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Na Guerra Traduzida seguimos com a jornalista Diana Rosa e passamos para a imprensa russa. E para começar Moscovo. Falamos de Moscovo que já está a preparar o grande feriado na Rússia, o Dia da Vitória, dia 9 de maio, quando o país celebra a queda do regime nazista na Segunda Guerra Mundial. A União Europeia já alertou os Estados-membros para não comparecerem à cerimónia em Moscovo.

Qualquer participação nos desfiles ou celebrações não vai ser encarada de forma leviana pela União, é o aviso deixado pela chefe da diplomacia europeia em conferência de imprensa. Kaja Kallas quer que isto fique bem claro, encoraja assim os representantes de todos os países da União a visitar Kiev e a Ucrânia o máximo possível para mostrar solidariedade e diz mesmo que Bruxelas incentiva que essas visitas sejam acompanhadas de promessas concretas de assistência militar. Está em destaque na TASS e na RIA.

Faz 80 anos, foi assinada a 9 de maio de 1945, a queda do regime nazista. A Rússia, ainda assim, espera mais de 20 chefes de Estado e de Governo no Desfile da Vitória. Isto é o que adianta Dmitry Peskov.

O porta-voz do Kremlin diz que é especialmente importante a presença dos líderes internacionais, numa altura em que o nazismo se instalou novamente na Europa, palavras de Peskov. No desfile na Praça Vermelha em Moscovo, vão participar militares que combatem ou combateram na guerra na Ucrânia. Entre os líderes mundiais vão estar presentes o presidente chinês, Xi Jinping, também os presidentes da Venezuela, do Brasil, da Sérvia, assim como os primeiros-ministros da Índia e da Eslováquia. Marca também presença Alexander Lukashenko, líder bielorrusso, assim como os presidentes do Azerbaijão, do Cazaquistão, Quirguistão, Uzbequistão, também do Tajiquistão e da Arménia. São os países que já enviaram a confirmação ao convite de Vladimir Putin.

Esta manhã, o porta-voz do Kremlin falou também sobre outro assunto aos jornalistas: trégua na Ucrânia. Peskov diz que há uma clara intenção da Rússia de avançar em direção à paz.

O acordo ainda não tem contornos claros, diz o porta-voz do Kremlin, mas Moscovo quer avançar nessa direção. Palavras de Dmitry Peskov.

Ainda não há contornos claros sobre qualquer acordo, mas há vontade política para avançar nesse sentido. Avaliamos de forma muito positiva os contactos construtivos que tiveram lugar até agora.

Ouvíamos aqui Dmitry Peskov, que sublinha que o encontro entre Putin e Steve Witkoff, enviado de Trump, foi realizado à porta fechada, precisamente porque o Kremlin não pretende anunciar detalhes dos contactos com Washington. Ressalta, no entanto, que há um enorme potencial para uma cooperação económica mutuamente benéfica entre a Rússia e os Estados Unidos e que essa cooperação pode desempenhar um papel de estabilidade para o resto do mundo. Notícia do Izvestia.

Passamos às contas feitas aos gastos da Rússia com a guerra, contas publicadas pelo Moscow Time.

A Rússia gasta, Miguel, a módica quantia de quase 22 milhões de euros por dia só em recrutamento militar. É um esforço massivo por parte do Kremlin, que está a sair cada vez mais caro à medida que a guerra na Ucrânia se arrasta pelo quarto ano. Os números baseados em dados oficiais do Ministério Russo das Finanças e Orçamentos Regionais foram recolhidos pelo Instituto Alemão de Assuntos Internacionais e Segurança em Berlim. Os custos são suportados sobretudo pelas administrações locais regionais, que destinam quase 3% do orçamento anual exclusivamente para recrutar soldados. Os restantes seis milhões vêm do orçamento federal. Estima-se que neste momento a Rússia consiga contratar entre 1000 e 1500 soldados por dia. Cada um recebe um bónus de pouco mais de 15 mil € para se alistar. Significa isto que, em comparação com o mesmo período do ano passado, o número de novos soldados contratados quase duplicou. Neste momento, a Rússia destina mais de metade do dinheiro que tem para o sector da defesa. Para trás ficam áreas como a saúde e a educação.

Para fechar Rússia, Estados Unidos da América e China vão dividir esferas de influência numa nova ordem mundial. Quem o diz é o líder argentino.

Javier Milei diz que a Europa é atualmente incapaz de reivindicar a liderança global. Diz que a ordem mundial está a ser redefinida. Para Javier Milei, os Estados Unidos vão liderar a América, Norte e Sul, a Rússia vai liderar a Eurásia e a China vai encabeçar a Ásia, ou seja, a parte não liderada pela Rússia. De acordo com o líder argentino, a Europa, neste momento, não tem qualquer condição para liderar seja o que for. Diz que a Europa terá de lutar muito para se livrar das narrativas woke. Diz que o continente europeu estagnou, parou de avançar já há muito tempo. O líder argentino defende que as nações latino-americanas devem principalmente construir relações de aliança com os Estados Unidos. De acordo com Javier Milei, a Argentina já se tornou num parceiro-chave de Washington no hemisfério ocidental. Diz Javier Milei que está no lugar certo, na hora certa.

Ponto final nesta Guerra Traduzida.