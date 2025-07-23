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Estamos na Guerra Traduzida da Rádio Observador. Vamos ficar a saber o que destacam os jornais russos e ucranianos em tempo de guerra neste dia 23 de julho. Hoje com a jornalista Diana Rosa. Boa tarde, Diana.

Olá, boa tarde, Luís.

Hoje, para começar pela imprensa ucraniana, a Ucrânia está a ser palco do maior protesto dos últimos anos e o primeiro desde o início da guerra. Milhares de pessoas saíram à rua para contestar o projeto de lei aprovado ontem no Parlamento e que retira independência às instituições anticorrupção.

Sim, já falamos ontem aqui dessa notícia, que causou bastante indignação. A corrupção é um dos maiores problemas do país. A lei já recebeu luz verde de Zelensky. As imagens são impressionantes, tendo em conta que estamos a falar de um país que está em guerra e em que são altamente desincentivados grandes ajuntamentos. Os ucranianos saíram à rua não só em Kiev, como também noutras cidades como Lviv, Dnipro e Odessa. Estes gritos significam que estes manifestantes querem ver esta lei chumbada em Kiev. Podem ver-se estas pessoas de bandeiras ucranianas em punho, também com cartazes feitos à mão, a pedirem que a lei seja cancelada e que o governo não seja corrupto. É o que podemos ler em alguns cartazes. Este projeto de lei permite que o Procurador-Geral emita, por exemplo, instruções vinculativas ao gabinete anticorrupção. Pode também atribuir casos a entidades fora das agências e escolher delegar certas investigações a outros procuradores. São algumas das ferramentas que passam para as mãos do Procurador-Geral ucraniano e que ele não tinha. O Parlamento tem sido criticado por desmantelar as salvaguardas que protegem os diferentes órgãos de interferências políticas. Os manifestantes lembram que o poder pertence ao povo. De acordo com a reportagem do Kyiv Independent, a multidão incluía veteranos, soldados no ativo e muitos civis. O povo ucraniano receia que estas alterações à lei ameacem a adesão da Ucrânia à União Europeia, assim como o progresso do país. Aliás, Luís, a União Europeia ontem, como dizíamos também aqui, reagiu de imediato a expressar preocupação com esta lei.

E Volodymyr Zelensky já veio colocar água na fervura, disse que os órgãos anticorrupção ucranianos vão continuar a funcionar, mas sem influência russa.

Isto porque a agência anticorrupção foi alvo de buscas na segunda-feira, como noticiamos aqui na Guerra Traduzida. Buscas que decorreram na sequência de suspeitas de infiltração de espiões russos. Zelensky diz que essa influência tem de ser eliminada.

"O gabinete anticorrupção vai funcionar, só que sem influência russa. Que fique claro, é importante que o Procurador-Geral esteja determinado em assegurar a punição inevitável de quem infrige a lei. É disso que a Ucrânia precisa. Os casos que ficaram pendentes têm de ser investigados, porque durante muitos anos tivemos oficiais que saíram da Ucrânia e têm estado a viver noutros países em ótimas condições e sem consequências. Não é aceitável. Não há nenhuma explicação racional para que a criminalidade continue a causar danos de milhões de euros. Também não há explicação para que a Rússia continue a ter as informações de que precisa."

A mensagem de Volodymyr Zelensky esta noite, este som foi retirado da página da presidência.

E o presidente ucraniano promete também, Diana, apresentar um plano anticorrupção nas próximas duas semanas.

É a reação mais especificamente a estes protestos em várias cidades ucranianas. Depois de sair de uma reunião com os chefes dos principais órgãos de aplicação da lei e combate à corrupção, Zelensky diz hoje que os líderes concordaram em desenvolver reformas coordenadas para restaurar a confiança pública e garantir a responsabilização de todos. O presidente ucraniano sublinha que está atento ao que a sociedade diz e o que espera das instituições estatais. Para a próxima semana está agendada uma reunião para a discussão de um plano conjunto final, que vai ser apresentado no início de agosto. O Kyiv Independent tem um artigo publicado em manchete que diz que Zelensky acabou de trair a democracia e todos os que lutam por ela.

E olhamos agora para o terreno, Diana, na véspera da terceira ronda de negociações de paz, a Rússia atacou a Ucrânia novamente. Dos ataques de ontem resultaram pelo menos dois mortos e 30 feridos. Foram ainda registados vários apagões em todo o país.

E entre os feridos, Luís, estão várias crianças. Moscovo lançou mais de 70 drones durante a noite, 27 foram abatidos no norte e no leste do país, outros 18 ficaram perdidos ou foram intercetados. Em Sumy, além de uma vítima mortal, foram atingidos edifícios residenciais, também uma escola, um hospital, escritórios, lojas e vários carros. O mesmo tipo de danos foi registado em Kharkiv, Izyum e Kupiansk, mas também em Kherson. A ferrovia e a infraestrutura energética sofreram vários cortes.

E em Zaporizhzhia foi inaugurado o primeiro túnel antidrone numa estrada em Orikhiv.

Trata-se de um escudo vital para o transporte civil e militar contra ataques de drones russos. A notícia foi avançada pelo chefe da administração militar da região, citado aqui pelo jornal Pravda. A estrutura de proteção está concluída ao longo de uma das rotas logísticas mais perigosas desta região. Tem mais de 6 km de extensão. É apenas a primeira fase da obra. O objetivo é construir mais 200 km de túneis do mesmo gênero em toda esta região. Falamos de túneis à superfície. Convido a irem ver este artigo no jornal Pravda, que tem lá a fotografia já com a obra concluída. A construção do túnel é financiada pelo Fundo Conjunto de Defesa. Esta estrutura garante uma passagem mais segura para pessoal, também para equipamentos e retirada de feridos. No caso dos civis, reduz os riscos de viajarem nestes que são os territórios da linha da frente.

Um túnel antidrone em destaque na imprensa ucraniana. Voltamos já a seguir para saber o que dizem os jornais russos.