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Guerra traduzida na Rádio Observador. Apresentamos os destaques da imprensa ucraniana e da imprensa russa, hoje com o jornalista Miguel Cordeiro. E começamos com a imprensa da Rússia. Em destaque, o vice-primeiro-ministro russo diz que está em curso a maior crise energética mundial dos últimos 40 anos.

Diz também, Rita, que isso foi causado pela transformação global e pela luta por recursos energéticos ao longo destas quatro décadas. Alexander Novak disse isto num discurso no Dia do Instituto Internacional de Política Energética. Novak refere que as guerras em todo o mundo, nos últimos 30 a 40 anos, estiveram principalmente ligadas à luta por recursos energéticos. Diz Novak, e cito: "É evidente como os Estados Unidos, por exemplo, em todos os conflitos armados recentes, que eles próprios iniciaram, estão ligados de uma forma ou de outra a países que são de importância energética crucial para o mundo inteiro e que possuem recursos energéticos. O exemplo mais recente é o Irão, e antes Iraque, Koweit, Síria, Líbia e assim por diante". Fim de citação. Na Agência TASS é detalhado que as consequências da atual crise energética incluem não apenas a escassez de energia e as interrupções nos fluxos de transporte logístico, mas também mudanças globais nos mercados de comércio internacional. É uma posição que é defendida pelo vice-primeiro-ministro russo.

E no Izvestia, destaque para um artigo que tem como título: "A fase da rejeição: os Estados Unidos e Israel não conseguem chegar a um acordo sobre o fim da guerra no Irão".

É isso que se pode ler no Izvestia. Este artigo fala de um desentendimento entre os dois países. O Izvestia escreve que Washington já está preparado para concluir a operação no Irão. Israel quer continuar. É uma divergência sobre o futuro desta guerra no Médio Oriente. Israel insiste em continuar a operação até que o regime iraniano esteja completamente enfraquecido. Especialistas entrevistados pelo Izvestia acreditam que o Irão resistiu à pressão militar e manteve uma parcela significativa do potencial militar, o que está gradualmente a forçar os líderes americanos e israelitas a ajustarem as expectativas para este conflito.

Já no Komsomolskaya Pravda, o destaque vai para a moeda. O rublo está a desvalorizar, Miguel.

Sim, e este jornal tenta explicar por quê. Houve vários especialistas. O Banco Central Russo fixou a taxa de câmbio do dólar em 83 rublos e 13 kopeks. Isto foi fixado hoje, ou seja, para comprar um dólar são necessários cerca de 83 rublos. Duas semanas antes, o valor era de 77 rublos. Os especialistas escutados pelo Komsomolskaya Pravda dizem que há vários factores a influenciar esta situação. Um dos principais é um anúncio do Ministério das Finanças da Rússia sobre mudança nas regras orçamentais. Vou tentar explicar. Foi determinado um preço-limite para as receitas de petróleo e do gás. O nível actual desse preço-limite é de59 dólares por barril. Igor Nikolaev é um especialista em economia e é membro do Instituto de Economia da Academia Russa de Ciências e diz a este jornal que esse preço é usado para calcular a receita base do Estado com petróleo e gás. O que é este preço-limite? É um preço mínimo de petróleo, neste caso, 59 dólares, cuja receita é destinada ao orçamento e qualquer valor acima disso vai para o Fundo Nacional de Bem-Estar. Este é um fundo de reserva do Estado russo que serve como uma rede de segurança em caso de déficit. Acontece que o significativo déficit orçamental na Rússia, de acordo com Igor Nikolaev, este economista, é também um dos motivos para a desvalorização da moeda, o rublo, que continua em queda, sendo que a Rússia está a ser mais procurada para comprar combustíveis, mas o rublo continua a enfraquecer.

E na imprensa independente russa continuam os artigos sobre as falhas na aplicação de mensagens russa Telegram. É a aplicação de mensagens mais usada na Rússia.

Sim, para explicar, a aplicação de mensagens mais utilizada na Rússia, o Telegram, é muito utilizada e já se esperava há algum tempo que esta aplicação pudesse falhar na Rússia. Por quê? Porque a Rússia quer aplicar novas regras. Essas novas regras não estão a ser seguidas pela companhia, pelo Telegram e, portanto, estão a surgir falhas já há vários dias. E é a imprensa independente que principalmente tem escrito sobre isto. No Meduza, um portal independente, podemos ler que as autoridades russas parecem que estão a bloquear ou limitar a velocidade do Telegram. O Meduza ouviu um responsável da Sociedade de Proteção da Internet que diz que a disponibilidade da aplicação tinha descido para 75%. Isto significa que uma em cada quatro mensagens não chega ao destinatário. O jornal Kommersant também refere que na última semana a porcentagem de pedidos mal sucedidos para domínios do Telegram subiu para quase 80%, em média. Em fevereiro de 2026, o Roskomnadzor, estamos a falar da Agência Federal de Censura da Rússia, que controla as comunicações, afirma que iria continuar a impor restrições ao Telegram até que a administração da empresa concordasse em cumprir a lei russa. Embora a agência não tenha reconhecido esta última onda de interrupções, os utilizadores russos não têm dúvidas que é o Roskomnadzor que está por trás destes problemas. É o que escreve o jornal Meduza.

E são os destaques da imprensa russa.