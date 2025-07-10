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Segunda parte da Guerra Traduzida, novamente com a Diana Rosa e agora com o que dizem os jornais russos. Diana, o Kremlin diz que o processo de paz não parou e está à espera de um sinal da Ucrânia.

Dmitry Peskov sublinha a disponibilidade de Moscovo para iniciar a terceira ronda de negociações. Insiste que a Rússia quer alcançar os objectivos através de meios políticos e diplomáticos pacíficos. No entanto, enquanto isso não acontecer, diz o porta-voz do Kremlin, a guerra continua e a realidade no terreno está a mudar todos os dias.

Já o ministro russo dos Negócios Estrangeiros esteve hoje reunido com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, adianta que teve uma conversa franca e importante com Lavrov e revela também que a Rússia apresentou uma abordagem nova para a paz.

Só não adiantou mais pormenores sobre esta conversa. Marco Rubio refreia, no entanto, expectativas, diz que não descreveria este encontro como uma garantia de que o cessar-fogo está mais próximo. O responsável pela diplomacia norte-americana disse que Donald Trump está desapontado por não ter havido mais flexibilidade do lado russo sobre a guerra. Entende que estas coisas levam tempo e requerem paciência, mas há uma frustração norte-americana por não terem sido feitos mais progressos. Marco Rubio e Sergey Lavrov encontraram-se hoje em Kuala Lumpur, na Malásia, à margem de reunião da Associação das Nações do Sudeste Asiático.

E apesar deste encontro, o vice-ministro de Sergey Lavrov afirma que os Estados Unidos estão a ser contraditórios quanto às expectativas que têm da Rússia.

Falam em ações e declarações que dificultam o envolvimento diplomático. O representante russo afirma que a administração Trump é errática na forma como tem falado, por exemplo, à comunicação social, o que não está a facilitar o trabalho das várias delegações envolvidas nas negociações. Ainda assim, é possível seguir de forma firme e clara num caminho para melhorar as relações entre Rússia e Estados Unidos, é o entendimento do diplomata russo.

E continuamos, Diana, a falar das relações entre Estados Unidos e Rússia, porque Donald Trump está pronto para apoiar um projecto de lei com sanções mais duras contra Moscovo.

Mas há uma condição, Luís. Pede que os seus poderes sejam aumentados para que possa suspender quando quiser essas mesmas restrições. O artigo da TASS indica que o projecto de lei, na versão actual, dá ao presidente a capacidade de renunciar a uma tarifa de 500% sobre países que compram petróleo e urânio provenientes da Rússia. Ora, o senador norte-americano Lindsey Graham, republicano da Carolina do Sul, consta da lista de terroristas e extremistas da Rússia e ainda coautor do projecto de lei, concordou em rever o documento, por forma a que Trump tenha oportunidade de revogar as tarifas com a autorização do Congresso.

E Vladimir Putin cancelou a presença no funeral do ex-ministro dos Transportes, ele que apareceu morto horas depois de ter sido demitido pelo presidente.

Cancelou e enviou apenas uma coroa de flores, é o que adianta o Moscow Times. Vários altos funcionários do Kremlin compareceram hoje nessa cerimónia. Roman Starovoit foi encontrado morto com ferimentos de bala perto de um estacionamento nos arredores de Moscovo, poucas horas depois de uma demissão sem explicações. As autoridades estão a tratar neste momento o caso como uma suspeita de suicídio. Putin ainda não se pronunciou publicamente sobre esta morte. O Kremlin afirmou no início desta semana que o presidente tinha sido imediatamente informado do aparente suicídio, mas não ofereceu mais detalhes. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, que todos os dias fala aos jornalistas, disse aos repórteres ainda hoje que Putin enviou então essa coroa de flores para a cerimónia de despedida, mas recusou-se a dizer quem foi representar oficialmente o gabinete da presidência russa.

E termina assim mais uma edição da Guerra Traduzida. Está de regresso amanhã.