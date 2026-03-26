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Nova edição de "A Guerra Traduzida", edição especial Irão, o espaço em que falamos sobre o que conta a imprensa israelita, norte-americana e também iraniana, em plena guerra no Médio Oriente. Hoje com o jornalista Carlos Pedro. Eu sou o João Costa e Silva. Carlos, falamos de 27 dias de ataques no Médio Oriente, desde os bombardeamentos de Estados Unidos e Israel, bem no início deste conflito no Irão. Nos Estados Unidos, avançam que os norte-americanos estão a preparar um grande golpe final contra Teerão.

Entre negociações ou não negociações, o portal Axios avança que este plano pode incluir o uso de militares no terreno e uma grande vaga de bombardeamentos. A notícia cita várias fontes próximas do processo e surge dois dias após New York Times e The Wall Street Journal darem conta de que a Casa Branca estava a equacionar o envio de 3 mil soldados para um possível embate terrestre com o Irão.

Carlos, importa perceber aqui o que é que pretende a administração Trump.

No fundo, de acordo com a imprensa norte-americana, um último grande ataque daria ao presidente dos Estados Unidos não só uma posição mais robusta nas supostas negociações, mas também mais um argumento para declarar vitória no conflito. Em cima da mesa estarão quatro opções para Donald Trump: invadir ou bloquear a ilha de Khark, invadir a ilha de Larak, que ajuda o Irão a controlar o estreito de Ormuz, tomar a ilha de Abu Musa, que fica na entrada ocidental do estreito e é controlada pelo Irão, apesar das reivindicações dos Emirados Árabes Unidos. A quarta e última opção seria bloquear ou tomar o controle dos navios que estão a exportar petróleo iraniano, passando pelo lado oriental do estreito de Ormuz.

Carlos, nos Estados Unidos, entretanto, dizem que o Pentágono está a ponderar desviar ajuda militar da Ucrânia para o Médio Oriente.

É o que avança esta quinta-feira o Washington Post, que cita três fontes próximas do processo. Quando falamos em ajuda militar, falamos sobretudo em armas que podem ser redirecionadas para o Médio Oriente. Esta é uma notícia que surge numa altura em que a imprensa norte-americana alerta para a possibilidade de algumas munições mais críticas estarem a esgotar-se. Isto apesar de ontem o Departamento de Defesa do país ter anunciado acordos com empresas contratadas para aumentar a produção de mísseis. Ainda assim, estas munições críticas dizem respeito principalmente a intercetores de defesa aérea de alta tecnologia, também muito requisitados por Kiev.

No Médio Oriente, a Al Jazeera destaca hoje a reunião urgente do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo, com críticas ao Irão e com um desejo pelo meio.

Estes países desejam participar nas negociações entre Estados Unidos e Irão, garante o chefe deste conselho, Mohammed Al Budaiwi. Citam vários meios de informação do Médio Oriente. O secretário-geral natural do Kuwait acusa ainda o regime iraniano de ultrapassar todas as linhas vermelhas, incluindo a violação do acordo com as Nações Unidas e o direito do mar. Queixa-se ainda de que Teerão terá sequestrado e atacado algumas embarcações. O presidente deste organismo, que junta os seis países do Golfo Pérsico, considera que os ataques do Irão a outros países árabes representam um ponto de virada nas relações entre estes países.

Até porque os ataques não param de parte a parte. Em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, duas pessoas morreram depois de um míssil ter sido interceptado.

Foram atingidas pelos destroços desse míssil interceptado, informou o gabinete de imprensa do país. Outras três pessoas ficaram feridas e vários veículos foram danificados.

Ataques que se estenderam também a Israel.

O principal alvo do Irão. Seis vagas de mísseis balísticos sobrevoaram os céus de Israel numa questão de horas, após uma noite mais calma. Nove pessoas ficaram feridas. O jornal Times of Israel partilha imagens do momento em que um dos mísseis atinge uma área residencial, provocando vários danos a habitações.

Entretanto, Carlos, de Israel, chega também a confirmação da morte do comandante da Marinha iraniana.

Chegou por intermédio do ministro da Defesa do governo de Netanyahu. Tangsiri terá sido morto durante um ataque realizado durante a última madrugada, juntamente com altas patentes do comando naval do Irão. Os israelitas dizem que Tangsiri foi diretamente responsável pela operação terrorista de bloqueio e colocação de minas no estreito de Ormuz. São palavras de Israel Katz, o ministro israelita da Defesa.

E por falar no estreito de Ormuz, há mais um país autorizado a passar pelo canal, que pode vir a ter portagens em breve.

É o que nos diz hoje a agência de notícias Tasnim. Revela que o Parlamento iraniano pode aprovar uma lei para cobrar portagens aos navios que transitam pelo estreito de Ormuz. Há vários objetivos revelados pelo presidente da Comissão de Assuntos Civis do Parlamento.

E vamos a esses objetivos, Carlos, quais é que são?

Reconhecer legalmente a soberania, o domínio e a supervisão do Irão sobre o canal e também gerar fontes de receitas para o país. A mesma fonte avança que até o final da próxima semana vai ser elaborado um projeto de lei para cobrar uma taxa pela prestação de segurança. Será depois debatido em pleno Parlamento iraniano. Quanto ao país autorizado a passar pelo estreito de Ormuz, falamos da Malásia. A informação partiu do próprio primeiro-ministro da Malásia, após negociações com líderes regionais, indica o portal Iraqi News. As conversas envolveram o Irão, o Egito e a Turquia.

E vamos fechar esta edição da Guerra Traduzida com o futebol, no dia em que arrancam os playoffs para definir os últimos cinco apurados para o mundial. Importa olhar para isto, Carlos, do lado do Irão.

Até porque continuamos sem saber ao certo se a seleção iraniana vai ou não competir na prova. Por agora, a seleção iraniana vai treinando no sul da Turquia, em jeito de preparação para o jogo amigável de amanhã contra a Nigéria. A Al Jazeera conta hoje que a Federação Iraniana de Futebol mantém conversas com a FIFA para alterar a localização dos dois primeiros jogos da seleção no Mundial. Estavam previstos para as cidades norte-americanas de Los Angeles e Seattle.

Logo vamos ver o que é que vai acontecer. Fica por aqui mais uma edição da Guerra Traduzida na Rádio Observador. Esta é uma edição especial dedicada à guerra no Irão e aos efeitos que estão a acontecer também no Médio Oriente. Hoje com o jornalista Carlos Pedro, que está de volta amanhã à mesma hora e sempre disponível também em podcast.