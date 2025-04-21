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21 de abril de 2025, está na Rádio Observador com a Guerra Traduzida. Vamos abrir com este som. Esta foi uma das muitas vezes em que o Papa Francisco apelou à paz na Ucrânia, uma paz justa, uma paz duradoura, como escutávamos aqui, a pedir o chefe da Igreja Católica, numa altura em que o mundo atravessa um número de conflitos sem igual nas últimas décadas. Francisco criticou quem fomenta guerras, pediu ajuda humanitária e pediu unidade entre os homens. Estamos numa edição especial da Guerra Traduzida. Vamos falar da imprensa russa e da imprensa ucraniana em tempo de conflito, mas num dia em que foi noticiada a morte do Papa Francisco, 21 de abril de 2025. Conosco está a jornalista Diana Rosa. Muito boa tarde, Diana.

Boa tarde, Miguel.

Incontornável esta notícia na imprensa russa, também na imprensa ucraniana. Vamos começar pelos jornais da Ucrânia. O Papa Francisco foi tantas vezes mencionado nesta imprensa ucraniana, mas a Ucrânia também foi tantas vezes mencionada nas homilias do Papa Francisco.

E desde já com a reação do presidente Volodymyr Zelensky, este é o tema que faz manchete em alguns jornais ucranianos. Não merece destaque em todos, devo dizer. No Kyiv Independent é capa, nas redes sociais, o chefe de Estado diz que milhões de pessoas em todo o mundo estão de luto pela trágica notícia da morte do Papa Francisco. Zelensky prossegue, dizendo que o Papa sabia como dar esperança, aliviar o sofrimento através da oração e promover a unidade. Rezava pela paz na Ucrânia e pelos ucranianos. Também o primeiro-ministro da Ucrânia diz que está triste por saber da morte do Papa. Sob a liderança de Francisco, a Santa Sé forneceu um apoio importante, humanitário à Ucrânia e contribuiu para os esforços de paz, é o que afirma Denys Shmyhal.

A imprensa ucraniana também dá destaque às reações dos diferentes líderes mundiais a esta notícia da morte do Papa Francisco.

O Kyiv Independent destaca a mensagem do chanceler alemão Olaf Scholz, disse que Francisco era um defensor dos fracos, uma pessoa reconciliadora e afetuosa. Já o Kyiv Post tem um artigo onde podemos ler uma lista enorme das mensagens deixadas pelos representantes mundiais. O presidente francês, por exemplo, disse que o Papa sempre esteve do lado dos mais vulneráveis e dos mais frágeis. Da Índia chega uma mensagem do primeiro-ministro Narendra Modi, que afirma que Francisco vai ser lembrado como um farol de compaixão, humildade e coragem espiritual. Em Israel, o presidente Isaac Herzog afirma que o Papa deu grande importância à promoção de laços fortes com o mundo judaico e em avançar com o diálogo inter-religioso como um caminho para uma maior compreensão e respeito mútuo. Lembro que o Papa, Miguel, criticou muitas vezes a guerra na Faixa de Gaza, a par da guerra na Ucrânia, e frisou a importância da ajuda humanitária no enclave, ajuda essa que foi várias vezes dificultada por Israel. Ora, também da Palestina, o líder Mahmoud Abbas descreve o Papa como um amigo fiel do povo palestiniano e dos direitos legítimos deste povo. Sublinha que o Papa reconheceu o Estado palestiniano e autorizou que a bandeira da Palestina fosse hasteada no Vaticano. E de Espanha chega uma mensagem de Pedro Sánchez, que lembra Francisco como alguém que tinha um compromisso com a paz, com a justiça social e com os mais vulneráveis, deixa um legado profundo.

O Kyiv Post tem também um artigo em que destaca a última visita oficial de um líder mundial ao Vaticano, foi J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos da América.

Por irônico que pareça, uma vez que as premissas de Trump contrastam bastante com as do Papa Francisco, nomeadamente no que toca aos mais frágeis, como os migrantes. J.D. Vance, que se converteu ao catolicismo há cinco anos, teve permissão para uma visita rápida nesta Páscoa com o pontífice, e Francisco expressou de forma diplomática a consternação com as opiniões do governo Trump sobre a imigração e os conflitos mundiais. De acordo com o Kyiv Post, esta posição do Papa deu origem a uma troca de opiniões e a visita de J.D. Vance terminou poucos minutos depois com a oferta de uns ovos de chocolate para os filhos do vice-presidente norte-americano. Depois da reunião, o Vaticano emitiu um comunicado em que se pode ler que finalmente foi expressa a esperança de uma colaboração serena entre o Estado e a Igreja Católica dos Estados Unidos, cujo valioso serviço às pessoas mais vulneráveis foi reconhecido.

Na imprensa ucraniana há também um artigo em destaque para lembrar as quatro ambulâncias doadas pelo Papa Francisco, ainda este mês, à Ucrânia.

