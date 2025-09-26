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Estamos de volta com a "Guerra Traduzida". Continuamos com o jornalista João Gama. João, como sempre, vamos agora descobrir o que dizem os jornais ucranianos. Começamos com as palavras de Volodymyr Zelensky, que diz que a Hungria violou o espaço aéreo da Ucrânia.

É a manchete em praticamente todos os principais meios de comunicação social ucranianos. Depois de ser informado pelo comandante das Forças Armadas do país, Volodymyr Zelensky pediu que se verificassem informações sobre a entrada de drones, provavelmente, e não certamente húngaros, no espaço aéreo da Ucrânia. Os militares ucranianos registaram a entrada de drones de reconhecimento em espaço aéreo da Ucrânia, provavelmente, mas sem certezas, da Hungria. Foram também relatados incidentes recentes na fronteira dos dois países. Esta é, por exemplo, Vasco, a manchete do Pravda da Ucrânia.

Já o Kyiv Independent lembra que é a primeira vez que é reportado um incidente deste gênero.

E que a Hungria ainda não comentou oficialmente esta alegação de Kiev. Além disso, o Zelensky foi também informado no briefing com as mais altas patentes do seu exército que as Forças Armadas Ucranianas têm registado avanços na região de Donetsk, derrubaram, por exemplo, um jato russo que sobrevoava a cidade de Zaporizhzhia. Essa alegação do presidente da Ucrânia surge numa altura em que aumenta a preocupação em todo o flanco leste da NATO, mais próximo, claro, com a Rússia, depois de drones russos terem cruzado a fronteira em países como a Estónia e a Polónia. Ainda assim, o Kyiv Independent recorda que a Hungria é um dos países europeus que mantêm laços mais estreitos com a Rússia desde o início da invasão em larga escala da Ucrânia.

Os jornais ucranianos destacam também a crise de combustíveis da Rússia. Dizem que os ataques de Kiev estão a prejudicar a logística militar de Kiev.

Uma garantia deixada por Oleksandr Syrskyi, o comandante das Forças Armadas da Ucrânia. O Kyiv Independent destaca estas declarações do militar numa conferência de imprensa em que assegura que as capacidades do complexo militar industrial do inimigo, portanto, da Rússia, foram reduzidas e que isso estará a ter resultados diretos no campo de batalha. O sucesso ucraniano é atribuído à campanha Deep Strike, ou seja, uma onda de ataques com drones com o objetivo de criar uma crise de combustível no interior da Rússia. Está a ser cada vez mais difícil às forças de Moscovo abastecerem o exército na linha da frente. É, pelo menos, o que adianta a inteligência militar ucraniana. Recorda aqui o Kyiv Independent que o jornal russo Kommersant publicou a dia 24 de setembro uma reportagem que revelava que cerca de 50% dos postos de gasolina na Crimeia e também em Sebastopol pararam de vender gasolina devido a interrupções no fornecimento do combustível.

E continuamos com o alerta do projeto Deep State, que diz que as forças russas estão a aumentar a presença em Kupyansk, região de Kharkiv.

As forças ocupantes já estão a dar entrada na parte central da cidade. O projeto de analistas independentes não está associado ao governo de Kiev. Partilha um mapa onde se torna evidente a expansão da zona ocupada por parte das forças russas. O Deep State relata que as forças ucranianas conseguiram impedir o inimigo de atravessar o rio, o que reduziu a capacidade de invadir em território inimigo. Ainda assim, a Rússia conseguiu avançar, dizem estes analistas, ao acumular forças suficientes para realizar operações de assalto com recurso a atividades de sabotagem.

A imprensa ucraniana está também atenta ao que se passa além-fronteira. João fala de um novo tipo de ativismo de, e estou aqui a citar, Angry Birds.

É uma notícia que está em destaque no TSN. Escreve que radicais de esquerda organizaram um incêndio criminoso numa das linhas ferroviárias da Alemanha, o que causou danos à infraestrutura e sérias interrupções na circulação. Numa carta aberta, o comando Angry Birds reivindica a responsabilidade por este incidente e revela também o detalhe dos dispositivos utilizados, uma espécie de cronômetro de gelo colocado num copo de iogurte, ou seja, com ajuda de água congelada, que ao derreter entrava em contato com fios do explosivo e depois levando à detonação deste equipamento. cita o TSN, o jornal alemão Bild, que alerta que este tipo de acontecimento já é cada vez mais recorrente em solo alemão. Este grupo, como dizias, Vasco, chama-se Angry Birds.

Uma atividade bem diferente do jogo que tantas vezes nos entreteve. É assim que chegamos ao fim da "Guerra Traduzida", que regressa já na próxima semana, na segunda-feira.