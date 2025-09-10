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Mais um episódio de Guerra Traduzida na Rádio Observador, agora com os destaques da imprensa da Rússia sobre a guerra na Ucrânia. O jornalista João Gama continua em estúdio conosco. João, o prometido é devido, por isso pergunto se também nos jornais estatais e livres de Moscovo o tema dominante é a queda de drones russos em solo polaco.

Começamos a olhar pra agência TASS, que faz manchete com a resposta do Ministério Russo da Defesa. Vasco assegura que está disponível a realizar consultas com o governo polaco sobre este assunto. Estou a citar em comunicado. O Kremlin confirma que o exército russo realizou um ataque a empresas militares e industriais na Ucrânia, em várias regiões e várias cidades. Não fala, claro, em alvos civis, mas assegura que não estava planeado qualquer ataque em solo polaco. E continua, adianta que o alcance dos veículos aéreos não tripulados, dos drones que supostamente cruzaram a fronteira polaca, não ultrapassa os 700 km. Supostamente cruzaram é a expressão que consta neste comunicado. Ainda assim, sublinha o Ministério da Defesa russo que está disponível para sentar-se à mesa com os homólogos do Ministério da Defesa da Polónia.

Notícia em destaque na agência TASS, mas não só, também na Interfax, que destaca, João, que a Polónia está a enviar ou estará a enviar equipamento militar pra fronteira com a Bielorrússia.

O que terá acontecido durante toda a manhã, cita a imprensa polaca, que escreve supostamente que uma coluna de equipamento militar da Polónia está a dirigir-se pra fronteira com a Bielorrússia e que imagens desta manhã mostram movimentação ativa de tropas polacas, incluindo colunas de soldados e veículos a mover-se em direção à fronteira que o país faz com a Bielorrússia, é o que assegura esta reportagem divulgada aqui pela Interfax, que é acompanhada por um vídeo de equipamento militar do exército da Polónia a circular no país em vias públicas.

O Kommersant Levanta muitas dúvidas sobre os drones russos que caíram na Polónia.

Começa com uma pergunta, Vasco: os destroços descobertos na Polónia pertencem a quem? E a partir daí, dúvida atrás dúvida. Começa a questionar se os drones foram ou não abatidos pelos sistemas de defesa da Polónia. Defende que há toneladas deste tipo de equipamento espalhado por toda a Ucrânia e que não seria difícil de levar alguns deles para solo polaco. Aqui, precisamente, o Kommersant diz que toda esta confusão se deve a um pequeno drone que não tinha explosivos e que poderá ou não ter caído na Polónia, de acordo com o jornal, por falta de combustível. Amanhã, o KP prevê que se pode esperar o início de conversas sobre a introdução de uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia, algo que foi pedido durante muito tempo por Volodymyr Zelensky. Ainda hoje ouvimos o anúncio de Ursula von der Leyen, que anunciou uma aliança de drones com a Ucrânia no valor de 6 mil milhões de dólares.

E fechamos a falar ainda do KP, até porque o jornal tem uma notícia caricata em destaque, João. A Rússia estará a expulsar Satanás do país?

É uma notícia esotérica que tem aqui algum destaque, como dizias, Vasco. No Kommersant, o satanismo foi considerado um movimento extremista pela justiça russa e todas as atividades foram paradas, suspensas no país. Mas o KP continua, insiste que pentagramas, cruzes invertidas são agora ilegais no país, mas que apenas quem já se deparou com verdadeiras seitas demoníacas conhece a chocante realidade que terá motivado esta decisão judicial por parte das autoridades russas. Recorda que a adoração ao Diabo e a Forças das Trevas é uma tradição que remonta à Idade Média, mas a sua forma moderna é originária dos Estados Unidos da América e também da década de 70. Agora está oficialmente banido da Rússia.

E é com a expulsão do satanismo na Rússia que chegamos ao fim desta guerra traduzida. Voltamos amanhã com mais destaques da imprensa da Rússia e da Ucrânia sobre o conflito.