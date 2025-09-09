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É a Guerra Traduzida na Rádio Observador, o espaço onde olhamos em detalhe tudo o que conta a imprensa russa e a imprensa ucraniana em tempo de guerra da Ucrânia. Está conosco em estúdio o jornalista Rui Casanova. Rui, boa tarde. Começamos com os destaques dos jornais da Ucrânia neste dia 9 de setembro. A imprensa faz manchete com o ataque na região de Donetsk, que fez pelo menos 20 mortos.

A denúncia é feita pelo próprio presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que afirma que a Rússia lançou uma bomba contra a vila de Yarova, na região de Donetsk. Pelo menos 20 pessoas morreram. O presidente ucraniano divulgou um vídeo nas redes sociais no qual é possível ver vários civis mortos no chão, cadáveres espalhados pela rua. São imagens bastante gráficas, estas divulgadas por Volodymyr Zelensky. O presidente da Ucrânia explica que havia muitas pessoas na rua porque era dia de recolher pensões, ou seja, ajudas do Estado face à guerra em curso. Volodymyr Zelensky fala em puro terrorismo por parte da Rússia e é mais um ataque direto a civis. Repete que o mundo não se pode calar perante esta agressão russa. O presidente da Ucrânia insiste ainda que é preciso parar Moscovo e a morte indiscriminada de civis é uma notícia em destaque nos principais jornais ucranianos de hoje.

Rui, e as declarações do ministro dos Negócios Estrangeiros de Itália estão também em destaque na imprensa ucraniana. Resta saber por quê.

Antonio Tajani avisa que não vale a pena esperar paz na Ucrânia tão cedo e que é improvável que ocorram acontecimentos concretos antes do Natal. São declarações do ministro dos Negócios Estrangeiros à imprensa italiana, citadas esta manhã pelo jornal ucraniano Pravda. É muito comum esse tipo de declarações ser reproduzido pela imprensa de Kiev. Antonio Tajani defende que só sanções duras contra a Rússia podem travar as tropas de Moscovo e destaca a importância da diplomacia para o fim do conflito. Apela a um acordo de paz sólido, negociado em conjunto com a NATO e já sem soldados no terreno.

E o jornal Kyiv Independent traz-nos uma fotoreportagem sobre o ataque da Rússia a um edifício governamental em Kiev.

A Rússia atacou no domingo um dos locais mais protegidos na Ucrânia, a zona de Kiev, onde estão vários edifícios do governo. Foi o maior ataque aéreo noturno da Rússia desde o início da guerra e incendiou o edifício principal do governo ucraniano na capital. Passo a citar o título deste artigo do Kyiv Independent: "Paredes carbonizadas, pisos destruídos: dentro da sede do governo após um ataque russo devastador". A reportagem relata um cheiro intenso a fumo no edifício em escombros. As fotografias mostram paredes negras e com grandes buracos causados por este ataque russo. As testemunhas ouvidas pelo Kyiv Independent nesta reportagem relatam que o incêndio se propagou muito rapidamente. De recordar que três pessoas morreram neste ataque de domingo, incluindo um bebê.

O exército da Ucrânia afirma que a Rússia perdeu quase mil soldados, isto apenas nas últimas 24 horas.

Sim, são dados divulgados pelas Forças Armadas da Ucrânia numa publicação no Facebook, dados citados pela agência de notícias Interfax-Ucrânia. As Forças de Defesa Ucranianas afirmam que eliminaram 950 ocupantes só nas últimas 24 horas. Afirmam também que destruíram neste período um tanque, 32 sistemas de artilharia e mais de 200 drones. É muito frequente cada lado divulgar este tipo de dados, as perdas do outro lado do conflito, mas nem a Ucrânia nem a Rússia confirmam as informações divulgadas do outro lado. Certo é que estas informações estão sempre em destaque na imprensa de cada país.

Fica por aqui este episódio da Guerra Traduzida, versão Ucrânia. Já a seguir, Guerra Traduzida, versão Rússia.