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Guerra traduzida na Rádio Observador, com o que diz a imprensa russa e ucraniana em tempo de guerra. Hoje com o jornalista João Gama. Boa tarde, João.

Boa tarde, Vasco.

E hoje vamos começar com os jornais da Rússia que acusam os países da NATO de estarem a ser irresponsáveis. A pergunta é: por quê?

Em causa estão as violações sucessivas do espaço aéreo dos países aliados da NATO. Esta troca de acusações não é nova. Vale lembrar, nas últimas semanas, vários aliados têm avisado Moscovo de que podem abrir fogo, caso se justifique, contra aeronaves, e aqui falamos quer de caças ou de drones russos, que estejam a violar o espaço aéreo da NATO. É o que tem acontecido em países como a Polónia, a Estónia, a Lituânia e possivelmente também a Dinamarca. O Ocidente tem avisado Moscovo que estas provocações não vão ficar sem resposta e agora é Moscovo quem diz que estas declarações, por parte, por exemplo, do secretário-geral da NATO, Mark Rutte, são irresponsáveis. Mais uma vez, na voz de Dmitry Peskov, é a porta-voz do Kremlin, está em destaque em toda a imprensa estatal russa. Estamos aqui a recorrer à Agência TASS. Neste briefing por telefone que tem com os jornais russos, o porta-voz de Vladimir Putin comentava assim a reportagem da Bloomberg, que dava conta de que diplomatas do Reino Unido, da Alemanha e de França estavam a encontrar-se com autoridades russas para dizer que estão prontos a abater aeronaves russas em caso de necessidade. Peskov diz apenas que se trata de uma declaração de intenções muito irresponsável, até porque, insiste o Kremlin, as acusações de violação do espaço aéreo da NATO por aeronaves russas são completamente infundadas e não há nenhuma prova concreta que tenha sido, pelo menos até agora, apresentada.

E João, há outro tipo de drones a violar o espaço aéreo da Ucrânia, que serão drones húngaros.

É uma informação citada nos meios de comunicação sociais russos, também ucranianos, mas já lá vamos. Neste caso, o RBC. A fonte é insuspeita. Terá sido Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, a adiantar nas suas redes sociais, aqui no Telegram, que as forças militares ucranianas detetaram drones de reconhecimento provenientes de um outro país e provavelmente serão drones húngaros. O RBC escreve que Zelensky sugeriu ainda que estes drones da Hungria poderiam estar a realizar operações de reconhecimento de algum potencial industrial em áreas perto da fronteira com a Ucrânia e ordenou uma investigação aos dados disponíveis e à apresentação de um relatório sobre cada incidente que venha a ser registado.

O presidente da Bielorrússia quer construir uma central nuclear no país para fornecer energia para novas regiões russas.

Está em destaque no RBC, que cita outro meio de comunicação estatal, desta vez um meio de comunicação estatal bielorrusso, a Agência Belta. A central nuclear pode ser construída no leste da Bielorrússia, teria capacidade para fornecer energia a regiões libertadas, na voz de Alexander Lukashenko. Falamos aqui do Donbass, Donetsk e Lugansk, regiões ucranianas ocupadas por Moscovo desde o início da guerra, caso haja luz verde do Kremlin. Lukashenko assegura que a construção desta nova central nuclear pode começar de imediato. Não é a primeira vez que o presidente da Bielorrússia faz promessas deste gênero. Já em janeiro, Lukashenko tinha admitido esta possibilidade e garantiu que Minsk seria um parceiro sério na área de energia nuclear, um parceiro sério para Moscovo.

E o Telegraph descobriu que mísseis é que Volodymyr Zelensky pediu ao presidente norte-americano. De que mísseis é que estamos a falar, João?

São mísseis de longo alcance, cruzeiro, Tomahawk, têm um alcance aproximadamente de 2500 km. Foi o que adiantaram fontes anônimas a este jornal britânico que citavas, Vasco. Fontes descreveram a reunião que aconteceu entre os dois líderes, Zelensky e Donald Trump, no dia 23 de setembro, à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, como uma reunião extremamente positiva. E depois dos avisos que Zelensky deixou, por exemplo, ao jornal Axios, aos altos funcionários do Kremlin, para estarem a par da localização de abrigos antiaéreos, o Telegraph escreve agora que esses mísseis ocidentais que Zelensky pediu que servissem para sentar Vladimir Putin à mesa de negociações, serão mísseis de cruzeiro de longo alcance do estilo Tomahawk.

Foram os destaques da imprensa russa. Voltamos já a seguir para a segunda parte com os destaques da imprensa ucraniana.