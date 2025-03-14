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Guerra traduzida na Rádio Observador. Trazemos agora os destaques da imprensa ucraniana com a Diana Rosa. Diana, os serviços de informação norte-americanos acreditam que Putin vai usar um eventual cessar-fogo temporário para se rearmar e lançar provocações.

Mas isso são informações, João, que estavam escondidas, não são informações públicas. São dados a que o Washington Post teve acesso. Vladimir Putin não abdicou do objetivo de controlar a Ucrânia, apesar dos esforços dos Estados Unidos para promover um cessar-fogo, segundo as fontes citadas pelo Washington Post e citadas também pela imprensa ucraniana. A informação vem de fontes familiarizadas com os relatórios confidenciais dos serviços de informação norte-americanos. O Washington Post, com base nessas informações, diz que estes relatórios sublinham que Putin tem um desejo de restaurar a Mãe Rússia e continua empenhado em afirmar o poder sobre Kiev. Algumas fontes acreditam que se a Rússia aceitar um cessar-fogo temporário, como é previsível, se os Estados Unidos concordarem com as exigências de Putin, Moscou vai usar esta pausa para se rearmar, também para violar o acordo e, claro, para criar provocações pelas quais irá depois culpar a Ucrânia.

E a Ucrânia, Diana, formou uma equipa para desenvolver mecanismos de monitorização para um possível cessar-fogo.

Sim, já se está a precaver. É o que faz saber o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Andrii Sybiha. A equipa nacional começou a ser formada para desenvolver processos apropriados que consigam controlar de forma adequada esta eventual trégua. É um processo extremamente complexo, diz o governante. Andrii Sybiha sublinha que a linha da frente tem 1300 km em território ucraniano, apresenta desafios logísticos muito grandes para a aplicação da trégua. Sybiha lembra ainda que a Ucrânia teve experiências negativas com o processo de Minsk, onde a Rússia violou de forma repetida os acordos de cessar-fogo. O ministro alerta que a Ucrânia deve estar preparada para evitar potenciais provocações da Rússia, como há pouco falávamos. É uma notícia do Kyiv Independent.

Diana, e os países do G7 alertaram a Rússia de que o país vai enfrentar mais sanções caso se recuse a cumprir este cessar-fogo.

De acordo com uma declaração conjunta, o G7 sublinha a necessidade de acordos de segurança confiáveis para garantir uma trégua entre a Ucrânia e a Rússia. É alertado que Moscou deve encontrar Kiev a meio caminho para chegar a um cessar-fogo, caso contrário, vai ver chegar novas sanções. O que está em causa não é só que Putin aceite a trégua, como obviamente a implemente sem falhas. Sobre este documento assinado pelos diplomatas, falta agora a luz verde por parte dos governantes, deste que é o grupo dos sete países mais industrializados do mundo. Na carta, lê-se que a Rússia deve aceitar um cessar-fogo em termos iguais aos que foram já aceites pela Ucrânia nessa reunião que teve com os Estados Unidos na Arábia Saudita e deve também cumpri-lo. Admite-se ainda que a Ucrânia receba mais apoio por parte dos países do G7.

E a fechar, Diana, um ativista ucraniano anti-Rússia foi morto a tiro no meio da rua em pleno centro da cidade de Odessa.

É o que confirmam as autoridades locais citadas pela agência Interfax Ukraine. Está esta notícia em praticamente todos, ou pelo menos em todos os jornais que consultei da Ucrânia. Anul tinha 31 anos, era uma figura pública bastante conhecida, um blogger, um fundador também da Street Front, uma organização não governamental. Ficou conhecido depois de participar na chamada Revolução Euromaidan e em outras manifestações de apoio à Ucrânia, assim como também em angariações de fundos para instituições de solidariedade para os militares e também em campanhas de desmantelamento de monumentos soviéticos na Ucrânia. De acordo com a informação das autoridades, o atirador conseguiu fugir. A polícia iniciou uma investigação. De acordo com o ministro ucraniano da Administração Interna, a equipa de investigação tem os melhores oficiais e foi formada juntamente com a Polícia Nacional, que já se deslocou a Odessa. O jornal pró-russo Tipichnaya Odessa noticiou inicialmente que o atirador era um homem com uniforme militar, mas as autoridades locais dizem que não. Certo é que este jovem, Anul, já terá recebido ameaças de morte no passado. Em julho do ano passado, em 2024, alegou que os russos tinham divulgado informações pessoais sobre a sua família e garantiu que tinha sido oferecida uma recompensa de $10 mil em troca da cabeça dele.

Fica por aqui mais um episódio da guerra traduzida. Nós estamos de volta já para a semana.