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"Guerra Traduzida" na Rádio Observador, o programa onde todos os dias trazemos os destaques da imprensa russa e da imprensa ucraniana em tempo de guerra. Conosco está a jornalista Laura Figueiredo. Laura, boa tarde. Começamos pela imprensa ucraniana, que dá conta de que o voo de Putin pra Hungria pode ser desviado caso sobrevoe o espaço aéreo polaco.

É um aviso deixado pela Polônia, de acordo com o The Kyiv Independent. O alerta é do ministro dos Negócios Estrangeiros da Polônia, que explica que não pode garantir que um tribunal polaco não ordene ao governo que escolte o avião de Putin até o Tribunal Penal Internacional, em Haia. Em causa a possível deslocação de Vladimir Putin até Budapeste, na Hungria, pra cimeira anunciada por Donald Trump, onde está previsto o encontro entre os dois chefes de Estado. Ainda de acordo com o Kyiv Independent, Budapeste garantiu aos Estados Unidos e à Rússia que Putin não será preso durante a estadia na Hungria, apesar do mandado do Tribunal Penal Internacional. O ministro dos Negócios Estrangeiros polaco refere, no entanto, que a Rússia tem noção de que não poderá utilizar a rota aérea via Polônia.

Laura, precisamente o Kyiv Post avança que o Kremlin ignorou o cessar-fogo proposto por Donald Trump. Rejeita, portanto, a possibilidade de colocar fim à guerra na reunião de Budapeste.

Sim, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo considera que interromper a guerra agora, nas atuais linhas de combate, ignoraria as causas profundas do conflito e deixaria parte da Ucrânia sob o que descreve como um regime liderado pelos nazistas. Sergei Lavrov diz ainda que os apelos de Trump para parar o conflito contradizem os acordos assinados entre o presidente norte-americano e Vladimir Putin no Alasca. Numa conferência de imprensa em Moscovo, hoje, o ministro russo acusou também a Europa de tentar pressionar Washington a apoiar uma trégua rápida, em vez de um acordo de longo prazo. Entretanto, o presidente ucraniano diz que o Kremlin abandonou a diplomacia, assim que os Estados Unidos atrasaram o envio de mísseis Tomahawk para Kiev.

E durante o dia de ontem, Laura, as forças ucranianas registaram mais de 200 combates com as tropas russas ao longo das linhas da frente.

Um número avançado pela agência de notícias Ukrinform, que cita as Forças Armadas Ucranianas. De acordo com esta fonte, os russos levaram a cabo ontem um ataque com dois mísseis e mais de 60 ataques aéreos. As Forças Armadas da Ucrânia relatam ainda mais de 4 mil ataques de artilharia e também mais de 4 mil drones kamikaze. Os ataques russos terão atingido as zonas de Orikhiv, na região de Zaporizhzhia, e Mykolaivka, na região de Kherson. Segundo a agência Ukrinform, durante o dia de ontem, morreram cerca de 1100 pessoas nos combates.

Olhamos agora pro Pravda, Laura, que dá conta que o Pentágono respondeu duramente a um jornalista que questionou a Casa Branca sobre a gravata usada pelo secretário da Defesa durante a visita de Zelensky.

Em causa, a gravata usada por Pete Hegseth, uma gravata tricolor que fazia lembrar as cores da bandeira russa e que terá levado a propaganda de Moscovo a reagir favoravelmente ao gesto do secretário da Defesa norte-americano. Ora, o jornalista do HuffPost perguntou ao porta-voz do Pentágono se o governante norte-americano estava ciente das reações que tinha despertado ao usar a gravata. Como resposta, Sean Parnell retrucou dizendo que: "Foi a tua mãe que comprou". O jornalista perguntou então se o secretário da Defesa sabia que, de acordo com o código da bandeira dos Estados Unidos, esta não pode ser usada como roupa. E o porta-voz respondeu acusando o jornalista de ser de esquerda.

São estes os destaques da imprensa ucraniana. Voltamos já a seguir pra segunda parte com os destaques da imprensa da Rússia.