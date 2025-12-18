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Guerra traduzida na Rádio Observador. Trazemos agora os destaques da imprensa russa e da imprensa ucraniana com a jornalista Diana Rosa. Boa noite, Diana.

Boa noite, Nelson.

Vamos começar com os jornais russos. A Rússia modernizou 90% do arsenal de mísseis estratégicos.

É o que adianta o coronel-general russo Sergei Karakayev. Garante assim prontidão para reagir a qualquer ameaça militar. Afirma o responsável que durante a última década, o conjunto das forças de mísseis estratégicos aumentaram a capacidade de combate graças à adoção de sistemas modernos com melhores características. Em entrevista ao jornal militar Krasnaya Zvezda, o Karakayev assegurou que existe agora uma capacidade de reagir imediatamente face a ameaças atuais e futuras. O responsável militar descreveu o referido sistema bélico como tendo uma sólida centralização de comando, firmeza e perseverança na execução de decisões dos planos aprovados, flexibilidade e rápida resposta às mudanças de cenário. A entrevista foi publicada a pretexto da comemoração das forças de mísseis estratégicos na Rússia, uma comemoração decretada pelo presidente Vladimir Putin desde 2006.

Também é destaque na imprensa russa o discurso de Vladimir Putin feito hoje no Conselho de Segurança do país.

Uma notícia do Izvestia. Putin afirma que o exército russo conquistou e mantém firme a estratégia em toda a linha da frente, com forças armadas a avançar de forma constante e a derrotar até mesmo formações de elite ucranianas, incluindo as que são treinadas no Ocidente. O presidente falou ainda sobre as conquistas este ano, diz que foram libertadas mais de 300 localidades e acrescenta que as tropas russas estão a intensificar o ritmo da ofensiva em áreas estrategicamente importantes. Vladimir Putin disse estar orgulhoso dos soldados na linha da frente e de todos os que defendem a segurança da Rússia. Afirma que as Forças Armadas do país estão a esmagar o inimigo, assim como todas as reservas militares, mesmo as que estão equipadas com componentes estratégicos modernos.

Neste mesmo discurso, Vladimir Putin deixou palavras pouco simpáticas sobre os líderes europeus.

Sim, chamou os líderes europeus de porcos, estou aqui a citar, até parece que é a brincar, mas não é. Num discurso durante a reunião anual com o Ministério da Defesa, o presidente russo avisa a Ucrânia e os restantes países que se não conquistar os territórios a bem, vai conquistá-los a mal.

Os objetivos da operação militar especial vão ser certamente alcançados. Preferimos fazê-lo e abordar as causas profundas do conflito através da diplomacia. Mas se o país adversário ou os seus patrões estrangeiros se recusarem a falar em substância, então a Rússia vai conseguir a libertação das suas terras históricas por meios militares.

Putin nega também intenções de invadir qualquer país da NATO. Diz que a ameaça russa é uma mentira europeia.

As pessoas na Europa estão a ser pressionadas a recear um confronto inevitável com a Rússia, dizendo que devem preparar-se para uma grande guerra. Já o disse muitas vezes, são mentiras, disparates, apenas disparates sobre uma imaginária ameaça russa aos países europeus.

Putin acusa também a administração de Joe Biden de ter criado um conflito armado para enfraquecer a Rússia ou destruí-la num curto espaço de tempo.

O presidente da Bielorrússia garante que Vladimir Putin tem vontade de alcançar a paz na Ucrânia.

Notícia da TASS, que cita uma entrevista à televisão Newsmax, mas este elogio foi também feito ao presidente ucraniano. Alexander Lukashenko acredita que os dois chefes de Estado estão a fazer um esforço para chegar a um acordo. Para o líder bielorrusso, o pior cenário para Zelenskyy seria a continuidade do conflito, porque o aumento da tensão entre países poderia, diz Lukashenko, terminar muito mal para a Europa e para o mundo como um todo. Para o presidente da Bielorrússia, é inevitável que o mundo inteiro venha a sofrer consequências do que está a passar na Ucrânia e é por isso que considera que se deve terminar com esta guerra o quanto antes. De acordo com Lukashenko, a continuação do conflito também não é um bom presságio para a própria Ucrânia e deixa o aviso: se Kiev acredita que pode derrotar a Rússia e está pronta para entrar em guerra, que lute, mas esse tipo de conflito, a continuar, a Ucrânia simplesmente vai desaparecer do mapa e deixará de existir. É o entendimento de Alexander Lukashenko.

Ainda na imprensa russa, a notícia de uma criança de 10 anos que morreu na sequência de um ataque com uma faca numa escola em Moscovo.

Foi manchete no Moscow Times. A polícia local recebeu uma denúncia por volta das 9h de que outro aluno havia atacado um segurança da Escola Secundária Uspenskaya e, em seguida, esfaqueou de forma fatal uma criança da quarta classe. O segurança agredido foi levado para um hospital para receber tratamento, mas o estado de saúde não foi divulgado. O Comitê de Investigação da Rússia, responsável por apurar crimes graves, afirmou ter iniciado uma investigação do homicídio e está a trabalhar para esclarecer as circunstâncias do ataque. O suspeito, um estudante de 15 anos do nono ano, foi detido para interrogatório. De acordo com relatos não confirmados, foram encontradas fotografias no telemóvel deste jovem que tinham citações extremistas e nomes de organizações de extrema-direita, além de referências aos ataques a mesquitas de Christchurch, na Nova Zelândia, em 2019. Os professores da escola disseram à imprensa estatal que o suspeito do ataque tinha boas notas e era educado, mas que recentemente começou a faltar às aulas. O ataque na Escola Secundária Uspenskaya ocorreu um dia depois de a polícia de São Petersburgo ter detido um aluno do nono ano acusado de esfaquear e ferir um professor depois de uma discussão sobre uma nota num teste.

Já de seguida, os destaques da imprensa da Ucrânia.