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Guerra traduzida na Rádio Observador. Nos próximos minutos olhamos para o que dizem os jornais russos e ucranianos, hoje com a ajuda do Vasco Maldonado Correia. Vasco, boa tarde. Hoje começas com a imprensa ucraniana e com o ataque russo à cidade de Kiev, ontem à noite.

Oito pessoas morreram, 33 estão feridas, números que ainda devem subir, são trazidos pelo Kyiv Independent. A Rússia lançou, como dizias, um ataque em massa com mísseis e drones durante a última noite. Foram ouvidas explosões, também drones a sobrevoar a capital ucraniana a partir da 01:00. O ataque terá durado ainda cerca de quatro horas. Os danos mais graves ocorreram no distrito de Shevchenkivskyi, onde um prédio de cinco andares desabou parcialmente depois de ter sido atingido por um míssil balístico. De acordo com a Força Aérea Ucraniana, a ANDrei, a Rússia mobilizou mais de 350 drones de ataque, 16 mísseis balísticos, atingindo principalmente a cidade de Kiev. As defesas aéreas da Ucrânia dizem ter repelido praticamente todos os ataques.

E depois deste ataque, o TSN conta hoje a história de um jovem que sobreviveu a este ataque, mas ficou órfão.

"Sobreviveu milagrosamente, mas perdeu os pais e a casa", é um dos títulos em destaque nesta publicação ucraniana. Explica o jornal que o estudante acabado de terminar o nono ano tinha ido visitar a avó fora da cidade e por isso não estava em casa durante os bombardeamentos. A história é relatada por uma representante da escola onde este rapaz andava. Ela mandou mensagem a todos os alunos da turma a perguntar se estavam bem. Todos responderam, menos este rapaz, que se chama Kyrylo. Acabou por ser contactado diretamente e explicou que não conseguia falar com os pais. A polícia acabou por confirmar a morte do pai e mãe de Kyrylo, que vai passar a viver com a avó e também com dois tios. De acordo com este artigo do TSN, os pais dos colegas deste jovem estão agora à procura de um psicólogo para o ajudar a lidar com a perda.

E Donald Trump está decepcionado com esta nova ofensiva russa.

É o que diz o embaixador norte-americano na NATO, Matthew Whitaker, mas reitera que o líder da Casa Branca tem expectativas para ambos os lados, ou seja, depois deste ataque a Kiev, Washington pede a ambos os lados, à Rússia e à Ucrânia, para exercerem a moderação. Sublinha também Whitaker que os Estados Unidos condenam todos os ataques contra civis. Lamenta ainda a morte de um cidadão norte-americano num dos últimos ataques russos em solo ucraniano.

Entretanto, Vasco, Volodymyr Zelensky chegou hoje a Londres.

Vai encontrar-se com o primeiro-ministro britânico, também com o rei Carlos e ainda com os presidentes das duas Casas do Parlamento. De acordo com a fonte do gabinete do presidente ucraniano, citada pelo Pravda, o principal objetivo da visita é aprofundar a cooperação em defesa. Zelensky vai também conversar com militares ucranianos em exercícios no Reino Unido. Planeia também discutir o fortalecimento da defesa e medidas para pressionar a Rússia a parar a guerra. Ora, ainda esta semana, Zelensky deve viajar para Estrasburgo para uma reunião da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa. É ainda esperado na cúpula de líderes da União Europeia em Bruxelas. Ainda não se sabe se vai ou não comparecer na cúpula da NATO amanhã e quarta-feira.

E Vasco, a imprensa ucraniana está também atenta ao conflito no Médio Oriente e olha com ironia para a postura de Vladimir Putin nesta guerra.

"Depois de 40 meses de guerra em larga escala contra a Ucrânia, Putin condena a agressão não provocada contra o Irão." É o que escreve hoje o Kyiv Independent, fazendo notar esta incoerência de Vladimir Putin ao descrever os ataques dos Estados Unidos ao Irão como uma agressão não provocada. Mais de três anos depois de ter começado uma invasão também não provocada, neste caso, à Ucrânia. Frisa também o Kyiv Independent que a invasão da Ucrânia foi uma violação clara e direta do direito internacional e da Carta da ONU, e que Putin devia pensar duas vezes antes de descrever ataques noutras regiões como violações grosseiras do direito internacional, se ele próprio é responsável por casos semelhantes. É o que escreve hoje o Kyiv Independent.

O jornalista Vasco Maldonado Correia com os destaques da imprensa ucraniana. Voltamos já a seguir com o que dizem os jornais na Rússia.