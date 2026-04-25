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"Guerra" traduzida na Rádio Observador, espaço em que trazemos os destaques da imprensa ucraniana e da imprensa russa. Diana Rosa, boa noite.

Boa noite, Lara.

Começas pela imprensa de Moscovo. A Rússia e a Ucrânia estão hoje a realizar uma nova troca de prisioneiros de guerra. São quase 200 pessoas a serem entregues a cada lado.

É o que adianta Shamsail Saraliev, membro do grupo de coordenação parlamentar para o conflito. De acordo com o Ministério da Defesa russo, a última grande troca foi realizada no passado dia 11, envolveu 175 militares de cada lado e foi mediada pelos Emirados Árabes Unidos num raro momento de negociação direta no meio da guerra. Essas trocas de prisioneiros são usadas por Moscovo para mostrar que continua a proteger os seus soldados, ao mesmo tempo que tenta conservar canais mínimos de comunicação com Kiev e com mediadores internacionais. Para a população russa, as imagens de combatentes regressados servem também para alimentar a narrativa oficial de que o Estado não abandona os seus militares na frente de batalha. É o que diz o Moscow Times.

E Moscovo destaca os sucessos militares no terreno contra o que diz serem grandes perdas ucranianas.

A imprensa estatal russa continua a dar ênfase a alegados avanços no campo de batalha e perdas pesadas ucranianas, numa linha de comunicação que procura mostrar impulso a favor de Moscovo. A Agência TASS destaca declarações do Ministério da Defesa, segundo as quais as tropas russas teriam libertado duas localidades ao longo da última semana, sem precisar quais eram e provocando mais de 1300 baixas às forças ucranianas em todos os setores da frente em apenas 24 horas. Ao mesmo tempo, são divulgados números sobre drones e equipamento ucraniano destruído, incluindo 20 robôs terrestres e vários sistemas de observação e transporte, apresentados como prova da superioridade tecnológica da Rússia. A narrativa oficial acusa ainda as forças ucranianas de utilizar drones de forma indiscriminada, alegando que sistemas com inteligência artificial seriam incapazes de distinguir alvos e provocariam danos aleatórios.

E a Rússia acusa a Ucrânia de intensificar os ataques a infraestruturas energéticas.

Nos meios de comunicação controlados pelo Kremlin, ganha destaque a acusação de que a Ucrânia estaria a aumentar os ataques contra as infraestruturas de energia e de transporte em território russo e nas zonas ocupadas. A TASS escreve que as forças russas responderam no último dia com bombardeamentos contra a infraestrutura ucraniana, apresentando estes ataques como represália e justificando o esforço de guerra do adversário. Ao mesmo tempo, as autoridades russas referem-se a ataques de drones ucranianos em regiões como Samara e Nizhny Novgorod, onde se situam refinarias e instalações de petróleo, sublinhando o risco para a população civil, mas sem admitir o impacto que estes golpes têm na capacidade económica e logística da Rússia.

E Diana, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia afirma que o Ocidente declarou uma guerra aberta contra Moscovo e que está a usar Kiev como instrumento de pressão geopolítica.

Segundo Sergey Lavrov, a Ucrânia funciona como uma ponta de lança, mas depende totalmente do apoio ocidental, incluindo armamento, dados de informações, sistemas de satélite e treino militar. O chefe da diplomacia russa acrescenta que alguns responsáveis europeus já admitem estar a preparar-se para um eventual conflito com a Rússia, referindo que a Ucrânia está a ajudar a ganhar tempo. Também hoje, a porta-voz do Ministério Russo dos Negócios Estrangeiros, Maria Zakharova, acusou a Europa de incoerência, diz que não pode apoiar as ações militares na Ucrânia e, ao mesmo tempo, querer participar nas negociações de paz. Zakharova defende ainda que o discurso de paz do Ocidente serve apenas para dar tempo às forças ucranianas para se rearmarem.

E voltamos já a seguir com os destaques da imprensa ucraniana.