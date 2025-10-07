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"Guerra Traduzida", trazemos à antena da Rádio Observador os destaques da imprensa russa e ucraniana em tempo de guerra. Estamos com a jornalista Diana Rosa. Diana, boa tarde.

Boa tarde.

Vais começar pela imprensa russa. A adesão da Ucrânia está em grande foco, numa altura em que o primeiro-ministro da Hungria reitera que não é obrigado a apoiar este processo.

Que lembra que o Tratado da União Europeia não deixa espaço para a ambiguidade. A adesão é decidida pelos Estados-membros por unanimidade. Viktor Orbán diz que não apoia a Ucrânia no bloco comunitário e não vai admitir ser alvo de chantagens para uma eventual mudança de posição. A mensagem foi publicada no X, citada pela TASS. Viktor Orbán diz que o povo húngaro já se decidiu, disse um não esmagador à adesão da Ucrânia à União Europeia num referendo. O primeiro-ministro deixa ainda uma ameaça. Diz que quem quiser mudar a posição de Budapeste com campanha mediática, não vai provavelmente fazer amigos.

E a Rússia rejeita o que diz serem acusações sem fundamento, relacionadas com o envio de drones para espaço aéreo da NATO, assim como de uma escalada na Europa.

Moscovo nega todas essas acusações, acusa a NATO e os países europeus de estarem a preparar uma escalada de confrontos militares. O porta-voz do Kremlin diz que não há base para apontar o dedo à Rússia por coisas como estas. Considera até estranho este aparecimento súbito de drones. Dmitry Peskov lembrou ainda o caso de um jovem detido na Europa por pilotar um drone, sublinhando que não tinha qualquer ligação com Moscovo. Também o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia lembrou que Varsóvia ignorou as propostas de consulta de Moscovo sobre matérias relacionadas com drones. Grushko criticou a Polónia por recorrer à NATO e ativar o artigo quarto, em vez de dialogar diretamente com a Rússia. Deixou ainda um aviso, diz que a Europa está a caminhar para uma escalada. O vice-ministro russo acusou ainda a NATO de realizar manobras cada vez mais agressivas, incluindo operações ofensivas e voos de bombardeiros perto das fronteiras russas.

E Diana, Vladimir Putin faz hoje anos. Alexander Lukashenko já lhe enviou os parabéns.

O texto do presidente bielorrusso foi publicado hoje de manhã. Lukashenko diz que o povo russo está firmemente associado a conquistas sociais significativas, ao desenvolvimento económico dinâmico, assim como ao fortalecimento da soberania e do estado da pátria, mas é também representado pelo crescimento da autoridade e o fortalecimento do papel da Rússia no mundo. A integridade e determinação de Moscovo, diz Lukashenko, assim como a lealdade ao dever e a sabedoria política, devoção excepcional à pátria e firme vontade de defender os interesses nacionais, renderam-lhe o reconhecimento nacional na sociedade, assim como o respeito dos colegas estrangeiros. Acrescenta o chefe de Estado bielorrusso que a base das relações estratégicas criadas pelos esforços conjuntos da Bielorrússia e da Rússia vai tornar-se um legado duradouro para futuras gerações de cidadãos de ambos os países. É uma notícia do Izvestia.

E pelo menos duas pessoas morreram num ataque com um míssil ucraniano à região sudoeste de Belgorod, na Rússia.

Houve ainda milhares de pessoas a ficarem sem energia em casa. O governador da região diz que uma das pessoas mortas era um trabalhador que ajudava a restaurar a energia elétrica em residências desta zona do país. Uma segunda pessoa, um homem, morreu no hospital em consequência dos ferimentos sofridos no ataque. Quarenta mil moradores da região de Belgorod ficaram sem energia depois de ataques de drones ucranianos à infraestrutura energética local. Está na TASS.

E o Ministério da Defesa da Rússia afirma que os sistemas de defesa aérea destruíram mais de 250 drones ucranianos durante esta noite.

É um dos maiores ataques retaliatórios da Ucrânia contra a Rússia este ano, na região ocidental de Bryansk, onde o governador alertou os moradores duas vezes sobre os ataques de drones. As autoridades de emergência disseram aos jornalistas que a infraestrutura de energia foi danificada devido a três incêndios. O canal de notícias Astra diz que identificou um dos locais de ataque. Vinte drones atacaram a zona industrial da cidade, causaram pelo menos um ferido, além de danos e incêndios em áreas residenciais. Enquanto isso, foram relatados ataques massivos durante a noite na Crimeia. Oito aeroportos no sul e centro da Rússia impuseram restrições de voos durante a noite. A maioria já tinha retomado as operações ao longo do dia de ontem. É uma notícia do Moscow Times.

Voltamos já a seguir para a segunda parte com os destaques da imprensa ucraniana.