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Guerra Traduzida na Rádio Observador, espaço onde olhamos em detalhe para a imprensa russa e ucraniana em tempo de guerra. Hoje conosco em estúdio, o jornalista João Gama. João, começamos com os jornais ucranianos, onde o destaque é, sem surpresas, a queda de drones russos na Polónia.

Que faz manchete em todos os jornais ucranianos a esta hora. Já vamos saber se acontece o mesmo nos jornais russos, Vasco, mas para já falamos da manchete do Kyiv Independent, onde podemos ler que pela primeira vez um membro da NATO foi obrigado a abater drones russos em pleno ataque em massa à Ucrânia. O jornal fala de um teste de Putin ao Ocidente. Os drones que caíram em solo polaco foram resultado de um ataque em massa contra vários alvos em toda a Ucrânia, país que faz precisamente fronteira com a Polónia. As declarações de Donald Tusk, primeiro-ministro polaco, são também citadas no Kyiv Independent, e não só. As autoridades polacas colocaram as defesas aéreas do país em alerta máximo durante a noite e acusam, Vasco, a Rússia de uma violação sem precedentes do espaço aéreo do país.

E para já foram identificados sete drones e também restos de um objeto não identificado, mas a imprensa ucraniana fala, João, em destroços de um míssil.

O portal TSN recorre aqui a vários jornais internacionais, cita reportagens, por exemplo, da Sky News ou do Guardian, e também as acusações de uma representante do Ministério do Interior da Polónia. O míssil terá, ainda assim, uma origem desconhecida. O TSN nota que é a primeira vez que qualquer fonte do governo polaco divulga informações e suspeitas sobre um míssil ter também invadido o espaço aéreo do país. Já o porta-voz das Forças Armadas da Polónia põe água na fervura. Explica que os fragmentos do míssil são de origem desconhecida e podem até ser um míssil defensivo. Este portal recorda tudo o que se passou na Polónia e não tem tanta cautela em escrever sobre o assunto como o Kyiv Independent diz mesmo, Vasco, que os drones russos atacaram a Polónia e lembra que foram registadas 19 violações do espaço aéreo do país.

O TSN destaca a reação de vários líderes europeus sobre a queda de drones russos na Polónia, mas sublinha principalmente a resposta de Viktor Orbán, resposta que o jornal diz ser ambígua.

Exatamente, Vasco. O TSN destaca a declaração feita na rede social X pelo primeiro-ministro da Hungria. Viktor Orbán insiste que o incidente, como lhe chama, com drones russos na Polónia prova que a política externa húngara de pedir a paz nesta guerra entre a Rússia e a Ucrânia é a única solução razoável e racional. Escreve na rede social X Viktor Orbán que a vida à sombra da guerra é cheia de risco e perigo e é por isso hora de acabar com isso. E apesar de mostrar solidariedade para com Varsóvia, afirmou Viktor Orbán que é por isso que a Hungria apoia os esforços do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que visam, escreve, alcançar a paz entre a Rússia e a Ucrânia.

O Kyiv Independent recupera hoje uma reportagem com o título: "Enquanto a Polónia constrói o maior exército da Europa, as táticas russas revelam falhas".

Um longo artigo, que é hoje mais importante do que nunca, recorda alguns alertas das autoridades dos países ocidentais, que temem um conflito aberto com Moscovo durante os próximos cinco anos e assegura que é esse o receio que leva a Polónia a construir o maior exército da Europa. Mas algumas fraquezas evidenciadas nos últimos anos é o que alertam especialistas ouvidos pelo Kyiv Independent, como, por exemplo, Vasco, um número de drones insuficiente, quer de drones, quer também de sistemas de defesa antidrones, uma logística irregular e um sistema de recrutamento lento e pesado. Além disso, também é destacada a difícil tomada de decisões, quer de Varsóvia, quer de Bruxelas. Complica aqui os esforços polacos para construir um exército. Mas vamos a números. A Polónia mais do que duplicou o tamanho do exército efetivo entre os anos de 2014 e 2025, passou de 100 mil para 216 mil soldados. Assim, em número de efetivos, está apenas atrás dos Estados Unidos da América e da Turquia. Claro, na Aliança Atlântica, Varsóvia também se tornou o líder indiscutível da NATO em gastos de defesa, com o objetivo de destinar 4,7% do PIB à defesa já este ano. Estamos a falar de 35 mil milhões de euros. É o triplo do valor que era destinado à defesa em 2014 e até 2030. A Polónia planeia operar cerca de 1100 tanques de fabricos de vários países, alemães, norte-americanos, sul-coreanos. É uma frota maior do que o Reino Unido, a Alemanha, a França e Itália, tudo somado.

Fica por aqui este episódio da Guerra Traduzida, versão Ucrânia. Já a seguir, Guerra Traduzida com os jornais da Rússia.