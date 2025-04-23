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Nesta Guerra Traduzida, seguimos agora com os destaques da imprensa ucraniana. Estamos com a jornalista Diana Rosa. E para começar, o cancelamento da reunião que tinha sido marcada em Londres para discutir a guerra na Ucrânia.

Os principais diplomatas, tanto do Reino Unido quanto dos Estados Unidos, França, Alemanha e Ucrânia, adiaram a reunião. É uma decisão que decorre da declaração feita ontem pelo presidente Volodymyr Zelensky, em que ele explicou que embora a Ucrânia esteja preparada para se envolver em negociações de paz mediadas pelos Estados Unidos, não está disposta a concordar com esta insistência de Washington de ceder a Crimeia e outras regiões ucranianas à Rússia. É um esclarecimento da posição de Kiev na véspera das negociações de Londres, que parece ter destruído a estratégia proposta pelo governo do Trump para apaziguar a Rússia e acabar com a guerra na Ucrânia, diz esta notícia do Kyiv Independent. A reação inicial em Washington foi precisamente o cancelamento da participação do secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, na reunião. Esta manhã, os diplomatas seniores do Reino Unido, França e também Alemanha retiraram-se deste encontro. As discussões vão ocorrer ainda assim entre altos funcionários dos cinco países. Para já, não há nova data para uma outra negociação.

E depois de recusar ceder territórios, Zelensky insiste agora num cessar-fogo imediato, total e incondicional.

Sim, o presidente ucraniano lembra que essa foi a proposta dos Estados Unidos apresentada no início de março e que era razoável, referindo-se ao eventual acordo de uma trégua de 30 dias, que tinha sido apresentado na Arábia Saudita quando se reuniram pela primeira vez em Riad. Zelensky considera que isso é absolutamente possível, mas apenas se a Rússia concordar em parar com a matança. É a expressão usada pelo chefe de Estado, que falou na sequência do cancelamento deste encontro em Londres. Essa hipótese de cessar-fogo, nem que seja temporário, vai ser discutida hoje entre as delegações alternativas que acabaram por ficar na capital inglesa.

Falamos desse plano de paz que os Estados Unidos da América apresentaram à Ucrânia na semana passada em Paris. A imprensa ucraniana diz que está nitidamente enviesado para favorecer a Rússia.

É uma proposta cuja resposta era esperada até hoje pelos Estados Unidos. Ora, nesta oferta final de Trump, a Casa Branca exige mais concessões de Volodymyr Zelensky, que já descartou aceitar, como ouvíamos, a ocupação russa da Crimeia e de partes das quatro regiões orientais. Embora Putin tenha sugerido congelar a atual linha da frente como base para um acordo, também já rejeitou, diga-se de passagem, outros elementos da proposta, como o envio de forças de paz europeias para a Ucrânia. Kiev vê a proposta como claramente tendenciosa, uma oferta que define, sem dúvida, quais os benefícios tangíveis que a Rússia pode obter, mas aborda apenas de forma vaga e genérica o que pode receber a Ucrânia. De acordo com fontes do governo de Kiev à imprensa ucraniana, os Estados Unidos vão permitir vários benefícios da Rússia, tais como o reconhecimento dos Estados Unidos do controle sobre a Crimeia, também o reconhecimento da ocupação russa de partes das regiões de Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia. Ainda uma promessa de que a Ucrânia não se vai juntar à NATO, embora o documento diga que a Ucrânia pode juntar-se à União Europeia. Também o levantamento das sanções impostas à Rússia desde 2014. Mas há mais, Miguel, a expansão da cooperação econômica com os Estados Unidos, em particular nos setores energético e industrial.

Portanto, temos aqui vários benefícios para a Rússia. Olhando para isto, o que a Ucrânia recebe em troca perante este plano dos Estados Unidos da América?

Recebe a devolução de uma parte da região de Kharkiv, agora ocupada pelas forças russas. Também a garantia de países da União Europeia e fora da União Europeia de segurança e manutenção de paz. Recebe ainda a navegação sem restrições ao longo do rio Dnipro, na frente sul da Ucrânia. Também a compensação e ajuda para a reconstrução, embora o documento não especifique de onde virá o financiamento. É uma proposta que inclui uma cláusula sobre a central nuclear de Zaporizhzhia, ocupada pela Rússia, vai ser considerada ucraniana, mas gerida pelos Estados Unidos, e a eletricidade que for produzida vai ser fornecida tanto à Ucrânia quanto à Rússia. É um documento que também se refere ao próximo acordo de minerais entre Estados Unidos e Ucrânia, que Trump disse que será assinado amanhã. Portanto, por aquilo que podemos observar, e a ser verdade, a serem reais estas cláusulas, a Rússia sai a ganhar, porque se fizermos aqui um ponto zero a partir do início da guerra, a Ucrânia acaba por ceder mais do seu território e a Rússia vem naturalmente a ganhar.

Vamos passar então a outra notícia, neste caso, Vladimir Putin, que admite lacunas no fabrico de armas russas.

É uma notícia do Kyiv Post. Apesar do aumento significativo da produção no ano passado, as Forças Armadas da Rússia ainda carecem de equipamentos militares essenciais. Foi o que o próprio presidente russo admitiu hoje numa reunião da Comissão Militar Industrial do Estado. O exército russo recebeu em 2024 mais de 4 mil veículos blindados, também 180 aviões de guerra e helicópteros, ainda mais de um milhão e meio de drones de vários tipos. Só que a Rússia lança para o campo de batalha cerca de 4 mil drones por dia, só para termos aqui uma ideia. Ora, para Putin, esses meios ainda são escassos. Tem a certeza, no entanto, de que o aumento do fabrico destes equipamentos vai ser conseguido. O presidente russo sublinha que o Kremlin modernizou mais de 400 empresas no setor, isto nos últimos anos. Tanto a Ucrânia quanto a Rússia têm recorrido cada vez mais à guerra através de drones, drones aéreos, navais e terrestres, para missões de reconhecimento e de combate. Desde o início da invasão, os dois países têm desenvolvido e implantado também algumas inovações tecnológicas e sistemas não tripulados, sistemas de ponta.

Ponto final nesta Guerra Traduzida.