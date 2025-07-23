Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Estamos de volta com a jornalista Diana Rosa e com o que dizem desta vez os jornais russos. Diana, começamos pela terceira ronda de negociações entre a Rússia e a Ucrânia, uma reunião que vai ter lugar em Istambul, na Turquia.

A delegação russa já chegou. A notícia é adiantada pela TASS. A reunião está marcada para quando forem 17h em Lisboa. Quem também já chegou foram os representantes ucranianos. A delegação de Kiev vê a equipa reforçada, passou de 12 para 14 representantes. Como dissemos ontem aqui, vai ser liderada por Rustem Umerov, o ex-ministro da Defesa. No que toca a Moskov, a equipa de negociação russa vai manter-se com oito membros, inclui o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, também o chefe dos Serviços de Informações do Estado-Maior General das Forças Armadas Russas e o vice-ministro da Defesa.

E sobre estes encontros, Diana, o porta-voz do Kremlin diz que não faz sentido agendar reuniões de alto nível com a Ucrânia sem que os memorandos de paz sejam finalizados.

"Primeiro as versões finais, depois rondas de negociações com os principais líderes". É o que diz hoje Dmitry Peskov, que ontem já tinha referiado expectativas quanto à reunião de hoje. Considerou de antemão que não ia haver avanços. O porta-voz do Kremlin diz que uma eventual cúpula russo-ucraniana, que tem sido instada por Kiev, obedece a este requisito. Sem isso, não vale a pena. Na reunião de hoje, à semelhança dos encontros anteriores, deverá sair um acordo para uma troca de prisioneiros entre as duas partes. Foi, de resto, o que já avançou também Volodymyr Zelensky.

E um senador russo propõe cortes de mais de €20 mil milhões no orçamento do Estado para financiar o esforço de guerra.

É senador do Conselho da Federação, câmara alta da Rússia, também presidente do Comitê de Orçamento e Finanças. Quer um corte brutal no investimento público. A notícia foi avançada pela BBC Russia, citada aqui pelo jornal Moscow Times. Eu lembro que atualmente a defesa já vai buscar 40% do orçamento do Estado russo, o que equivale a perto de €150 mil milhões, sendo que o país registou um déficit seis vezes superior ao ano passado. Os cortes propostos, que devem continuar pelo menos até 2028, terão como alvo despesas como subsídios, benefícios e financiamento para ativos não essenciais, como por exemplo, clubes de futebol e instituições não lucrativas. Por causa das sanções do Ocidente, o governo russo está a planear a mais rigorosa austeridade dos últimos anos, Luís.

E Diana, a Rússia apertou o controle de fronteiras para impedir que os homens recrutados para o exército abandonem o país.

E como? Concedendo aos serviços de segurança o acesso direto aos dados de alistamento militar, incluindo notificações eletrónicas. Homens sujeitos a recrutamento enfrentam agora um maior escrutínio em aeroportos, mas também em travessias de fronteira terrestre. De acordo com o protocolo atual, os guardas de fronteira do Serviço Federal de Segurança, o FSB, devem escoltar esses indivíduos até uma área designada, onde encontram um supervisor que lhes entrega uma explicação formal e uma notificação por escrito, alertando para a não apresentação ao serviço, que pode resultar num processo criminal. As novas medidas surgem depois de terem sido feitos relatos de moradores de diversas regiões russas que quiseram livrar-se de ir para o exército depois de receberem notificações no telemóvel para se apresentarem.

É a notícia em destaque na imprensa russa. Guerra traduzida está de regresso.