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Segunda parte da Guerra Traduzida com a Diana Rosa e agora com os destaques da imprensa ucraniana. Diana, os Estados Unidos estão a preparar um novo pacote de sanções para aplicar ao setor energético da Rússia.

Caso Vladimir Putin rejeite um acordo de paz na Ucrânia. O objetivo, diz o secretário de Estado norte-americano do Tesouro, é pressionar o presidente russo. A notícia é avançada pela agência Ukrinform. Fontes próximas do processo afirmam que os Estados Unidos estão a considerar medidas contra embarcações da frota paralela russa de petroleiros usados para transportar o petróleo de Moscovo, bem como sanções contra os comerciantes que facilitam essas transações. São medidas que podem ser anunciadas ainda esta semana. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos discutiu esses planos durante uma reunião com um grupo de embaixadores europeus nos últimos dias. No X, depois desse encontro, o governante afirma que Trump é o presidente da paz e que sob a sua liderança, os Estados Unidos vão continuar a dar prioridade ao fim da guerra na Ucrânia. Conforme noticiado também pela agência Ukrinform, os países do G7 e a União Europeia estão a negociar a substituição do teto do preço do petróleo russo por uma proibição total dos serviços marítimos relacionados com as exportações da Rússia.

As forças russas atacaram instalações civis na região de Odessa com recurso a drones e há danos a registar.

De acordo com o chefe da administração militar regional, foram duas ondas de ataques. A infraestrutura de transportes ficou danificada. Há ainda registo de um incêndio que foi extinto pelos bombeiros. Não houve vítimas nem feridos. O chefe da administração regional acrescenta que todos os serviços necessários estão a trabalhar para eliminar as consequências dos ataques. Certo é que centenas de milhares de pessoas têm estado sem energia em Odessa. Falamos de perto de 400 mil. De acordo com a administração militar regional, a situação tem estado a ser restabelecida, mas há ainda perto de 33 mil pessoas sem luz em casa. As equipas de manutenção estão a utilizar toda a energia disponível na região para fornecer luz a esta população, pelo menos durante algumas horas. Os trabalhos de reparação estão em andamento 24 horas por dia, mas são complexos e requerem tempo. É o que adianta a Ukrinform.

O New Voice of Ukraine tem uma notícia com o título "O Kremlin deixou cair a máscara. A Ucrânia pertence à Rússia".

Precisamente, e o objetivo da guerra é fazer com que os ucranianos se vejam como russos. De acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra, o Kremlin está, na prática, a rejeitar todos os princípios fundamentais que sustentam os esforços para elaborar um plano de paz, desde garantias de segurança até à preservação da soberania ucraniana. Em vez disso, o Ministério Russo dos Negócios Estrangeiros descreveu abertamente o objetivo da guerra como forçar os ucranianos a acreditarem que supostamente pertencem à Rússia. É o que adianta um relatório deste mês. Os analistas do ISW concluem que o Kremlin rejeitou de forma explícita as propostas dos Estados Unidos e da Europa para fornecer à Ucrânia garantias de segurança semelhantes às da NATO como parte de um acordo de paz, e continua a sinalizar uma indisposição em ceder nas reivindicações territoriais da Rússia sobre o território soberano da Ucrânia. Este relatório recupera até as declarações do vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, que afirmou à NBC News que a Rússia jamais assinaria, concordaria ou sequer contentaria com a presença de quaisquer tropas da NATO na Ucrânia, mesmo que essas forças fizessem parte de garantias de segurança. Sergey Ryabkov reiterou ainda que a Rússia não vai fazer concessões de forma alguma em relação às cinco regiões ucranianas de Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, bem como a Crimeia, que a Rússia entende como suas. O ISW confirma que, na prática, o objetivo a longo prazo do Kremlin é estabelecer um controle sobre o governo e o povo da Ucrânia, e não apenas sobre o território.

Enquanto a paz não é alcançada, a Ucrânia tenta atingir as infraestruturas petrolíferas da Rússia. Esta madrugada atacou mesmo uma refinaria em Slavyansk.

Que fica na região de Krasnodar, no sul da Rússia, perto do mar de Azov e do mar Negro. A notícia é do Kyiv Independent. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia confirma esse ataque com drones. Diz que as unidades das Forças de Defesa utilizaram armas Deep Strike para atingir o complexo russo. Foram relatadas explosões e um incêndio na área do alvo. A extensão dos danos às instalações está a ser avaliada. A refinaria atacada abastece as Forças Armadas russas e processa petróleo bruto e condensado com uma capacidade de mais de 5 milhões de toneladas por ano. O quartel-general operacional de Krasnodar diz que o acidente danificou duas linhas de transmissão de alta tensão e deixou sem eletricidade mais de 38 mil pessoas. Neste momento, há ainda 13 mil sem energia. Duas pessoas ficaram feridas. A Rússia diz que abateu mais de 30 drones na última noite.

É o ponto final na Guerra Traduzida com a Diana Rosa.