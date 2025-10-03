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Estamos de volta com a "Guerra Traduzida". Eu sou o Rui Casa Nova, conosco em estúdio continua a jornalista Diana Rosa. Vamos agora olhar para os destaques da imprensa da Ucrânia. Vladimir Putin afirma que não vai enviar drones para Lisboa porque, diz, não chegam cá.

Foi em tom irónico que o presidente russo fez troça da ideia de que Moscovo está por trás dos drones não identificados que têm aparecido no espaço aéreo de vários países, como a Dinamarca e a Noruega, no Fórum Valdai, na Rússia. O chefe de Estado ironiza. Em declarações captadas pela RBC e citadas pela imprensa ucraniana, Putin diz que a Rússia não tem alvos para ataques de drones na Europa. Em tom jocoso, diz que não se vai portar mal novamente, não vai enviar nada para França, para a Dinamarca ou para Copenhaga, talvez para Lisboa. O problema é que é a única capital europeia onde estes equipamentos não chegam. O presidente russo diz que não tem esse tipo de objetivos, mas o facto de o Ocidente andar a acusar Moscovo de estar por trás dessas manobras torna mais elevada a tensão entre as duas partes.

Seguimos com Volodymyr Zelensky, que pede que a Europa se mobilize para conter a escalada da Rússia.

As recentes incursões de drones na Europa, como estávamos agora também aqui a falar, demonstram que a Rússia procura uma escalada no conflito. É o alerta deixado hoje pelo presidente ucraniano durante essa cimeira de Copenhaga, onde esteve também presente o primeiro-ministro português e outros chefes de governo. Zelensky apela aos europeus para que se mobilizem ao lado da Ucrânia. A estratégia de Moscovo é simples, diz Zelensky: dividir a Europa. É o que sublinha nesta cimeira da Comunidade Política Europeia, que reúne quase todos os países europeus, com exceção da Rússia e da Bielorrússia. Zelensky diz que devemos fazer exatamente o contrário, ou seja, não dividir-nos, mas unir-nos, lembrando a presença de soldados ucranianos enviados para Copenhaga para auxiliar a Dinamarca, depois destes drones misteriosos terem aparecido no espaço aéreo do país. Para Zelensky, este é apenas o início, é um primeiro passo no caminho para um muro antidrones eficaz para proteger toda a Europa. É o que sublinha Zelensky, que os países desenvolvem uma indústria de drones única na Europa, drones que já são fabricados na Ucrânia.

Mas Diana, certo é que o plano da Comissão Europeia de criar um muro de drones na fronteira leste da União Europeia encontrou uma dura realidade em Copenhaga. Foi alvo de oposição de Estados-membros que não fazem fronteira com a Rússia.

Pelo menos nas linhas em que está definida esta proposta. Não significa que não concordem com a criação desse muro, mas os líderes apoiam amplamente os projetos iniciais que vão fortalecer a segurança europeia, incluindo esse muro europeu e o Eastern Flank Watch. Quem o diz é o presidente do Conselho Europeu, António Costa. Os países do sul da Europa, entre eles Itália e Espanha, dizem que o investimento nesses planos de defesa deve beneficiar todos os Estados-membros, ou seja, também estes países, e não apenas o flanco oriental da União Europeia, que é aquele que faz fronteira com a Rússia. O presidente francês também não gostou desta ideia. Emmanuel Macron diz ter receio dos termos atuais da proposta, considera que as coisas são um pouco mais sofisticadas e complexas. É preciso ter sistemas de alerta avançados para antecipar melhor as ameaças. Há também que dissuadi-las com as capacidades europeias de fogo de longo alcance e é preciso ainda ter mais sistemas de defesa terra-ar, assim como sistemas antidrones. É o que lembra Macron. A próxima ronda de negociações sobre o assunto está marcada para o dia 15 deste mês, em Bruxelas. A ideia é construir sistemas antidrones na Europa. Não é nova, já fazia parte dos planos de defesa mais amplos da União Europeia para este ano. No entanto, estas recentes incursões de drones alegadamente russos em países europeus tornaram a questão mais urgente e acabou por revelar algumas lacunas nas defesas existentes. Na essência, este muro de drones pretende conectar uma rede de sistemas que incluem radares e sensores acústicos. É uma rede que vai incluir vários países da União Europeia e pretende criar uma espécie de escudo que está coordenado e que recebe os alertas ao mesmo tempo para que os países possam responder juntos, em vez de sozinhos, às crescentes ameaças aéreas.

Seguimos com mais notícias em destaque na imprensa da Ucrânia desta sexta-feira. Quase 200 ucranianos voltaram para casa depois de uma troca de prisioneiros de guerra com a Rússia.

Na mais recente troca, 185 militares ucranianos e 20 civis estão a voltar do cativeiro russo. Esta informação foi avançada pelo chefe dos serviços de informação do Ministério da Defesa da Ucrânia, Kyrylo Budanov, diz que a troca de prisioneiros corresponde a vários soldados que ficaram gravemente feridos. Diz também que quase todos os soldados que foram libertados estavam nas mãos da Rússia desde 2022. Já antes disso, o Ministério da Administração Interna da Ucrânia disse que, numa troca anterior de prisioneiros, em agosto, foi libertado um coronel ucraniano que serviu como guarda de fronteira em Mariupol e lutou contra as forças russas desde 2014, o ano em que a Rússia invadiu a Crimeia. Budanov, este chefe das informações secretas da Ucrânia, acrescentou que esta troca incluiu um homem que passou mais de 4 mil dias numa prisão russa, um professor primário que tinha sido detido em 2019, portanto, antes da invasão russa à Ucrânia em 2022, e também um jovem capturado em 2016, quando tinha 17 anos.

Ponto final neste episódio de "Guerra Traduzida" versão Ucrânia, um trabalho da jornalista Diana Rosa. Eu sou o Rui Casa Nova, estamos de regresso na próxima semana para mais um olhar à imprensa russa e ucraniana nestes tempos de guerra.