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Na guerra traduzida, seguimos nos próximos minutos com os destaques da imprensa ucraniana, aquilo que dizem os jornais neste dia 8 de julho. E pra começar, o maior porto da Europa prepara-se para receber embarques de armas da NATO e uma possível guerra com a Ucrânia.

Com a Rússia.

Com a Rússia, sim. Claro.

Com a Rússia. É um dos artigos em manchete no Kyiv Independent, que cita aqui uma notícia do Financial Times. O porto de Roterdão, nos Países Baixos, começou a reservar espaço para navios da NATO que transportam carga militar e está a mapear as rotas logísticas para transferência de armas. Esta decisão acontece no momento em que os países da Aliança Transatlântica alertam cada vez mais para o risco de uma guerra em larga escala com a Rússia nos próximos cinco anos. Roterdão já movimentou carregamentos de armas. No entanto, Miguel, esta é a primeira vez que vai designar um cais específico, um cais especial para uso militar. Parte do terminal de contentores vai ser reaproveitado para garantir a transferência segura de munições e outros equipamentos entre navios. A logística de componentes militares vai ser coordenada com outro dos maiores portos da Europa, o porto de Antuérpia, na Bélgica.

Vamos ao que se passa no terreno. Há um balanço dos ataques russos na Ucrânia no último dia, nove mortos e 81 feridos.

Todas as vítimas eram civis, é o que adiantam as autoridades regionais. A Força Aérea da Ucrânia diz que a Rússia lançou mais de 50 drones durante a noite e disparou quatro mísseis guiados. As defesas aéreas interceptaram cerca de dois terços dos drones, mas mesmo assim, foram atingidas oito regiões em todo o país. Em Kharkiv, segunda maior cidade ucraniana, uma pessoa morreu e outras 40 ficaram feridas, incluindo três crianças. Em Zaporizhzhia, os ataques feriram 20 pessoas, danificaram mais de 60 casas e edifícios de apartamentos. No Donetsk, três civis morreram. Em Sumy, muito perto da fronteira com a Rússia, outras quatro pessoas perderam a vida, houve ainda uma vítima mortal em Kherson, onde as forças russas atingiram áreas residenciais e uma infraestrutura pública. Dois prédios, 17 casas ficaram danificados. Também a região de Dnipropetrovsk foi atacada.

A Ucrânia pede que a Rússia seja investigada pelo alegado uso de armas químicas.

Já tínhamos falado dessa acusação aqui na semana passada. O pedido foi hoje submetido junto da Organização para a Proibição de Armas Químicas, que está sediada em Haia, nos Países Baixos, Kiev acusa Moscovo de usar munições tóxicas proibidas contra as Forças Armadas Ucranianas. O requerimento foi feito na sequência de agências de informações neerlandesas e alemãs terem afirmado, como dizia na semana passada, que têm provas da utilização generalizada de armas ilegais pela Rússia ao longo de toda a linha da frente. Não é a primeira vez que a Rússia é alvo deste tipo de acusações. Também os Estados Unidos acusaram a Rússia de usar cloropicrina em maio do ano passado, mas esta organização internacional disse que essas acusações foram insuficientemente fundamentadas.

Para fechar, a Ucrânia atingiu esta noite a refinaria de petróleo de Ilsky, em Krasnodar, na Rússia.

No ataque com drones, Miguel, conseguiu atingir uma das oficinas tecnológicas da empresa, o que adiantam as secretas da Ucrânia. Esta refinaria está localizada a aproximadamente 500 km da Ucrânia, é uma das maiores do sul da Rússia, produz mais de seis milhões de toneladas de combustível todos os anos. É uma infraestrutura que faz parte do complexo militar industrial da Rússia, que desempenha um papel direto no apoio ao esforço de guerra de Moscovo. Kiev tem, de resto, atacado dezenas de refinarias, de depósitos de petróleo e instalações militares industriais desde o início da guerra, mais vezes ultimamente, é certo. Quatro dessas instalações já foram forçadas a fechar portas temporariamente. A região de Krasnodar, estratégica ao longo da costa russa do Mar Negro, tem sido cada vez mais alvo de ataques de drones ucranianos, à medida que Kiev amplia também o alcance dos ataques dentro do território russo.

São os destaques da imprensa ucraniana.