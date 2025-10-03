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Guerra traduzida na Rádio Observador. Vamos ver o que diz a imprensa russa e ucraniana em tempo de guerra. Temos conosco a jornalista Diana Rosa. Eu sou o Rui Casanova. Diana, boa tarde, mais uma vez.

Olá, Rui. Boa tarde.

Hoje começamos pelos jornais da Rússia. Vladimir Putin afirma que a responsabilidade pela paz cabe à União Europeia.

Promete ainda, Rui, dar uma resposta à militarização da Europa. Declarações em Sochi, no sul da Rússia, num discurso abrangente que pareceu absolver os Estados Unidos de um papel importante no fim da guerra. Putin promete uma ação significativa pelo fato de a Europa querer investir no reforço militar. Diz Putin que até agora não conseguiu deter as hostilidades, mas a responsabilidade por isso recai sobre a Europa, que continua, na voz do presidente russo, a intensificar o conflito. Putin falou do que diz ser a hipocrisia ocidental e o suposto desejo de domínio regional por forças motrizes que impedem a paz, e reitera que a expansão da NATO para leste é a principal causa da guerra na Ucrânia. Quanto a um conflito direto com a Europa, Putin queixa-se dos países europeus alimentarem a imagem da Rússia como um bicho-papão político e militar, estou aqui a citar o presidente russo, recriando a figura de um inimigo. O chefe de Estado acusa a Europa de tentar ameaçar a paz e a segurança da Rússia, diz que vai responder de forma consistente. É uma notícia do Kommersant Pravda.

Também o porta-voz do Kremlin falou de ameaças à Rússia, desta feita sobre o envio dos mísseis de cruzeiro Tomahawk para outros países da NATO.

E promete também responder de forma apropriada. Dmitry Peskov reage assim a esse plano de J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, e diz que a resposta russa vai ser visível caso esses equipamentos cheguem à Ucrânia. J.D. Vance quer precisamente enviar os mísseis para países como Alemanha e outros estados que pertencem à NATO, para que depois os façam chegar aqui. A notícia é da TASS.

Seguimos com mais notícias. As Forças Armadas Ucranianas foram forçadas a transferir um grande grupo de mercenários para a região de Kharkiv.

É o que dizem as forças de segurança russas à RIA Novosti. Alegam que, devido à pouca motivação e moral dos soldados ucranianos, o comando das Forças Armadas do país está a redistribuir um grupo de combatentes latino-americanos para manter as posições no setor de Katansky, na linha da frente. As forças de segurança acrescentaram que a Ucrânia sofreu perdas pesadas na região, com um pelotão de militares a ser destruído. Ainda ontem, Vladimir Putin disse que criar uma zona de segurança é algo que está a acontecer conforme o planeado e que a libertação de Vovchansk, na região de Kharkiv, é apenas uma questão de tempo.

O principal órgão de direitos humanos da Europa vai criar uma plataforma para o diálogo com a oposição russa exilada.

É uma plataforma que procura fortalecer a capacidade dos movimentos democráticos russos, de promover também mudanças sustentáveis nesse país e ajudar a alcançar uma paz duradoura e justa na Ucrânia. Além disso, pretende também garantir a responsabilidade dos atores russos pelos crimes internacionais que são cometidos. É o que diz a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa em comunicado. A assembleia votou com 80 votos a favor, nenhum contra, quatro abstenções. Os participantes vão poder manter intercâmbios com a assembleia sobre questões de interesse comum e comparecer a reuniões de comissões selecionadas durante essas sessões parciais.

Voltamos já a seguir para a segunda parte da guerra traduzida com os destaques da imprensa da Ucrânia.