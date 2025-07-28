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Seguimos na guerra traduzida com a imprensa da Rússia e com a jornalista Diana Rosa. Em destaque, o ataque ucraniano que levou ao cancelamento do desfile do Dia da Marinha em São Petersburgo.

Está relacionado com aquela notícia de que ainda há pouco falávamos. Este desfile foi cancelado, claro, por motivos de segurança. A Ucrânia enviou uma centena de drones para território russo, acabou por ser interrompido, como dizíamos, o tráfego aéreo em vários aeroportos e linhas de comboio em toda a zona oeste da Rússia. Quanto ao desfile do Dia da Marinha, um evento tradicionalmente realizado no último domingo de julho, o cancelamento foi anunciado pelo porta-voz do Kremlin. No entanto, apesar deste cancelamento, Vladimir Putin viajou para São Petersburgo para assinalar a ocasião. Embora nos anos anteriores o número de pessoas tenha sido reduzido nesta cerimônia, é a primeira vez que é cancelada desde o início da guerra. Quanto aos danos registados, houve destroços que caíram em zonas residenciais e também industriais, danificaram o sistema de fornecimento de energia de uma ferrovia, o que levou a atrasos nos comboios, para além de levar a atrasos nos aviões. Uma pessoa ficou ferida neste ataque.

O ministro russo dos Negócios Estrangeiros diz que Moscovo está a lutar sozinho contra todo o Ocidente.

Uma notícia da TASS. Sergey Lavrov diz que a Rússia tem muito trabalho pela frente, mas o mais importante é derrotar o inimigo. O inimigo, que para a Rússia não só é a Ucrânia, é também o Ocidente, porque agora não tem aliados no campo de batalha, diz Lavrov, ainda que a Coreia do Norte tenha envido soldados e material de guerra para o terreno. Portanto, o ministro considera que a Rússia não tem em quem confiar pela primeira vez na história, mas também não deve mostrar fraqueza. O chefe da diplomacia russa falou ainda sobre o alegado regresso do nazismo ao Ocidente, desde que, apesar disso, a Rússia está aberta a dialogar com as vozes razoáveis que ainda restam aqui deste lado. Quem é que mantém alguma sanidade no Ocidente para Sergey Lavrov é o presidente norte-americano. O ministro russo diz que Donald Trump é a prova de que ainda há pessoas sensatas deste lado do globo.

E já que falamos em Donald Trump, a Hungria considera que o acordo de exportações alcançado entre Estados Unidos da América e a União Europeia engoliu Ursula von der Leyen.

Sim, é essa a expressão utilizada. Este é um acordo que, na perspectiva da Hungria, mostra bem que Donald Trump é um peso pesado no que toca a negociações. Já a presidente da Comissão Europeia é um peso leve. É a expressão de Viktor Orbán, que diz que Trump comeu Ursula von der Leyen ao pequeno-almoço, que é uma expressão que se utiliza quando uma das pessoas é manifestamente mais fraca do que outra. Orbán afirma que a posição dos Estados Unidos foi muito mais forte do que a dos europeus durante as negociações de domingo na Escócia, razão pela qual o acordo assinado é mais benéfico para Washington do que propriamente para Bruxelas. Quanto à promessa europeia de investimento, por exemplo, em material de defesa, que deve ser comprado aos Estados Unidos, Orbán pergunta quem é que vai pagar, se é França, Alemanha ou países como a Hungria. Também a Rússia, já que falamos em reações, considera que o acordo comercial com Trump esmagou a União Europeia.

A Rússia, entretanto, diz que conquistou duas localidades no centro da Ucrânia.

Uma delas na região central de Dnipropetrovsk, de acordo com o Moscow Times, a região foi palco de ataques noturnos lançados por ambos os lados. Outra localidade foi ocupada na região do Donetsk. A Rússia, com recurso a centenas e centenas de drones, conquista novas localidades numa base quase diária. No entanto, essas terras, é preciso dizer também, ficam reduzidas a escombros depois de vários meses de combates. Os novos avanços russos podem prejudicar a economia da Ucrânia e o fornecimento de energia do país, já que Dnipropetrovsk e Donetsk, que foram inicialmente ocupadas em 2014, acolhem as principais zonas de produção de carvão, que abastecem a rede elétrica do país. As autoridades ucranianas já ordenaram, de resto, que as famílias com crianças fujam da linha da frente aqui nesta zona do país. Os avanços da Rússia em profundidade podem significar mais ataques a uma das maiores cidades da Ucrânia, a cidade de Dnipro.

Termina assim esta guerra traduzida.