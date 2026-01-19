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Segunda parte da "Guerra Traduzida", agora com os destaques da imprensa ucraniana, com a jornalista Diana Rosa. Começamos com o ralhete de Volodymyr Zelensky ao presidente da Câmara de Kiev. Os avisos do chefe de Estado sobem de tom, Diana.

De acordo com o artigo em manchete no Kyiv Independent, Kiev, capital da Ucrânia, com mais de 3 milhões de habitantes, raramente esteve preparada para o inverno. Calçadas cheias de gelo, canos rebentados e o colapso da infraestrutura ao longo do ano têm sido características marcantes da cidade sob a gestão de Vitali Klitschko. Agora, depois do ataque russo no dia 9, Kiev mergulhou numa crise humanitária, deixando os moradores sem aquecimento, sem água quente e sem eletricidade durante o inverno mais rigoroso dos últimos anos.

E Volodymyr Zelensky não escondeu quem considera culpado.

Como disseste, Filipa, classifica a situação em Kiev como particularmente difícil, critica duramente as autoridades locais e compara o nível de preparação da capital ao de outras cidades, como Kharkiv, que foi fortemente bombardeada, afirmando que as outras cidades estavam mais bem equipadas para lidar com as consequências dos ataques russos. Diz que Kiev, infelizmente, fez muito menos, muito pouco foi feito na capital e mesmo nestes últimos dias não viu esforços suficientes. Diz que essa situação precisa ser corrigida com urgência. Os dois têm um conflito político aberto desde 2019. Klitschko rebateu estas acusações, diz que são infundadas e politizadas, afirma que o governo não coordenou nenhuma resposta conjunta à crise.

E a União Europeia prepara-se para retaliar contra as ameaças de Trump à Gronelândia.

Incluindo a imposição de tarifas ou restrições de até €93 mil para empresas americanas que operam no bloco comunitário. De acordo com o Financial Times, citado pelo Kyiv Post, as medidas têm o objectivo de dar aos líderes europeus maior poder de negociação antes destes encontros previstos com Donald Trump agora no Fórum Económico Mundial em Davos. A lista de tarifas proposta foi elaborada no ano passado, na altura em que foi feita aquela primeira ronde de tarifas globais de Donald Trump. No entanto, foi suspensa esta lista para evitar uma guerra comercial mais ampla. Os líderes da União Europeia discutiram ontem a reativação destas medidas. As autoridades também consideraram a possibilidade de utilizar um instrumento anti-coerção do bloco. Foi, de resto, uma medida anunciada por Emmanuel Macron e que permitiria à União Europeia restringir o acesso de empresas americanas ao seu mercado interno e limitar o investimento americano e as exportações de serviços, incluindo as de empresas de tecnologia dos Estados Unidos.

Também do Kyiv Post chega um alerta: pode haver um novo desastre tipo Chernobyl na Ucrânia.

É o que garante uma equipa de especialistas em informações militares da Ucrânia. Alertam para possíveis ataques de mísseis russos contra subestações ligadas a centrais nucleares, que podem desencadear um desastre de grandes proporções. Serhiy Beskustov, um especialista ucraniano em guerra electrónica conhecido como Flash, disse que as principais subestações que ligam as centrais nucleares à rede eléctrica geralmente estão localizadas muito perto dos reatores, às vezes a menos de 1 km. Isso significa que mesmo um míssil que erre o alvo pode causar graves danos. Um erro de um Iskander, por exemplo, ou de um Kinzhal, poderia transformar-se num segundo em Chernobyl. Ele afirmou também que a Rússia provavelmente precisaria atingir essas instalações se quisesse causar um apagão em todo o país. Sublinha, no entanto, que os mísseis russos já erraram os alvos diversas vezes em ataques anteriores.

E a ofensiva russa em Kharkiv entrou em colapso, é o que diz o Instituto para o Estudo da Guerra.

As forças russas sofreram várias baixas enquanto procuraram expandir a atuação ao oblast de Kharkiv. As forças de Moscovo tentaram expandir a zona de combate durante uma semana. No entanto, a defesa da Ucrânia repeliu todos os ataques, foi o que afirmou o porta-voz do Serviço Estatal de Guarda de Fronteiras. Ao mesmo tempo, depois de não conseguir entrar nesta região e avançar mais profundamente, a Rússia tenta ganhar terreno em direção a zonas mais próximas, como Nestemrne e Kruhle, ainda assim está a sofrer baixas pesadas. Só no último dia, as forças russas perderam, de acordo com estes dados, cerca de 30 soldados em tentativas de ataque entre mortos e feridos.

É o ponto final na "Guerra Traduzida". Está de regresso amanhã.