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Seguimos com a Guerra Traduzida, agora com os destaques da imprensa da Ucrânia, com a jornalista Diana Rosa. Diana, começamos esta segunda parte com Vladimir Putin, que propõe um acordo temporário de controle de armas nucleares entre os Estados Unidos e a Rússia, mas promete resposta a quaisquer ameaças.

O presidente russo tem estado hoje reunido com o respectivo Conselho de Segurança. Diz que está pronto para responder a toda e qualquer provocação. Acusa o Ocidente de procurar ter superioridade no domínio nuclear. Putin considera que o fato de o tratado Start estar a chegar à data do termo, em fevereiro de 2026, marca o fim das obrigatoriedades em termos de armas nucleares entre Estados Unidos e Rússia. Foi um tratado assinado em 2010 entre os dois países. Impõe limites mútuos para ogivas nucleares estratégicas, assim como sistemas de lançamento. Putin diz que a Rússia está disposta a manter os limites quantitativos que estão em vigor atualmente neste tratado por mais um ano e vai decidir depois sobre quaisquer restrições futuras.

Falamos ainda dos planos da Rússia para interferir com as eleições na Moldávia, eleições marcadas para o próximo domingo.

Um plano revelado pela Agência Bloomberg, replicado depois na imprensa ucraniana. O objetivo é enfraquecer o partido pró-europeu da presidente Maia Sandu e bloquear o caminho do país rumo à União Europeia. De acordo com a agência financeira, a estratégia do Kremlin inclui recrutar cidadãos moldavos no estrangeiro para votar, também para organizar protestos e lançar campanhas de desinformação nas redes sociais. Já no domingo, ontem, a BBC tinha revelado uma rede secreta financiada por Moscovo, que oferecia pagamentos a indivíduos para divulgar propaganda pró-russa, assim como notícias falsas, recrutando apoiantes de partidos da oposição favoráveis a Moscovo. A investigação do canal britânico também apontou para ligações entre a rede e um oligarca pró-Kremlin.

A Ucrânia deteve dois alegados agentes secretos russos que compravam cartões de telemóvel para usar na comunicação com drones de ataque.

Foram detidos na região de Kiev, capital ucraniana, por contrabando desses equipamentos, que ajudam a melhorar a navegação de drones militares. De acordo com os serviços secretos da Ucrânia, citados pela Ukrinform, os detidos, um deles um ex-polícia, compravam os cartões na Ucrânia, enviavam-nos para cúmplices na União Europeia, que depois encaminhavam estes equipamentos para fábricas de drones no Tartaristão. Além disso, os agentes tentavam recrutar funcionários de operadoras ucranianas para obter informações internas, criando uma rede de espionagem dentro das empresas de telecomunicações. Durante as buscas que foram feitas, o SSU apreendeu smartphones com contactos do FSB, assim como registos de contrabando, bem como também um lote de cartões SIM prontos para envio. Os suspeitos são acusados de alta traição sob lei marcial. Podem apanhar prisão perpétua com confisco de bens. As investigações prosseguem para identificar outros membros da rede russa que operam na Europa.

Falávamos de drones. A Ucrânia afirma ter destruído nos últimos meses grandes quantidades destes aparelhos, drones e munições pertencentes à Rússia.

Terá acontecido ao longo dos últimos dois meses, em ataques nas zonas ocupadas da Ucrânia, além de atingir um sistema de defesa aérea em Kaluga, na Rússia ocidental. De acordo com o resumo feito pelo Kyiv Independent, foi destruído no mês passado um centro logístico para drones, foram neutralizadas milhares de aeronaves não tripuladas e equipamentos associados. Em Luansk, no leste da Ucrânia, um depósito de munições destinado a um dos regimentos de tanques da Rússia foi também atingido. Ficaram destruídos veículos e armamento. Em território russo, drones ucranianos neutralizaram um lançador e um radar. São ataques, Miguel, que fazem parte da estratégia ucraniana para enfraquecer a capacidade logística e militar de Moscovo, com recurso a drones, mas também a mísseis de longo alcance.

Também faz parte desse esforço de enfraquecimento os recursos da Rússia, ataques a estações elétricas, como foi o caso do ataque levado a cabo à infraestrutura energética de Krasnodar.

Aconteceu esta noite e provocou vários incêndios, é o que adiantam as autoridades locais citadas pelo Kyiv Independent. Não há registro de vítimas, mas o grau de destruição não foi ainda divulgado. As fontes ucranianas afirmam que a instalação foi atingida pelo menos cinco vezes, enquanto o Ministério da Defesa da Rússia diz ter abatido mais de uma centena de drones. O aeroporto de Sochi suspendeu temporariamente as operações. Mais de 20 voos foram afetados. Krasnodar, região vizinha da Crimeia ocupada, tem sido alvo frequente de ataques ucranianos a infraestruturas militares e energéticas.

E é desta forma que pomos um ponto final em mais uma edição de Guerra Traduzida, assinada hoje pela Diana Rosa. Estamos de regresso amanhã.