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"Guerra Traduzida" na Rádio Observador, espaço onde trazemos todos os dias os destaques da imprensa ucraniana e da imprensa russa em tempo de guerra. Hoje com a jornalista Laura Figueiredo. Laura, muito boa noite.

Boa noite.

Vamos começar pela imprensa ucraniana. A Bélgica avisa que se a Rússia atacar a NATO, Moscovo será apagada do mapa.

É um alerta deixado pelo ministro da Defesa belga. De acordo com o jornal "Pravda", o governante apela que os países da NATO não se sintam intimidados pela Rússia. E quando questionado sobre se teme que a Rússia ataque Bruxelas, o ministro garante que se isso vier a acontecer, Moscovo será apagado do mapa. Ainda assim, o governante duvida que algum dia aconteça. O ministro da Defesa belga mostra-se, para já, mais preocupado com a influência que a Rússia tem vindo a exercer sobre a Estónia.

E Laura, um relatório do FBI conclui que Putin está mais empenhado do que nunca em continuar a guerra.

De acordo com o "The Kyiv Independent", um relatório do FBI apresentado aos membros do Congresso dos Estados Unidos indica que não há sinais de que Putin pretenda comprometer-se com a Ucrânia para acabar com a guerra. O FBI concluiu ainda que dadas as perdas de tropas e as consequências das sanções económicas, Putin está cada vez mais empenhado em conquistar território ucraniano e expandir a presença russa para justificar o custo humano e financeiro.

E Kiev considera que o encontro entre Donald Trump e Xi Jinping pode mudar o rumo da guerra na Ucrânia.

Em causa a reunião do presidente norte-americano com o presidente chinês, agendada para amanhã na Coreia do Sul. De acordo com o "Kyiv Post", um assessor do gabinete presidencial da Ucrânia disse a este jornal que a Rússia depende da China para continuar com o conflito. Podolyak refere, nomeadamente, a dependência absoluta de Moscovo em relação aos fornecedores chineses de bens e a compra de um grande número de vetores energéticos. Deste modo, Kiev sublinha que o encontro entre Donald Trump e Xi Jinping é crucial e que pode mesmo influenciar o rumo do conflito na Ucrânia.

Laura, e os Estados Unidos vão reduzir as tropas que estão colocadas no leste da Europa.

É uma informação avançada pelo Ministério da Defesa da Roménia. De acordo com o "The Kyiv Independent", a medida surge como parte de uma reavaliação da presença militar global dos Estados Unidos e reflete também uma mudança radical na política externa de Washington. O ministério romeno explica ainda que o facto de a NATO ter reforçado a presença e atividade no flanco leste permitiu aos Estados Unidos ajustar o posicionamento militar na região. Para já, ainda não é clara a dimensão da retirada das tropas norte-americanas. Entretanto, o porta-voz da Comissão Europeia garantiu em Bruxelas que a redução de tropas americanas no leste da Europa não vai afetar os planos de fortalecer a defesa europeia, conforme o plano até 2030.

E voltamos já a seguir para saber o que conta a imprensa russa.