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Guerra traduzida na Rádio Observador. Seguimos com a imprensa ucraniana, com o jornalista Miguel Cordeiro. E em destaque: a Rússia lançou um ataque massivo contra a Ucrânia.

É mesmo um dos maiores ataques diurnos desde o início da guerra. A Ucrânia fala em mais de 400 drones desde às 9h00. Os ataques russos provocaram pelo menos quatro mortes e deixaram 35 pessoas com ferimentos. Isto é o que dizem as autoridades da Ucrânia. Durante a noite, a Rússia já tinha disparado 23 mísseis de cruzeiro e sete mísseis balísticos contra a Ucrânia. Atingiu pelo menos 10 locais em todo o país. Os ataques durante o dia prosseguiram com esses valores que já referi, pelo menos 400 drones desde as 9h00. Isso aconteceu em várias regiões do país, incluindo a capital, Kiev. Mas grande parte dos ataques foram dirigidos à região a oeste da Ucrânia. Zelensky comentou, disse e cito: "Estes ataques mostram claramente que é necessária mais proteção para salvar vidas contra os ataques russos. É importante continuar a apoiar a Ucrânia, é importante que todos os acordos sobre defesa aérea sejam implementados atempadamente e é importante que a Europa seja capaz de produzir o número necessário de mísseis de defesa aérea para se proteger contra qualquer ameaça".

Em Lviv, há preocupação com estes ataques da Rússia e há edifícios históricos, Miguel, que foram atingidos.

Título no Pravda da Ucrânia: "A Rússia ataca a região de Lviv com drones, 26 pessoas feridas, um prédio considerado patrimônio mundial da UNESCO incendiou-se em Lviv". De acordo com o autarca de Lviv, as explosões foram ouvidas na cidade durante o alerta de ataque aéreo durante o dia de hoje. As forças de defesa aérea foram mobilizadas, mas foram atingidos vários edifícios. Foi dito também que entre esses edifícios há danos num edifício que é patrimônio da UNESCO e registam-se mais de duas dezenas de feridos.

A Ucrânia negocia com os Estados Unidos a modernização do setor da energia.

É um acordo na ordem dos 1400 milhões de dólares. Escreve a Pravda Econômica na Ucrânia que Kiev e os Estados Unidos da América discutiram a possibilidade de atrair 1400 milhões de dólares em assistência financeira a partir da Corporação Financeira de Desenvolvimento dos Estados Unidos da América, com o objetivo de modernizar equipamentos de energia, em particular para a produção de gás e para fortalecer a cooperação com o Exim Bank americano. A informação foi anunciada na rede social Telegram, pelo ministro da Energia, Denis Shmyhal, que iniciou hoje uma visita aos Estados Unidos da América com uma reunião com o secretário da Energia norte-americano, Chris Wright. Shmyhal deixou detalhes. Em comunicado, diz que foi dada especial atenção ao tema do aumento da produção de gás e petróleo na Ucrânia, com o envolvimento de empresas norte-americanas. Discutiram o desenvolvimento do corredor vertical de gás, discutiram as vantagens da utilização de instalações de armazenamento de gás ucranianas e discutiram o desenvolvimento do terminal de Odessa para o transporte de petróleo para a Europa. Shmyhal diz também que há negociações com empresas norte-americanas sobre fontes alternativas de fornecimento de diesel.

E fechamos com o plano da Ferrovia Ucraniana para lidar com ataques russos.

O artigo do portal TCN começa da seguinte forma: "A Rússia está a caçar os comboios. Ukrzaliznytsia explica aos passageiros como agir durante os bombardeamentos". Para já explicar o que é isto da Ukrzaliznytsia, é a empresa ferroviária pública da Ucrânia. E a partir de agora, para ser mais fácil também pra mim, vou tratá-la precisamente assim, como a empresa ferroviária pública da Ucrânia. O TCN explica que as tropas russas mudaram de tática e que agora estão a atacar comboios de passageiros, razão pela qual esta empresa pública da Ucrânia está a implementar protocolos de segurança rigorosos, com paragens antecipadas dos comboios e com regras para a saída dos passageiros das carruagens. Estas são mesmo as principais medidas. Em caso de alerta, os comboios têm de ser parados de imediato e os passageiros têm todos de abandonar as carruagens. É mais seguro as centenas ou milhares de passageiros abandonarem e estarem na rua do que estarem todos concentrados em carruagens, é o que dizem as autoridades. Isto foi dito e foi explicado pelo presidente desta empresa ferroviária pública ucraniana em conferência de imprensa. Foi explicado também que a ferrovia está a trabalhar com uma constante interação com as forças de defesa. O líder desta empresa pública recorda trágicas consequências de alguns ataques recentes. No final de janeiro, já deste ano, seis passageiros morreram num atentado a uma estação em Barvinkowe, na região de Donetsk. Há também atentados recentes em Mykolaiv e hoje de manhã um comboio de passageiros foi atingido, morreu uma pessoa.

E fica por aqui a Guerra Traduzida com Miguel Cordeiro. Está de regresso amanhã.