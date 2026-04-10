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Começa agora a Guerra Traduzida, edição especial: Irão. Em plena guerra, vamos olhar para o que contam não só os jornais do Médio Oriente, como também a imprensa norte-americana. A edição de hoje é do jornalista Carlos Pedro. Carlos, muito boa tarde. Vamos começar pelo que conta a imprensa iraniana. A agência de notícias Tasnim destaca um aviso do Irão. Que aviso é esse?

As negociações com vista a um fim do conflito dependem de um cessar-fogo entre Israel e o Líbano, diz o Ministério dos Negócios Estrangeiros do país. É o grande destaque na imprensa internacional, um pouco por todo o mundo. Isto em vésperas do encontro entre as comitivas de Teerão e Washington. As negociações vão ocorrer no Paquistão, no meio de um ambiente de crescente tensão e acusações de parte a parte. Os Estados Unidos acusam o regime iraniano de violar as promessas feitas sobre o estreito de Ormuz, enquanto Teerão aponta o dedo aos ataques de Israel em Beirute. Os israelitas consideram que o Líbano não está envolvido no acordo de cessar-fogo.

É uma visão com a qual não concorda o governo iraniano, que levanta dúvidas sobre o cessar-fogo.

Sim, a suspensão da guerra no Líbano é parte integrante do acordo proposto pelo Paquistão, avisa Nemaeil Bakaei, em declarações à imprensa estatal. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Teerão diz também que acredita que os norte-americanos não estão empenhados em parar o conflito no Líbano. Isto apesar de Trump ter concordado com a posição de Netanyahu sobre Beirute não fazer do acordo. O jornal The Hill, com sede em Washington, diz que Trump pediu, ainda assim, mais discrição ao primeiro-ministro de Israel.

Até porque, Carlos, avisa o Irão: se os combates não pararem, não há livre passagem pelo estreito de Ormuz.

É destaque também na agência de notícias Tasnim. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Teerão esteve em conversa ao telefone com o homólogo da Coreia do Sul. Abbas Araqchi diz que sim, é possível que a passagem pelo canal seja segura, mas para isso é preciso que todas as partes do conflito respeitem os compromissos assumidos. É um aviso deixado aos Estados Unidos e também a Israel, num dia em que um comunicado da Unicef aponta para 600 crianças mortas no Líbano desde 2 de março, pouco mais de um mês. Entretanto, os norte-americanos partem para as negociações com o Irão em Islamabad, representados pelo vice-presidente J.D. Vance e também pelos diplomatas Steve Witkoff e Jared Kushner. O jornal Haritz avança que em cima da mesa estará, do lado iraniano, uma garantia de não ataque, o alívio das sanções e o controle sobre o estreito de Ormuz. Já os Estados Unidos querem acabar com o enriquecimento de urânio por parte do Irão, definir limites para mísseis e também cortar na rede regional de aliados do Irão.

E precisamente o Irão, de acordo com o Wall Street Journal, vai estar representado pelo líder da diplomacia e pelo presidente do Parlamento. Mas entretanto, surgem duas certezas.

Primeiro é que não houve qualquer violação do cessar-fogo por parte de Teerão. Em comunicado, a Guarda Revolucionária Islâmica Iraniana define como falsos os relatos que apontam para ataques dirigidos a partir do Irão contra bases norte-americanas no Golfo e também contra Israel. Hoje é o Kuwait quem acusa o Irão de violar esse cessar-fogo através de recurso a drones. Depois, o Irão garante também que estas negociações não significam o fim do conflito, mas sim um prolongamento do campo de batalha para os esforços diplomáticos, ainda assim com uma clara postura de desconfiança em relação aos Estados Unidos, diz a agência Tasnim.

E a Reuters, Carlos, avisa que estes esforços do Paquistão para que a paz seja atingida no Médio Oriente trazem perigos.

Sobretudo porque a trégua entre norte-americanos, israelitas e iranianos é frágil, aponta a reportagem da Reuters desde Islamabad, a capital do Paquistão. Conta a agência de notícias internacional que as autoridades paquistanesas isolaram parte da capital devido à chegada das comitivas de ambos os países. Há a preocupação de que a tensão que se vive no Irão possa arrastar-se ao longo da fronteira oeste do Paquistão com o Irão e o Afeganistão. Irão e Afeganistão que, de resto, registaram ataques durante o mês de fevereiro.

E fechamos com uma reportagem no New York Times. Sete jornalistas assinam uma peça que explora a destruição provocada no Irão pelos ataques dos Estados Unidos e Israel.

O jornal norte-americano confirmou danos em 22 escolas e 17 instalações de saúde. A reportagem é acompanhada de diversas imagens que comprovam o cenário de destruição vivido no país. Há, portanto, danos em 39 estruturas distribuídas por nove localidades diferentes. A 28 de fevereiro, recordo, ocorreu o ataque mais mortal contra a escola primária Sajara Teayabeh, na cidade de Minab, no sul do Irão. 175 pessoas morreram, a maioria crianças. Quanto aos hospitais e centros de saúde, há estruturas que não foram atacadas, mas ainda assim tiveram de ser evacuadas por risco de dano indireto. Os especialistas com que o New York Times falou apontam que os ataques a alvos militares que danifiquem escolas e hospitais próximos podem violar o direito internacional.

Aliás, Carlos, são vários os países, inclusive na Europa, que criticam os norte-americanos por alegadas violações do direito internacional.

Que são, entretanto, contrariadas pela administração Trump. Pete Hegseth, o secretário de Estado da Defesa, diz que o exército americano está a agir com precisão, enquanto Teerão terá posicionado lançadores de mísseis em bairros civis perto de escolas e hospitais para impedir essa capacidade de atacar por parte dos norte-americanos. As acusações vêm hoje da Casa Branca.

E fecha assim mais um episódio da Guerra Traduzida da Rádio Observador, uma edição especial dedicada à guerra no Irão, hoje com o jornalista Carlos Pedro.