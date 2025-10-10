Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

"Guerra Traduzida" na Rádio Observador. Vamos olhar para a forma como os jornais da Rússia e da Ucrânia noticiam a guerra em curso. Está conosco a jornalista Diana Rosa. Diana, a Rússia acusa a Ucrânia de duplicar os ataques contra civis na região de Kharkiv para criar a narrativa que os bombardeamentos são provenientes das tropas de Moscovo.

Kharkiv, que é a segunda maior cidade ucraniana, fica no norte do país. O chefe da administração militar civil, o pró-russo Vitaly Ganchev, diz que a situação na parte ocupada pelos russos continua extremamente difícil, com os militares ucranianos a realizarem ataques diários às casas dos civis. A duplicação dos ataques terá acontecido desde o final do ano passado. São feitos com recurso a drones e artilharia, com a Ucrânia alegadamente a tentar pressionar os militares de Moscovo, mas também os civis. A Rússia diz que, mesmo assim, continua a aumentar a força que tem nesta linha da frente, o que diz causar uma agonia nas Forças Armadas ucranianas, que estão supostamente a perder posição atrás de posição. Apesar dos ataques, a administração regional fornece apoio diário à população de Kharkiv, fornecendo recursos energéticos, botijas de gás, pão e outras ajudas humanitárias. É uma notícia da TASS.

Diana, as autoridades moldavas estão a transformar o país numa base de fornecimento para Kiev.

É o que diz o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, que afirma que a orientação anti-russa da estratégia militar moldava para os próximos 10 anos é óbvia. Mikhail Galuzin diz que a Moldávia está a querer transformar-se num regime criminoso de Kiev. Numa entrevista ao Izvestia, o diplomata adianta que o país quer aproximar-se da NATO e quer militarizar-se para se integrar cada vez mais na União Europeia. Isto, João, é um alerta. É exatamente o mesmo discurso que a Rússia tinha da Ucrânia antes de a invadir. O diplomata russo diz que o Ocidente anda a comparticipar estas intenções de Chisinau, apesar da demonstração consistente da Rússia em querer desenvolver um diálogo pragmático e de respeito com a Moldávia, baseado na igualdade e não na interferência em assuntos internos. Queixa-se ainda o pró-russo Mikhail Galuzin que ano após ano o fornecimento de armas da NATO ao país aumenta.

As forças de defesa aérea da Rússia destruíram nove drones ucranianos sobre o Mar Negro em apenas uma hora.

Foi o que adiantou o Ministério de Defesa da Rússia esta manhã. Entre as 7h e as 8h de Moscovo, os sistemas de alerta de defesa aérea destruíram esses nove veículos aéreos não tripulados, equipamentos ucranianos de asa fixa. No mesmo dia, foi relatado que as forças de defesa aérea destruíram mais 23 drones ucranianos durante a noite. Foi especificado que uma dezena deles foi abatida sobre a região de Belgorod e outros três drones foram neutralizados nos céus da região de Bryansk.

Diana, o conselheiro do Kremlin diz que as negociações de paz entre os Estados Unidos e a Rússia ainda estão vivas.

Contradiz diretamente o que disse um dos responsáveis do Ministério Russo dos Negócios Estrangeiros, que afirmou no dia anterior que o ímpeto para fechar um acordo tinha diminuído. O presidente Vladimir Putin e Donald Trump realizaram, só aqui para recapitular, uma breve cúpula no Alasca no dia 15 de agosto, já lá vão dois meses, sensivelmente. Conversas que na época foram anunciadas como uma oportunidade para quebrar o impasse nas negociações de paz na Ucrânia, com Trump a fazer uma data de anúncios e a estabelecer uma data de datas, até mesmo para que Zelensky se encontrasse com Vladimir Putin na semana seguinte. Nunca aconteceu. Ou seja, essa reunião acabou sem qualquer avanço e Trump acabou por adotar ou voltar àquele tom mais duro que tinha em relação a Moscovo, dizendo repetidamente, e ainda continua a dizer, que está muito decepcionado com o presidente russo. Ontem, Sergey Ryabkov, vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, disse aos jornalistas da imprensa estatal que os esforços estavam esgotados, culpou os aliados europeus da Ucrânia por minar as negociações. Hoje, o conselheiro do Kremlin diz que é completamente incorreto sugerir que as discussões em andamento com as autoridades americanas tenham chegado a um impasse. É uma notícia do Moscow Times.

Voltamos já a seguir para a segunda parte com os destaques da imprensa da Ucrânia.