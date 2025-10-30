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Novo episódio da Guerra Traduzida. Continuamos com a jornalista Laura Figueiredo. Laura, olhamos agora para o outro lado do conflito. Vamos saber o que contam os jornais de Moscovo. Donald Trump terá ordenado o início de testes nucleares a par com a Rússia.

Foi disso mesmo que o próprio deu conta esta manhã na rede social Truth Social, onde Trump anunciou que ordenou ao Departamento de Defesa para começar a testar armas nucleares numa base de igualdade com os outros países do mundo, nomeadamente a Rússia e a China. Na mesma publicação, o presidente norte-americano diz que os Estados Unidos têm mais armas nucleares que qualquer outro país. Já depois da reunião com o presidente chinês na Coreia do Sul, Trump voltou a reforçar a ideia já a bordo do Air Force One, onde disse que com os outros a fazer testes, acha apropriado que também os Estados Unidos o façam. No entanto, cientistas nucleares ouvidos pelo New York Times explicam que aquilo a que o presidente norte-americano se refere como testes nucleares, são, na verdade, testes de sistemas de lançamento e não de ogivas.

Entretanto, Laura, o Kremlin já reagiu a este anúncio de Donald Trump. Rejeita que a Rússia esteja a fazer testes nucleares.

De acordo com a agência TASS, o porta-voz do Kremlin nega as alegações de que a Rússia tenha retomado os testes nucleares depois de Trump ter ordenado ao Pentágono que recomeçasse os testes de armas deste tipo pela primeira vez desde 1992. No entanto, o próprio presidente russo tem anunciado a realização de testes bem-sucedidos. E agora Dmitry Peskov vem dizer que estas manobras não podem, de forma alguma, ser interpretadas como um teste nuclear. Já de acordo com a RIA Novosti, o porta-voz do Kremlin diz que o anúncio de Donald Trump não representa o início de uma nova corrida ao armamento. Pelo menos ainda não representa, é o que diz Dmitry Peskov.

E vamos mudar de tema, Laura. A presidência russa apoia o restabelecimento dos nomes russos das cidades da Ucrânia.

É uma notícia avançada pelo jornal KP. De acordo com o assessor da presidência da Rússia, é correto que os nomes históricos russos regressem aos mapas. Medinski salienta a importância do respeito pela própria história e pela língua.

E Laura, fechamos a falar de mais uma aeronave russa que sobrevoou hoje o Mar Báltico sem plano de voo ou também de comunicações.

Uma informação que foi avançada pelo ministro da Defesa polaco, que adianta que a aeronave russa foi intercetada no espaço aéreo polaco. O Moscow Times noticia este acontecimento dizendo que os aviões polacos intercetaram pela segunda vez consecutiva um avião russo que sobrevoava o Mar Báltico. Ontem, o exército polaco tinha já informado que jatos da Polónia intercetaram uma aeronave russa que fazia uma missão de reconhecimento no espaço aéreo internacional sobre o Mar Báltico. No dia anterior, sem plano de voo registado e com o rádio desligado. Os países da NATO têm relatado um aumento da atividade aérea militar russa nos últimos meses. Em setembro, a Polónia relatou a entrada de mais de 20 drones russos no território polaco, enquanto a Estónia afirmou que três jatos russos violaram o espaço aéreo do país. Donald Trump considera, perante isto, que os membros da NATO devem abater qualquer avião russo que viole o espaço aéreo dos países.

É o ponto final da Guerra Traduzida desta quinta-feira, dia 30 de outubro. Nós regressamos já amanhã.