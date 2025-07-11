Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Na Guerra Traduzida vamos aos destaques da imprensa russa. Continuamos com o Vasco Malmenad Correia. E em destaque esse encontro entre os chefes da diplomacia da Rússia e dos Estados Unidos.

A agência estatal TASS sublinha que o principal diplomata russo se recusou a comentar as declarações de Marco Rubio, que aqui já ouvimos sobre o último plano pra Ucrânia, dizia Sergey Lavrov que há assuntos que não podem ser comentados. Ainda assim, assume que discutiu a situação na Ucrânia e que reiterou a posição que o presidente Putin tem defendido e que defendeu, por exemplo, no início de julho, numa conversa telefônica com Donald Trump. Lavrov comentou ainda a alegada militarização da Europa ou esforços de aportar mais investimento ao setor da defesa em vários países da Europa e da NATO. Diz Sergey Lavrov que declarações e ações recentes vindas de Berlim, Paris e Londres mostram que a nova geração de líderes europeus negligenciam as lições da história ao tentarem, mais uma vez, mobilizar o continente para uma guerra contra a Rússia. Descreve também como um absurdo absoluto as declarações do chanceler alemão Friedrich Merz, que afirmou hoje que os meios diplomáticos para resolver o conflito ucraniano com a Rússia já foram esgotados.

E o Kremlin lamenta que a Europa não esteja disposta a ouvir a posição da Rússia.

É o que diz o porta-voz Dmitry Peskov, em causa declarações de Emmanuel Macron sobre a chamada Coligação dos Dispostos, da Coalition of the Willing, uma coligação de países aliados de Kiev, empenhados em ajudar a manter a capacidade de combate da Ucrânia e disponíveis agora para participar numa futura força de manutenção da paz após um cessar-fogo. Esta última ideia, o envio de forças pra Ucrânia imediatamente após esse eventual acordo de cessar-fogo, foi defendida ontem pelo presidente francês Emmanuel Macron. Ora, a Rússia lamenta a recusa da Europa em ouvir a posição que tem defendido, considera inadmissível a presença militar do Ocidente na Ucrânia, mas Peskov diz que, pra já, apenas pode expressar o pesar dos russos por esta atitude dos europeus.

Já aqui falamos do comunicado de Donald Trump sobre a guerra na Ucrânia, prometido para a próxima segunda-feira. O "Komsomolskaya Pravda" traz hoje algumas previsões para o que pode estar na cabeça do presidente norte-americano.

E descreve este anúncio de Trump como o próximo número de um autoproclamado mestre de cerimônias. Dmitry Peskov já comentou o anúncio, disse que o Kremlin aguarda pra ouvir a declaração. Ora, o KP apresenta algumas hipóteses. Pode estar pra anunciar, como já foi noticiado pela agência Reuters, diz o KP, que Trump vai usar os poderes presidenciais para fornecer à Ucrânia 300 milhões de dólares em armas. O pacote pode incluir mísseis Patriot e também mísseis ofensivos de médio alcance. Ora, o portal russo nota que este pacote é bastante mais modesto do que outros promovidos no passado, por exemplo, pela presidência de Joe Biden, e que, a confirmar se Trump vai estar aos poucos a ajudar Zelensky, mas ajudá-lo a perder lentamente.

Outro dos cenários admitidos por esta publicação são novas sanções contra a Rússia.

Estamos a falar do projeto de lei proposto pelo senador Lindsey Graham, que é considerado pela Federação Russa como extremista e terrorista. Esse projeto de lei prevê uma taxa de 500% sobre produtos de países que compram petróleo e gás russos. Trump já disse que estava a considerar a possibilidade. O secretário de Estado, Marco Rubio, esclareceu que a Casa Branca estava a coordenar a posição sobre o projeto de lei com o Congresso. Ora, se isso se confirmar, este portal russo escreve também que, tal como em todas as outras restrições promovidas pelo Ocidente, o Kremlin vai conseguir ultrapassar este obstáculo, mas deixa um alerta e cita até o New York Times pra o fazer. Alerta para possíveis consequências, um eventual colapso dos mercados mundiais de energia ou também uma recessão global devido a um declínio acentuado no comércio mundial.

A Rússia ordenou o encerramento do consulado polaco em Kaliningrado.

Como medida de retaliação ao encerramento do consulado russo em Cracóvia, ordenado no mês de maio. Na altura, a Polônia citava os resultados de uma investigação doméstica que indicava o suposto envolvimento da Rússia num grande incêndio num centro comercial em Varsóvia. Ora, de acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros russos, a medida de retaliação entra em vigor no fim do mês de agosto e é justificada pelo Ministério com as ações infundadas e hostis do lado da Polônia, que decidiram reduzir a presença consular da Rússia no território polaco sob um pretexto inventado. O embaixador russo em Varsóvia garante que as autoridades polacas não apresentaram qualquer prova para sustentar estas acusações. No comunicado divulgado hoje pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, pode ler-se que a diplomacia do Kremlin se baseia sempre na posição de que nenhuma ação hostil contra o país fica sem uma resposta e sem consequências proporcionais.

É um ponto final nesta guerra traduzida.