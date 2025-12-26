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Segunda parte da Guerra Traduzida na Rádio Observador, com o jornalista Vasco Maldonado Correia. Falamos agora dos destaques da imprensa da Rússia e começamos com as negociações entre o Kremlin e a Europa. Vasco, um alto diplomata russo diz que Moscovo está aberta a contactos, os europeus é que não estão.

A Europa não está interessada, é o que diz o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Ryabkov, garante que quando os representantes europeus entendem que existem opções alternativas a ser tentadas, o Kremlin não os vai deixar sem resposta, ainda que não possa dizer como, quando e o que será possível fazer ao mais alto nível. Mas assegura essa abertura a contactos, mesmo que não haja vontade nem interesse do lado contrário. De acordo com este alto diplomata russo, continua a haver contactos políticos com a Europa, mesmo que isso não seja feito ou anunciado publicamente. Lamenta, no entanto, que a União Europeia esteja dominada por um grupo, e passo a citar: "anti-Rússia".

E Vladimir Putin diz que o complexo industrial de defesa russo está a operar de forma estável.

E a fornecer às Forças Armadas o equipamento necessário é uma das notícias em destaque na agência estatal TASS. O presidente russo diz que as tropas estão a adquirir experiência inestimável durante a chamada operação militar especial, o nome que o Kremlin dá à invasão da Ucrânia, e essa experiência está a ser plenamente utilizada para moldar a nova configuração das Forças Armadas da Rússia. Sobre o funcionamento do complexo da indústria de defesa, diz que as armas estão a ser fornecidas tanto às unidades envolvidas nestas operações militares especiais quanto às Forças Armadas como um todo. Garante também que a Rússia aumentou a produção de armas e munições em mais de 22 vezes nos últimos anos.

E continuamos na agência estatal TASS, que diz hoje que a Rússia está a planear modernizar a tríade nuclear.

Falamos do programa estatal de armamento da Rússia pro período entre 2027 a 2036. Prevê a modernização da tríade nuclear e a criação de um sistema abrangente de defesa aérea. É o que dizem documentos preparados pelo Kremlin para a reunião do presidente russo sobre este programa, em que é dada especial atenção ao desenvolvimento das capacidades das tropas terrestres, à manutenção e modernização da tríade nuclear, à criação de um sistema abrangente de defesa aérea e ao aumento do potencial de exportação de armamentos e equipamentos russos. O programa estatal de armamento é um documento de planeamento de longo prazo. Estipula o desenvolvimento, a produção e a manutenção da prontidão operacional de armamento, equipamentos militares e especiais. É aprovado sempre pelo presidente da Rússia a cada cinco anos, tem uma vigência de 10. O programa leva em consideração todas as ameaças potenciais à segurança nacional da Rússia, tanto as existentes quanto as futuras.

E Vasco, continuamos a falar de Vladimir Putin, porque o presidente russo está entre as cinco pessoas mais mencionadas na comunicação social francesa.

A lista é do jornal Ouest France e merece destaque no KP. Putin ficou em quarto lugar na lista das personalidades mais mencionadas pelos media franceses em 2025. O líder russo subiu seis posições nesse ranking ao longo deste último ano. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lidera a lista. O presidente francês Emmanuel Macron aparece em segundo lugar e em terceiro o ex-primeiro-ministro François Bayrou. A lista também inclui Volodymyr Zelensky, Marine Le Pen e o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, além de Elon Musk, que ocupam as posições de sétimo a 11° lugar. Diz a KP que o presidente russo continua a ser a única pessoa que ninguém no continente pode ignorar.

É o ponto final nesta Guerra Traduzida com o jornalista Vasco Maldonado Correia. Está de regresso na segunda-feira.