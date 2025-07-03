Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

"Guerra Traduzida", estamos de volta com a jornalista Diana Rosa e com as principais notícias dos jornais russos. Diana, vamos começar com a manchete da TASS. O vice-presidente da Marinha Russa foi eliminado num ataque ucraniano em Kursk, na Rússia.

Sim. Este vice-chefe é o major general Mikhail Kudkov. O governador da região diz que o militar morreu no cumprimento do dever oficial, juntamente com os companheiros de armas. A notícia foi também confirmada pelo Ministério da Defesa da Rússia. Relativamente à morte deste vice-chefe da Marinha, não há, para já, mais detalhes sobre a operação que levou a esta notícia.

Já a Rússia considera que o memorando de paz apresentado pelo Kremlin à Ucrânia não deve ser discutido em praça pública.

Porque pode prejudicar as negociações, é o argumento apresentado pelo porta-voz do Kremlin. O documento foi entregue à delegação ucraniana durante a última ronda de negociações que decorreu em Istambul. Dmitry Peskov sublinha que o plano ainda está a ser avaliado por Kiev. O memorando de paz elaborado pelo Kremlin exige a garantia da neutralidade da Ucrânia, também a imposição da proibição de qualquer atividade militar de países terceiros nesse território. A primeira parte do documento descreve os parâmetros fundamentais de um acordo final. A segunda parte discute um cessar-fogo, prevê entre dois cenários possíveis a anistia para presos políticos e a libertação de prisioneiros de guerra e civis por parte de Kiev. A terceira parte do memorando russo estabelece uma sequência de etapas e de prazos para a implementação deste plano.

O FSB prendeu uma mulher que tentou colocar uma bomba debaixo do carro de um funcionário do Ministério de Defesa. Aconteceu, Diana, em São Petersburgo, na Rússia.

A suspeita tem 23 anos. O FSB divulgou um vídeo que mostra o momento em que os agentes interceptaram uma mulher que tinha sido vista por imagens de câmaras de segurança. No registro, a suspeita, deitada no chão pelas autoridades, diz que foi paga para fazer isso, sem sequer saber que tipo de dispositivo levava nas mãos. Em comunicado, o FSB afirmou que a mulher contactou de forma recorrente e proativa os serviços especiais ucranianos via WhatsApp e Telegram, mostrando disponibilidade de participar em actividades de sabotagem e terrorismo para que a Ucrânia pudesse ajudá-la a obter cidadania de um país da União Europeia e poder, dessa forma, abandonar a Rússia. Antes de se mudar para São Petersburgo, esta mulher tinha sido acusada de pintar paredes com mensagens antiguerra e incendiar zonas da ferrovia na região de Moscovo. Encontra-se agora em prisão preventiva e está acusada de tentativa de terrorismo, assim como de armazenamento e transporte ilegal de explosivos. É uma notícia do Moscow Times.

Vamos continuar a olhar para a imprensa russa, que prossegue também a dar destaque ao conflito no Médio Oriente. Os Estados Unidos acreditam que atrasaram o programa nuclear do Irão em cerca de dois anos.

É o que adianta o secretário-adjunto de Defesa dos Estados Unidos num briefing aos jornalistas. A CNN norte-americana tinha noticiado que os serviços de informação dos Estados Unidos tinham admitido que os principais componentes do programa nuclear iraniano não tinham sido destruídos, de acordo com uma avaliação preliminar das secretas. O mais provável é que o ataque tenha apenas atrasado durante alguns meses a aquisição de uma bomba atómica por parte de Teerão. Os estoques de urânio enriquecido do Irão não foram destruídos e as centrais ficaram praticamente ilesas, de acordo com a fonte citada pela CNN e aqui pela imprensa russa. A Casa Branca nega estas informações, diz que os dados fornecidos pelo canal norte-americano não são verdadeiros e considera essa fuga de informação uma clara tentativa de humilhar o presidente Donald Trump.

E é assim que terminamos a edição de hoje da "Guerra Traduzida". Está de regresso amanhã.