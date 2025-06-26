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"Guerra Traduzida" é o programa em que trazemos, como é habitual, os destaques da imprensa russa e ucraniana. Hoje com a jornalista Diana Rosa. Boa tarde, Diana.

Olá, Luís.

E hoje começas pela imprensa ucraniana e com essas declarações da alta representante da União Europeia para os negócios estrangeiros, Kaja Kallas avisa que ninguém na liderança da Rússia é intocável.

Diz que a Rússia não vai sair impune de nenhum dos crimes que cometeu no âmbito da guerra contra a Ucrânia. Sublinha Kaja Kallas que todos os passos do Kremlin estão a ser documentados, assim como cada centímetro da invasão russa. São declarações citadas pela Ukrinform. Kaja Kallas realça que o acordo entre o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, e o Conselho da Europa para criar um tribunal especial para o crime de agressão da Rússia envia uma mensagem clara: ninguém na liderança da Rússia está acima do comum dos mortais.

E no campo de batalha, Diana, uma equipa de paraquedistas ucranianos capturou soldados russos na região de Sumy.

Foram pelo menos 15 os russos apanhados pelas Forças de Assalto Aéreo da Ucrânia, trabalhando em coordenação com unidades vizinhas durante operações nessa região de Sumy. É o que consta de uma declaração do Comando das Forças Armadas da Ucrânia. A maioria das tropas capturadas pertencia às Brigadas de Infantaria Naval Separadas da Rússia, unidades que são conhecidas pela notória brutalidade contra defensores ucranianos mantidos em cativeiro. Na Rússia, essas brigadas foram registradas a tratar prisioneiros de forma desumana, submetendo-os a abusos psicológicos e ameaças. Esses russos capturados hoje, de acordo com a Ucrânia, receberam assistência médica e psicológica necessária e podem posteriormente ser trocados por soldados ucranianos mantidos em cativeiro russo. Também a Brigada da Guarda Nacional Chevrona Kalina capturou um grupo de invasores russos no setor de Pokrovsk, no leste da Ucrânia.

E foi precisamente nessa região que as tropas ucranianas conseguiram estabilizar a frente de batalha e impedir o avanço das tropas russas.

O comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, afirma que as tropas conseguiram travar o avanço russo na região de Sumy, adianta a Ukrainska Pravda. De acordo com o comandante-chefe, as forças de Kiev estão a adotar táticas de defesa ativa, conseguindo recuperar parte do território ucraniano nas regiões de fronteira. Syrskyi sublinhou ainda que foi criado um grupo especial para defender a região. Foi também nomeado um oficial que vai ser responsável por preparar as cidades e as comunidades da região de Sumy para a defesa e garantir também a eficácia do sistema de barreiras de engenharia.

E a imprensa ucraniana diz também que a Rússia se prepara para receber mais soldados norte-coreanos para realizar um ataque em larga escala contra a Ucrânia.

O Kyiv Post cita informações avançadas pela Coreia do Sul, mais propriamente pelos serviços secretos do país. Esses militares devem ser enviados em julho e agosto. Não sabemos se vão primeiro para a Rússia ou se vão diretamente para a Ucrânia. O Serviço Nacional de Informações da Coreia do Sul, tal como a Ucrânia já tinha avançado, acredita que o Kremlin poderá estar a preparar uma grande ofensiva contra Kiev neste verão. De acordo com os mesmos serviços, os norte-coreanos continuam a fornecer armas à Rússia em troca de aconselhamento técnico sobre lançamentos de satélites e sistemas de orientação de mísseis.

E no meio desta relação de proximidade entre Moscou e Pyongyang, o Kremlin ofereceu assistência ao projeto de construção de navios de guerra norte-coreanos, os mais modernos da frota de Kim Jong-un.

Os destroyers foram construídos em pouco mais de um ano. É um período excepcionalmente rápido que, de acordo com os analistas, teria sido impossível sem o apoio estrangeiro. As imagens de satélite, assim como registros em vídeo que filmaram o lançamento destes equipamentos, sugerem uma clara influência do design russo, incluindo a estrutura de proa que é encontrada nas fragatas russas. É troca por troca, digamos assim.

Exato. E foram estes os destaques da imprensa ucraniana. Voltamos já a seguir na segunda parte, com o que diz a imprensa russa.