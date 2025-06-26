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"Guerra Traduzida", estamos de volta com a Diana Rosa e agora com as principais notícias dos jornais russos. E começamos com o ataque a Moscovo, dois aeroportos tiveram de ser encerrados.

O ataque com drones foi levado a cabo esta noite. Foram relatadas várias explosões na capital russa, com o ministro da Defesa do país a dizer que foram abatidos cerca de 50 drones em todo o território. Os serviços de emergência estiveram nos locais onde os drones abatidos caíram. Foram impostas restrições nos aeroportos de Kaluga e Vnukovo durante o ataque, é o que adianta o porta-voz da Agência Estatal Russa de Aviação. Entretanto, as restrições ao tráfego aéreo foram levantadas.

E Donald Trump está pronto para se encontrar com Putin na Turquia.

Com o objetivo de discutir a situação na Ucrânia. O presidente norte-americano ainda ontem tinha dito, depois de se reunir com Zelenskyy à margem da Cimeira da NATO, que a seguir ia falar com o homólogo russo. Esta informação foi revelada hoje pelo chefe de Estado da Turquia, Recep Erdoğan. Donald Trump expressou a disponibilidade de se deslocar até Istambul, caso Putin também se disponibilize para participar nas negociações de paz. De acordo com Erdoğan, o objetivo final da Turquia é sediar uma cúpula de líderes no país e alcançar a tão esperada paz na Ucrânia. Uma notícia da TASS.

E Diana, quase 140 mil soldados russos que voltaram da guerra na Ucrânia têm dificuldades de reintegração na vida civil.

É um estudo do próprio Kremlin, publicado pelo Moscow Times. O chefe da Diretoria dos Projetos Sociais do Kremlin diz que são jovens, na maioria, com menos de 35 anos, precisam de ajuda para se requalificar e encontrar novos empregos, sendo que não há muitos que paguem o que eles ganham na linha de frente. Falamos de cerca de 2500€, e é um salário bastante elevado para o contexto russo. O governo da Rússia estima que pouco mais de metade dos veteranos de guerra desmobilizados encontraram emprego. Foram, por isso, criados programas de apoio ao trabalho, formação e também incentivos financeiros para que as empresas contratem veteranos com deficiências. Os esforços de reintegração ganharam uma urgência ainda maior, uma vez que isto gerou também alerta na Rússia. Registou-se um aumento de crimes violentos praticados por estes militares que regressam. Os registros judiciais mostram que os soldados russos que voltaram mataram quase 400 pessoas depois de regressarem à vida civil. O Ministério da Defesa da Rússia estima que um em cada cinco veteranos de guerra sofre de transtorno de estresse pós-traumático.

E nas escolas, a Rússia vai retirar o idioma ucraniano do programa de ensino.

A Rússia quer que se respeite a língua russa, mas claro que não respeita o idioma ucraniano. É o que adianta o Kommersant, que cita mesmo o Ministério Russo da Educação. E aqui estão incluídos os territórios ucranianos ocupados, o que para a Ucrânia é ainda pior. O Kremlin diz que o motivo desta decisão está relacionado com uma mudança na situação geopolítica. Até agora, o idioma ucraniano tem sido obrigatório, claro, como qualquer idioma oficial de todos os países, para crianças ucranianas nas escolas das regiões parcialmente ocupadas de Zaporizhzhia e Kherson. O projeto de decreto exclui também a literatura ucraniana como disciplina do primeiro ao nono ano, que representava quase 300 horas de aulas ao longo do ano letivo. Um analista e político independente ouvido por esta publicação, o Kommersant, diz que é difícil acreditar que as mesmas pessoas que estão a tentar erradicar a língua ucraniana em territórios capturados exijam respeito pela língua russa em territórios que não conseguem capturar.

Uma notícia que dá por terminada esta edição da "Guerra Traduzida". Estamos de regresso amanhã.