Ambulâncias para serem usadas na linha da frente na guerra com a Rússia. Foi precisamente assim que o Vaticano classificou esta doação. Desde que Moscovo invadiu a Ucrânia, o Papa já tinha doado três ambulâncias, também uma carrinho ao hospital e aparelhos de ultrassom para unidades hospitalares que foram alvos de ataques militares. Doou também geradores, alimentos e medicamentos. As ambulâncias entregues pelo Papa têm inscrito o brasão do Vaticano. Em comunicado, a Santa Sé disse que numa altura de renascimento pascal, o Papa quis demonstrar um gesto de proximidade com um dos lugares Em que mais se sofre e onde a guerra dura há mais de três anos, a martirizada Ucrânia. O Kyiv Post diz ainda que apesar dos esforços ineficazes do papa, o Vaticano desempenhou um papel importante na promoção de trocas de prisioneiros entre Kiev e Moscovo.

As notícias da morte do Papa Francisco na imprensa ucraniana. Esta edição especial da Guerra Traduzida dedicada à morte do Papa Francisco. Seguimos com a jornalista Diana Rosa e passamos agora, nos próximos minutos, àquilo que está hoje na imprensa russa, a forma como a imprensa russa está a destacar esta notícia, a morte do Papa Francisco. Diana, em destaque, começamos pela agência TASS.

Que entrevistou o bispo auxiliar da Arquidiocese da Mãe de Deus, uma arquidiocese da Igreja Católica em Moscovo. Foi nomeado pelo Papa Francisco em 2020, este bispo, que faz também parte da Ordem dos Frades Menores. Diz Nikolai Dubinin que qualquer pessoa pode despedir-se do Papa Francisco, uma vez que a cerimónia fúnebre vai seguir com o protocolo aberto, com a urna do pontífice exposta, como é tradição, na Basílica de São Pedro. É uma cerimónia pública que vai ser realizada nos próximos nove dias, em que os fiéis têm a oportunidade de se despedirem do papa. Questionado sobre se vai haver representantes da Igreja Católica russa a comparecer nas cerimónias fúnebres, o bispo Dubinin afirma que não se espera nenhuma presença organizada ou protocolar. Quer isto dizer que pode acontecer que haja bispos e fiéis a quererem deslocar-se ao Vaticano para a despedida do Papa Francisco, mas de forma orgânica.

No jornal Izvestia, manchete a esta hora, um artigo sobre a vida do Papa Francisco.

"O santo das sarjetas" é o título do artigo que destaca a vida e obra de Jorge Mario Bergoglio, nascido há 88 anos em Buenos Aires. Sublinha o Izvestia que Francisco era filho de pais italianos que fugiram do regime fascista de Mussolini. Lembra este artigo um homem modesto que recusou os luxos da Igreja Católica. Não fala uma única vez, este artigo, nas críticas do papa às guerras um pouco por todo o mundo, nem dos apelos à paz. É uma biografia que se limita única e exclusivamente a falar da vida pessoal e familiar de Francisco, sem qualquer menção aos conflitos internacionais.

A imprensa russa também destaca que vão ser realizadas missas para o Papa Francisco, missas em Moscovo e também em São Petersburgo.

Estão marcadas para a próxima quinta-feira, 24 de abril. No dia seguinte, há outra missa, esta feita em Kaliningrado. A informação foi divulgada hoje no canal do Telegram da Arquidiocese da Mãe de Deus de Moscovo. Na capital russa, a missa vai decorrer na Catedral da Imaculada Conceição da Bem-Aventurada Virgem Maria. Vai ser celebrada pelo arcebispo Giovanni Danniello, núncio apostólico na Federação Russa. Vai ser acompanhado pelo arcebispo Pavel Pezzi. Já o bispo Nikolai Dubinin, de quem falávamos há pouco, vai celebrar a missa em São Petersburgo. Em Kaliningrado, o bispo Nikolai vai celebrar uma cerimónia solene na igreja de Santo Adalberto. Todas as missas têm início às 19h, hora local.

Para fechar, a imprensa russa fala também de uma estranha previsão associada ao Papa Francisco.

O artigo que faz destaque no Komsomolskaya Pravda lembra uma antiga profecia associada à morte do Papa Francisco. Diz que ele foi o último pontífice da história. Depois disso, virá o fim do mundo. Trata-se da profecia dos 112 papas de São Malaquias, arcebispo da Irlanda do Norte. Malaquias deixou no papel as visões que tinha do futuro em frases curtas, em latim. São textos que preveem o destino dos papas até ao fim do mundo. De acordo com interpretações modernas, Francisco foi o último papa. Só que nesta profecia, Miguel é chamado de Pedro, o Romano. Tinha como destino ser pastor das suas ovelhas no meio de um grande tormento e que levaria ao fim de Roma e ao juízo final. Esta profecia foi publicada pela primeira vez no século XVI, 500 anos depois da morte de Malaquias, num livro do monge belga Arnaud de Wion. O manuscrito foi encontrado num mosteiro irlandês, mas se a profecia fala com bastante precisão sobre os papas que viveram antes do ano em que o livro foi publicado, em 1590, há muitas discrepâncias com a história que vem depois.

Terminamos desta forma a Guerra Traduzida.