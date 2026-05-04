Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Começa agora mais uma edição da Guerra Traduzida, edição especial para acompanhar a situação no Irão em tempo de guerra. Passamos em revista os jornais do Médio Oriente e também dos Estados Unidos. Eu sou o José Rafael Lopes, comigo está o Carlos Pedro. Olá, Carlos Pedro, muito bem-vindo.

Olá, José.

Vamos começar por falar na situação no estreito de Ormuz. Donald Trump anunciou uma operação naval para guiar os petroleiros que estão retidos no canal, mas esta ação norte-americana não agradou ao Irão.

E isso já terá começado a notar-se com a agência de notícias Fars a dar conta de um ataque contra um navio norte-americano que tentava passar o canal. Entretanto, o portal Axios nega essa informação e cita um alto funcionário norte-americano. Já antes, as autoridades iranianas tinham alertado para a possibilidade de ocorrer ataques em Ormuz caso os Estados Unidos entrassem no estreito. A Al Jazeera relata também que os navios mercantes e petroleiros retidos no canal foram orientados a não se movimentarem, a menos que haja coordenação com Teerão. O mesmo foi divulgado em comunicado pela chefe do Comando Unificado das Forças Armadas do Irão, Ali Abdullah. O Irão vai olhar para qualquer aproximação norte-americana ao estreito de Ormuz como uma violação do acordo de cessar-fogo. Antes, no anúncio desta operação denominada de Projeto Liberdade, Trump havia pedido aos iranianos para que não interferissem no processo. Citando aqui a reportagem do jornalista Serdar Atta, da Al Jazeera em Teerão, diz o repórter que os militares e políticos iranianos confessaram que há um novo regime em Ormuz e que, de uma forma ou de outra, o Irão vai manter o controle sobre uma das vias de navegação marítima mais importantes para a economia mundial.

E vamos continuar a falar sobre o estreito de Ormuz, até porque, Carlos Pedro, a Guarda Revolucionária Islâmica do Irão anunciou uma nova zona de controle marítimo no estreito.

Através de comunicado, as Forças Armadas iranianas falam numa zona de controle inteligente, definida da seguinte forma: a sul, a linha entre o Monte Mubarak, no Irão, e o sul de Fujairah, nos Emirados Árabes Unidos, e a oeste, a linha entre a extremidade da ilha de Qeshm, no Irão, e Umm Al Quwain, nos Emirados Árabes Unidos também. Dentro desses limites, nenhuma força militar estrangeira, especialmente os Estados Unidos, pode circular.

O estreito de Ormuz é uma peça-chave neste conflito. Vamos continuar a falar sobre ele e também voltar às notícias da Al Jazeera, até porque, Carlos Pedro, este portal de notícias do Médio Oriente destaca outros bloqueios navais nos tempos modernos. Quais é que são os bloqueios aqui em cima da mesa, Carlos?

São oito ao todo e vão da atualidade à Primeira Guerra Mundial. Este artigo extenso na Al Jazeera aborda diferentes alturas conflituosas ao longo dos anos. Os bloqueios navais são uma das mais antigas formas de guerra, não exigindo tropas terrestres nem invasão. Vamos então aos bloqueios e começamos com um que ainda dura desde 2007, alerta a Al Jazeera, o cerco de Israel à Faixa de Gaza. Há também o bloqueio de Biafra entre 1967 e 1970, durante a guerra civil na Nigéria. O terceiro cerco destacado é o bloqueio da Patrulha da Beira entre 1966 e 1975, imposto pela Marinha Britânica, com vista a impedir que o petróleo chegasse à Rodésia, o atual Zimbábue.

E Carlos, vamos continuar. Seguimos com a denominada quarentena da Crise dos Mísseis de Cuba em 1962.

Basicamente, quando os Estados Unidos ordenaram um cerco naval a Cuba depois de dois aviões descobrirem instalações de mísseis nucleares soviéticos em construção na ilha. O quinto bloqueio destacado é o bloqueio de Wonsan de 1951 a 1953, durante a Guerra da Coreia, imposto pelos Estados Unidos da América. O objetivo era impedir o acesso da Marinha norte-coreana à cidade, que tinha um importante porto, um importante aeródromo e também uma refinaria de petróleo. Continuamos com foco nos Estados Unidos para falar do bloqueio ao Japão durante a Segunda Guerra Mundial, entre 1942 e 1945. Afundaram aí mais de 1300 navios mercantes japoneses e ainda 200 navios de guerra do Japão. Destaque ainda para o bloqueio do Mediterrâneo Oriental em 1915, durante a Primeira Guerra Mundial. Durou três anos, até 1918. Foi iniciado pelo Reino Unido e pela França. Contou depois com o apoio de outras potências europeias. Teve consequências devastadoras, relata a Al Jazeera, no Líbano e também na Grande Síria. A fechar o bloqueio aliado da Alemanha entre 1914 e 1919, estendia-se desde o Canal da Mancha até à Noruega e isolava a Alemanha dos oceanos. A Grã-Bretanha minou na altura águas internacionais para impedir a entrada de navios no oceano, criando perigo até mesmo para embarcações neutras. O bloqueio acabou depois por ser suspenso em 1919, já no final da Primeira Guerra Mundial, com a assinatura do Tratado de Versalhes.

Entretanto, Carlos Pedro, o Irão desmente algumas das especulações sobre os detalhes do enriquecimento de urânio no país.

Ismail Baqaee, do Ministério Iraniano dos Negócios Estrangeiros, recusou discutir detalhes e optou antes por criticar o que caracteriza como hábito interminável de Washington de fazer exigências excessivas e ilimitadas. Quanto às questões do enriquecimento de urânio, o diplomata esclarece que o assunto, apesar do desejo revelado por Donald Trump, não está por agora em cima da mesa. O Irão aceita apenas discutir uma completa suspensão da guerra com os Estados Unidos e Israel. Quanto às conclusões dessas negociações, este responsável iraniano culpa os Estados Unidos pelo impasse no estabelecimento de um acordo.

Carlos Pedro, temos ainda tempo para falar sobre os impactos da guerra no Médio Oriente nos sistemas de educação dos estados árabes.

O documento é citado no jornal Naharnet, do Líbano, e refere um estudo da UNESCO que destaca o que diz ser uma emergência regional que afeta mais de 100 milhões de crianças. Milhões de alunos enfrentam interrupções devido ao fecho das escolas. Há também a transição para o ensino remoto ou ao acesso reduzido à educação, o que dificulta o acesso à educação de milhares de crianças. As falhas na aprendizagem são cada vez mais perceptíveis e estão a aprofundar-se no Médio Oriente. No Líbano, por exemplo, mais de 1100 escolas públicas foram designadas como abrigos coletivos, com 570 escolas fechadas ou localizadas em áreas de conflito, afetando mais de 240 mil alunos. Na Faixa de Gaza, o sistema educacional entrou em colapso, com 97,5% das escolas danificadas ou destruídas e mais de 637 mil crianças sem poder frequentar estabelecimentos de ensino. O relatório indica ainda que a educação deixou de ser uma vítima secundária do conflito e tornou-se uma peça central para a própria crise.

Chegamos ao final de mais um episódio da Guerra Traduzida, especial Irão, na Rádio Observador, hoje com a curadoria do Carlos Pedro. A Guerra Traduzida, especial Irão, está de volta amanhã, à mesma hora, e fica, como sempre, disponível em podcast.