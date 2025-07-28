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Está no ar a Guerra Traduzida. Está com a Rádio Observador e com o programa em que traduzimos o que dizem os jornais russos e ucranianos em tempo de guerra. Dia 28 de julho, já lá vão 1250 dias de conflito. Hoje, para este programa, contamos com a jornalista Diana Rosa. Boa tarde, Diana.

Boa tarde, Miguel.

Vamos começar pela imprensa ucraniana, que adianta que a principal companhia aérea russa foi alvo de um ataque informático. Está escrito que dezenas de voos foram cancelados de e para Moscovo.

Sim, a Aeroflot confirmou que foram registadas falhas graves no sistema de informação, o que leva a interrupções nos serviços. Um grupo de hackers, o Silent Grow, reivindicou a responsabilidade pelo ataque, supostamente realizado em cooperação com uma equipa de piratas informáticos que pertencem à oposição na Bielorrússia. É o que adianta o Kyiv Independent. Dizem que estiveram dentro da rede corporativa da companhia aérea durante o último ano a desenvolver ferramentas de acesso a 20 terabytes de dados. Não é coisa pouca. Foram invadidos 7 mil servidores físicos e virtuais. O grupo pró-Ucrânia diz que destruiu completamente a infraestrutura de informação da empresa. Pelo menos 50 voos foram cancelados, Miguel.

E a Rússia voltou a atacar Kiev durante esta noite. Pelo menos oito pessoas ficaram feridas, uma delas está em estado grave.

Foram relatadas explosões na sequência de uma ofensiva com recurso a drones e a mísseis. As oito pessoas ficaram feridas no edifício de apartamentos, portanto, um alvo civil que foi atacado. Um dos feridos é uma criança de três anos. Ao todo, em todo o país e devido aos ataques da Rússia, 40 pessoas ficaram feridas na última noite, quatro perderam a vida. É o que adiantam as autoridades locais. De acordo com o balanço feito pela imprensa ucraniana, a Rússia, Miguel, lançou mais de 320 drones, quatro mísseis cruzeiro e três aerobalísticos.

A China exige que a Ucrânia reverta as sanções que aplicou contra meia centena de pessoas e empresas acusados de apoiar a Rússia na guerra.

Pequim considera que é um erro aplicar essas sanções. As críticas são do ministro chinês dos Negócios Estrangeiros, que se referem a um decreto que foi assinado ontem por Volodymyr Zelensky. Wang Yi diz que a China se opõe a sanções unilaterais que não têm base no direito internacional ou a autorização do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Pede por isso ao presidente ucraniano que corrija imediatamente a situação e garante que Pequim vai proteger com firmeza os direitos e interesses legítimos e legais das empresas chinesas. Caso não seja dado esse passo atrás por parte de Kiev, a China vai retaliar. Certo é que há cerca de dois meses, as secretas ucranianas concluíram que a China estava a fornecer produtos químicos especiais, também pólvora e componentes para 20 instalações de fabrico de armas russas, o que acaba por ser considerado um envolvimento no conflito.

Entretanto, a imprensa ucraniana destaca também os avanços da Rússia nas zonas de Pokrovsk e Kostyantynivka, na região de Donetsk.

São os próprios militares ucranianos que admitem este progresso do lado russo. A ofensiva de verão que a Rússia preparou tem levado a ataques bastante intensos e a direção de Pokrovsk continua a ser um vetor-chave onde a Rússia concentrou a maior parte das tropas. A Ucrânia tenta, claro, retrair a continuidade dos avanços, mas não tem sido fácil, principalmente desde que destacou tropas especiais para Kursk e a Rússia vai cercando este território no leste do país. Neste momento, estima-se que estejam mais de 110 mil soldados só nesta área, onde, pelo menos em Pokrovsk, já só vivem pouco mais do que mil pessoas, porque a maioria fugiu para outras regiões ou mesmo para fora do país.

São os destaques da imprensa ucraniana.