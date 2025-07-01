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Rádio Observador, Guerra Traduzida, o programa em que trazemos os destaques da imprensa russa e ucraniana. Está conosco a jornalista Diana Rosa. Boa tarde, Diana.

Olá, Vasco. Boa tarde.

Começas hoje pela imprensa russa, que dá especial atenção aos ataques ucranianos das últimas horas. Vamos falar deles na primeira, mas também na segunda parte.

A Agência RIA tem em manchete um dos ataques, neste caso, a Izhevsk, uma cidade a 1300 km da fronteira com a Ucrânia. Três pessoas morreram, ficaram destruídos vários prédios. É o que adianta o governador da região, que envia uma nota de pesar às famílias das vítimas. Há ainda registro de 35 feridos, 10 em estado grave. O responsável promete dar assistência necessária às famílias. O Centro Clínico Republicano para a Saúde Mental também lançou uma linha direta para fornecer assistência aos moradores da cidade. Em Izhevsk, os eventos que acolhiam grandes quantidades de pessoas planeados para hoje e amanhã foram cancelados.

Diana, também o Kremlin já veio condenar os ataques.

Sim, contra o que diz serem cidades pacíficas na Rússia. Dmitry Peskov, porta-voz da presidência russa, diz que estão a ser tomadas medidas para minimizar os riscos.

Rússia que fez em junho os maiores avanços no território ucraniano dos últimos sete meses.

E acelerou pelo terceiro mês consecutivo. De acordo com os dados do Instituto para o Estudo da Guerra, as tropas de Moscovo ocuparam quase 600 km² do território ucraniano no último mês. Dois terços dos avanços da Rússia concentraram-se na região do Donetsk e tem sido o principal teatro de confrontos entre russos e ucranianos nos últimos dois anos. O exército russo controla atualmente, Vasco, de forma total ou parcial, três quartos da região.

E quanto a Luhansk, também no leste da Ucrânia, Diana, a Rússia diz que tem agora controle total sobre este território.

É o que afirma o chefe da região, nomeado por Moscovo para liderar essa área do país. Leonid Pasechnikov afirma que foi divulgado um relatório nos últimos dois dias dando conta de que Luhansk está 100% nas mãos dos russos. Se isto for confirmado, Luhansk é a segunda região ucraniana a cair totalmente desde que a Rússia ocupou a Crimeia em 2014. É uma notícia que está no Moscow Times.

A imprensa russa neste dia 1 de julho dá também destaque para o conflito no Médio Oriente. O Irão vai retomar as negociações sobre o programa nuclear assim que tenha garantias de que os Estados Unidos não voltam a atacar o país.

É o que adianta o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, que tem poucas esperanças, no entanto, de que isso aconteça brevemente. Citado pelo Komsomolskaya Pravda, Abbas Araqchi acrescenta que durante o conflito armado de 12 dias com Israel, o Irão mostrou e provou que tem capacidade para se defender e continuará a fazê-lo caso seja lançada qualquer agressão contra o país. Questionado sobre a possibilidade de resolver de forma pacífica o conflito com os Estados Unidos, o ministro iraniano afirma que as portas da diplomacia jamais se fecharão. Diz ainda que não se pode destruir a tecnologia e a ciência com bombardeamentos. O governo do Irão garante que se houver vontade de progredir no setor nuclear, o país tem capacidade de reparar rapidamente os danos, assim como o tempo perdido na sequência dos ataques norte-americanos. Assegura, no entanto, que é um programa nuclear pacífico.

É com a vontade do Irão em retomar negociações sobre o programa nuclear que fechamos esta primeira parte da Guerra Traduzida com os destaques da imprensa russa. Voltamos já a seguir segunda parte com os destaques da imprensa ucraniana.