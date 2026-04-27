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"Guerra Traduzida" na Rádio Observador, espaço em que trazemos os destaques da imprensa ucraniana e da imprensa russa. Diana Rosa, muito boa noite.

Olá, Rita, mais uma vez.

E começas tu pela imprensa de Moscovo. A Rússia diz que Kiev está a conspirar um golpe silencioso contra Zelenskyy.

A Agência RIA dá um amplo destaque a alegadas manobras políticas em Kiev para tirar de lá o presidente. Cita fontes ucranianas não identificadas. Diz que tem havido conversas discretas em torno da substituição do presidente do Parlamento, Ruslan Stefanchuk, apontando como primeiro passo para uma reconfiguração do poder ucraniano em tempo de guerra. O artigo descreve um cenário de fadiga social, desgaste militar, tensão entre elites. Sugere que parte da classe política está à procura de uma alternativa de liderança capaz de negociar com Moscovo. A narrativa encaixa na linha de propaganda russa, que insiste em mostrar o sistema ucraniano como instável e dividido, tentando minar a imagem de unidade em torno do esforço de guerra. Kiev, por seu lado, tem rejeitado de forma reiterada qualquer cenário de ruptura institucional, mas Moscovo explora cada sinal de fricção interna para alimentar dúvidas sobre a solidez do poder em tempo de conflito prolongado.

E a Rússia anunciou a conquista de duas localidades na Ucrânia, assim como ataques massivos a instalações de energia e portos ucranianos.

Nas últimas 24 horas, o Ministério da Defesa russo reivindica novos avanços na frente, anuncia a captura de localidades de Tarutyno, na região de Sumy, e Ilichovka, na autoproclamada República Popular do Donetsk. De acordo com comunicados oficiais, as unidades do Battle Group North e Battle Group West, assim são chamados, consolidaram posições através de operações ativas e decisivas, expressão usada para sublinhar ganhos territoriais em setores considerados chave da linha da frente. Em paralelo, Moscovo afirma ter atingido um centro de produção de drones de longo alcance e múltiplos alvos de energia e da infraestrutura portuária, descritos como essenciais para a logística militar ucraniana. Ao todo, o exército russo fala em centenas de baixas ucranianas em apenas um dia de combates, numa narrativa que procura evidenciar desgaste constante das forças de Kiev. Estes anúncios surgem no momento em que a Rússia tenta projetar uma imagem de impulso ofensivo sustentado antes mesmo do verão.

A Ucrânia prolongou a lei marcial por mais 90 dias e isso gerou uma reação em Moscovo.

Sim, Rita. A Agência TASS apresenta a medida como sinal de esgotamento humano na Ucrânia e lembra declarações anteriores de diplomatas russos que acusam Kiev de avançar para uma mobilização quase total, com milhões de notificações de recrutamento. Fontes russas descrevem um país onde as pessoas preferem a prisão à linha da frente e ecoam críticas à forma como as autoridades ucranianas conduzem o esforço de guerra. O texto sublinha que a extensão da lei marcial aprofunda as restrições a partidos, mídia e liberdade de circulação, enquadrando a Ucrânia como um Estado sob regime de exceção permanente. Moscovo tenta assim transformar uma decisão defensiva de Kiev num argumento político. A guerra estaria a corroer o tecido social ucraniano, enquanto a Rússia se apresenta como capaz de gerir uma mobilização limitada e controlada.

E na Rússia aumentam os bloqueios no acesso à internet, assim como o controle da informação que sai cá para fora e, com isso, o descontentamento da população.

Bloqueios em várias cidades como sinal de crescente repressão. Vladimir Putin justifica estas falhas de ligação como resultado de um trabalho operacional para prevenir ataques terroristas. É a explicação reproduzida pelos órgãos de comunicação próximos do Kremlin. No entanto, há relatos que apontam para uma irritação crescente entre cidadãos e pequenos empresários, que são afetados na comunicação, nas transações, no acesso à informação, alimentando o que alguns descrevem como uma primavera de descontentamento. O padrão encaixa num contexto de guerra prolongada, de inflação, de perdas humanas, em que qualquer protesto visível é rapidamente neutralizado por leis de censura e repressão. A mensagem central do poder permanece inalterada: restringir redes e controlar o fluxo de notícias, que é apresentado como preço inevitável de se viver num país em guerra, com a prioridade absoluta colocada na segurança do Estado e na manutenção do esforço militar.

E Diana, voltamos já a seguir com os destaques da imprensa ucraniana.