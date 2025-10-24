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É a Guerra Traduzida da Rádio Observador. Trazemos todos os dias os destaques da imprensa russa e da imprensa ucraniana em tempo de guerra da Ucrânia. Está conosco a jornalista Laura Figueiredo. Laura, muito boa noite. Vamos começar pela imprensa ucraniana. Vladimir Putin enviou um dos principais negociadores russos a Washington para tentar salvar a relação com a Casa Branca.

É o que avança o jornal ucraniano TSN. Certo é que a visita acontece dias depois dos Estados Unidos terem avançado com sanções econômicas às petrolíferas russas e também depois de Donald Trump ter cancelado a cimeira prevista com Putin em Budapeste. Kirill Dmitriev, o principal enviado econômico da Rússia, chegou hoje aos Estados Unidos para conversações oficiais. Deve reunir-se com funcionários da administração Trump para continuar as discussões sobre a relação Estados Unidos-Rússia. Esta visita acontece também no meio da cada vez maior frustração norte-americana com a recusa do Kremlin em pôr fim à guerra na Ucrânia. Dmitriev propôs recentemente a construção de um túnel Trump-Putin entre o Alasca e o Extremo Oriente russo.

E Laura, o Reino Unido e França querem ir mais longe no armamento da Ucrânia, pedem armas de longo alcance.

É o apelo tanto de Keir Starmer como de Emmanuel Macron, no final de uma reunião da Coligação das Vontades, que decorreu hoje em Londres. Esta coligação, que junta 26 países, pretende debater o apoio a Kiev e também formas de aumentar a pressão sobre a Rússia para que Putin seja forçado a negociar um cessar-fogo. De acordo com o The Kyiv Independent, depois do encontro de hoje, o primeiro-ministro britânico e o presidente francês concordaram com a necessidade de intensificar o apoio militar à Ucrânia. Keir Starmer diz ainda que o Reino Unido é o maior apoiante e aliado de Kiev. Ainda assim, admite que o país pode fazer mais, particularmente no que diz respeito a meios de longo alcance.

E antes desta reunião da Coligação das Vontades, Laura, o presidente ucraniano foi recebido pelo rei Carlos III no Castelo de Windsor.

É a terceira visita de Volodymyr Zelensky este ano. Segundo relata o Pravda, ao chegar ao Castelo de Windsor, o presidente ucraniano recebeu uma saudação real ao som também do hino nacional ucraniano. Este encontro com o rei aconteceu antes da reunião com o primeiro-ministro britânico em Downing Street e também antes da tal reunião da Coligação das Vontades de que já falamos. Em março e em junho, Zelensky tinha já sido recebido pelo rei Carlos III, que tem manifestado o apoio à Ucrânia.

Laura, e mudamos agora de tema. Um homem matou hoje três pessoas num ataque com uma granada numa plataforma de comboio na Ucrânia.

O ataque aconteceu na região de Zhytomyr, no norte da Ucrânia, quando a Polícia de Fronteiras estava a verificar os documentos dos passageiros nas plataformas da estação de comboio. É o que adianta o The Kyiv Independent, que diz ainda que, para além das três vítimas mortais, o próprio atacante acabou por morrer. Há ainda 12 feridos e, de acordo com a polícia local, o atacante será um homem de 23 anos, residente em Kharkiv, que tinha sido recentemente detido por ter passado uma fronteira estadual na Ucrânia.

E voltamos já a seguir para a segunda parte da Guerra Traduzida. Vamos saber o que conta a imprensa russa.