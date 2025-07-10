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"Guerra Traduzida" na Rádio Observador. Como é habitual a esta hora, mergulhamos nos jornais russos e ucranianos para saber o que destacam em tempo de guerra e hoje com a jornalista Diana Rosa. Boa tarde, Diana.

Olá, boa tarde, Luís.

Hoje começas pela imprensa ucraniana e com a manchete do New Voice of Ukraine, que diz que Kiev sofre, neste momento, de uma destruição generalizada depois dos vários bombardeamentos russos.

Dezenas de infraestruturas e edifícios residenciais na capital ucraniana foram danificados como resultado dos ataques sem precedentes que a Rússia tem lançado. Uma informação que é confirmada pelo Ministério da Administração Interna da Ucrânia. As equipes de investigação ainda estão nos locais. Há registro de uma clínica médica destruída no bairro de Podil, onde um polícia de 22 anos e uma mulher de 68 perderam a vida. Foi atingido também um dormitório. De acordo com o autarca da cidade, 16 pessoas ficaram feridas. Vários incêndios impactaram a qualidade do ar em toda a cidade de uma forma grave. Lembro que foram quase 400 os drones que a Rússia lançou esta noite e ainda 18 mísseis. Foi interceptada quase metade dos drones, assim como os mísseis. Mais de 200 alvos aéreos ficaram por identificar. As zonas de impacto ainda estão a ser avaliadas.

E Volodymyr Zelensky pede que seja autorizado um plano Marshall para reconstruir a Ucrânia.

Um pedido deixado hoje numa reunião com representantes de governos, organizações internacionais e empresas, uma conferência que decorre em Roma e em que o assunto principal foi a reconstrução da Ucrânia. Zelensky diz que essa reconstrução também é sobre outros países, as empresas, a tecnologia e os empregos dos europeus, pela forma como pode ajudar a modernizar as infraestruturas e as indústrias estrangeiras. Nesse sentido, o presidente ucraniano pede apoio para colocar esse plano em marcha através de mecanismos de financiamento específicos. O Plano Marshall foi um programa de ajuda econômica que os Estados Unidos ofereceram aos países europeus depois da Segunda Guerra Mundial para ajudá-los a reconstruir as respectivas economias. Zelensky sublinha que Kiev pretende apenas acolher verdadeiros parceiros na iniciativa, aqueles que não estão a ajudar a Rússia a continuar esta guerra. Uma notícia do Kyiv Independent.

E Diana, o Congresso norte-americano está preparado para impor sanções pesadas à Rússia.

À Rússia e aos países que comprem petróleo russo, é o que avança o jornal político, citado pela imprensa ucraniana. O presidente da Câmara dos Representantes e o líder da maioria republicana no Senado afirma que os Estados Unidos têm de enviar uma mensagem clara. As duas câmaras do Congresso estão prontas para avançar com o pacote legislativo apresentado há três meses, depois de Donald Trump ter sinalizado a intenção de pressionar Moscovo com novas sanções, por forma a colocar um fim à guerra. Mike Johnson, presidente da Câmara dos Representantes, diz que Vladimir Putin mostrou falta de vontade de ser razoável e falar seriamente sob a intermediação de uma paz, por isso deve haver consequências. O líder da maioria do Senado fala num progresso substancial no trabalho com a Casa Branca nesta legislação. De acordo com o republicano, a aprovação das sanções vai aumentar a influência do presidente Trump na mesa de negociações, assim como ajudar a acabar com o derramamento de sangue na Ucrânia.

E o Reino Unido e a Ucrânia vão assinar um acordo histórico para o fornecimento de mísseis para sistemas de defesa aérea da empresa britânica Thales.

O acordo vai ser assinado nesta conferência que falávamos há pouco, de recuperação da Ucrânia, o que revela o jornal Pravda. O acordo pretende o crescimento da economia britânica e a criação de novos empregos, ao mesmo tempo que permite que a Ucrânia continue a lutar contra a agressão russa. Prevê-se com este acordo o fornecimento de mais de 5 mil mísseis de defesa aérea da Thales, que não só vai fortalecer de forma significativa as capacidades de defesa do Reino Unido, como da Ucrânia. Inclui também o fornecimento de até 280 milhões de libras em assistência bilateral à Ucrânia no próximo ano.

E Diana, a Rússia terá matado a tiro um oficial dos serviços secretos ucranianos em Kiev.

Esse oficial terá sido assassinado esta manhã em Kiev, noticia o Kyiv Independent, citando o próprio SBU. A vítima, o coronel Ivan Voronish, foi morto num distrito da zona sul da cidade. A agência estatal russa Ria Novosti também noticiou a morte. Sublinha que este responsável do SBU preparou atos de sabotagem em território russo, o que adensa as suspeitas em relação ao possível envolvimento de Moscovo no assassinato, diz este artigo. O crime aconteceu pelas 09:00. Testemunhas dizem que viram um homem a disparar cinco tiros e a fugir. O nome da vítima mortal não foi ainda revelado oficialmente, mas o jornal ucraniano Ukrainska Pravda diz que se trata, como dizia, do coronel Ivan Voronish.