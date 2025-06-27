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Rádio Observador, seguimos com a Guerra Traduzida e com o jornalista Vasco Maldonado Correia, com destaque agora para as principais notícias dos jornais russos. Para começar, uma informação sobre o Parlamento Europeu que rejeitou a abertura das fronteiras da Finlândia com a Rússia, notícia em destaque na imprensa russa.

No portal russo Interfax concordou, por isso, o Parlamento Europeu com a avaliação da Comissão Europeia, que permitiu à Finlândia fechar a fronteira com a Rússia. No veredito final do Parlamento Europeu pode ler-se que no contexto da guerra e das ameaças híbridas da Federação Russa, a Finlândia, de acordo com o Código de Fronteiras Schengen, tem o direito de fechar certos pontos da fronteira externa para proteger a segurança nacional ou a ordem pública. A medida é justificada por circunstâncias excepcionais, como a guerra que acontece neste momento na Ucrânia. O Interfax destaca que a decisão inevitavelmente afeta o exercício do direito dos cidadãos da União Europeia à livre circulação. Importa perceber por que esta questão foi posta em cima da mesa. Foi levantada depois de uma petição de um cidadão finlandês que argumentava que a decisão de fechar as fronteiras da Finlândia com a Rússia, que foi tomada já há mais de um ano, vai contra o direito da União Europeia e que tem um impacto negativo para as famílias finlandesas com laços com a Rússia e impacta negativamente as relações econômicas entre as duas regiões vizinhas.

As tropas russas dizem também que libertaram oito comunidades nas últimas semanas.

Isto na região de Kharkov e na região ocupada de Donetsk. Entretanto, a Rússia atacou também um campo de aviação militar ucraniano com um míssil hipersônico Kinzhal, um ataque noturno com armas de precisão e veículos aéreos não tripulados. Registou também para seis outros ataques combinados ao longo da semana. Foram atingidas empresas do setor militar industrial da Ucrânia, instalações de combustível, energia e também de infraestrutura portuária, que dão suporte às operações do exército ucraniano, e ainda radares de defesa aérea e depósitos de munição e combustível.

Um dos principais responsáveis do exército russo avisa que nem Donald Trump vai conseguir salvar o presidente russo.

O major-general Apti Alaudinov diz que não importa o que Trump tenha dito no passado, Zelenskyy já cometeu demasiados erros para sair ileso desta guerra. É um aviso deste vice-chefe do departamento militar e político do exército russo à agência estatal TASS. Ele que elogia o presidente norte-americano, fala num homem que sabe como atingir os objetivos que estabelece, mas avisa que é preciso entender que apenas a Rússia é amiga da Rússia, todos os outros são amigos relativos. Alaudinov diz que o Kremlin só tem dois aliados, o exército e a Marinha.

As declarações do primeiro-ministro húngaro sobre a Ucrânia também merecem destaque na imprensa russa.

A agência estatal TASS destaca que para Viktor Orbán, ao trazer a Ucrânia para a União Europeia, a NATO estaria a inserir-se automaticamente na guerra na Rússia. O primeiro-ministro húngaro, que já aqui ouvimos, confirmou que na Cimeira da União Europeia em Bruxelas, esta semana votou uma declaração conjunta de apoio à Ucrânia que teria dado luz verde ao início das negociações para a adesão à União Europeia. Orbán argumenta que um país em estado de conflito armado não pode entrar neste processo. De entrada, num bloco como a União Europeia, estaria a arrastá-la para a guerra automaticamente e, em consequência, também a NATO. Como já ouvimos aqui, Orbán descreveu depois a Ucrânia como um território indefinido, sem fronteiras claras. É algo que a imprensa russa destaca.

A Komsomolskaya Pravda garante hoje que os russos nunca estiveram tão confiantes na estabilidade do emprego no país.

"Não seremos demitidos" é o título de um dos artigos em destaque na KP. Aponta que 78% dos russos acreditam que têm um emprego estável. De acordo com este portal russo, trata-se de um nível de confiança recorde neste indicador. Apenas 13% dos inquiridos acreditam que correm o risco de perder o emprego, 8% não sabem responder. A KP garante que na Rússia, nesta altura, cada vez mais são os funcionários a ditar as condições de trabalho, ou seja, não só os funcionários na Rússia têm menos medo de ser demitidos, são eles próprios a impor os termos aos empregadores se não estiverem satisfeitos com algo. É uma notícia em destaque na KP.

E é um ponto final também nesta Guerra Traduzida.