norte-americano diz estar decepcionado com a Rússia.

Vai visitar a Ucrânia na próxima semana. É uma notícia que está em destaque em toda a comunicação social da Ucrânia. Também em destaque hoje, dia 11 de julho, a nova abordagem da guerra por parte do Kremlin. Uma abordagem que foi anunciada por Washington.

Anunciada por Marco Rubio, que esteve reunido com Sergey Lavrov, os chefes da diplomacia dos Estados Unidos e da Rússia falaram em Kuala Lumpur, à margem do fórum anual da Associação das Nações do Sudeste Asiático. Diz Marco Rubio que o Kremlin apresentou uma nova proposta para resolver a guerra na Ucrânia, uma proposta nova e diferente, mas não entrou em mais detalhes. A informação é negada por Moscovo. Lavrov diz apenas que a Rússia confirmou a posição anterior, que já vinha defendendo até aqui, e citou Donald Trump, disse: "Esperem grandes surpresas". Por isso, para já, tudo em aberto depois deste encontro.

Volodymyr Zelensky está a considerar o Ministro da Defesa da Ucrânia para o cargo de embaixador nos Estados Unidos da América.

É uma notícia para ler no Pravda e que deve levar a novas remodelações no governo ucraniano. A hipótese foi mesmo admitida pelo próprio presidente numa conferência de imprensa em Roma. Diz Zelensky que se de fato decidir apontar Rustem Umerov como embaixador em Washington, terá de fazer reformas significativas no Executivo, isto porque todo o orçamento está atualmente vinculado à guerra com a Rússia e uma mudança na pasta de defesa obriga a alguns ajustes.

Seguimos com outras notícias que marcam também a atualidade na Ucrânia. Kiev está a sufocar. Este é um dos títulos em destaque no portal TSN.

Que escreve que os bombardeiros russos estão a transformar o céu numa nuvem de fumo e a destruir a saúde dos moradores da capital. Há vários incêndios que resultam destes ataques, o que faz com que vários produtos perigosos ou potencialmente perigosos entrem em combustão e contaminem a qualidade do ar. Neste artigo do TSN, lê-se que os habitantes da cidade não têm nada para respirar até à hora de almoço, até que este fumo comece a desvanecer. As pessoas estão agora aconselhadas a não sair de casa neste período, fechar as janelas e beber muita água. O TSN falou mesmo com um ecologista que explica que esta fumaça, também conhecida como smog, ou seja, nevoeiro misturado com fumo, afeta de maneira muito negativa a saúde dos moradores de Kiev, tal como aconteceria, por exemplo, com o fumo que sai do tubo de escape de um carro num dia de muito trânsito.

Falamos agora de um espião. Um antigo chefe do MI6 diz que Vladimir Putin tentou brincar com Donald Trump, mas que foi longe demais. Esta é uma notícia que está em destaque no portal TSN.

Sir Alex Younger deu uma entrevista ao Daily Mail, que é aqui reproduzida no TSN. É mesmo uma das notícias mais lidas neste portal ucraniano nas últimas horas. Diz o antigo chefe da intelligence britânica que Putin exagerou nas cartas quando tentou manipular Donald Trump e que as tentativas do líder russo de se fazer passar por amigo do presidente norte-americano acabaram por sair pela culatra. Na opinião do antigo líder do MI6, Trump até costumava simpatizar com a invasão russa, mas agora considera que Putin está a tentar fazer dele um fantoche e não está a gostar. Sir Alex Younger confessa ainda estar surpreendido pela postura de Vladimir Putin, um ex-KGB, relembro, por estar a supervalorizar as próprias capacidades de influência.

São os destaques da imprensa ucraniana.