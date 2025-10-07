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Estamos de volta com a Guerra Traduzida. Continuamos com a jornalista Diana Rosa, desta vez com os destaques da imprensa na Ucrânia. E começamos com a notícia que tem marcado as últimas horas, Diana, o ataque da Rússia a uma maternidade em Sumy.

Cidade ucraniana no norte do país. Não há registro de feridos, uma vez que os serviços médicos, por uma questão de precaução, já estavam a operar na cave do hospital, até porque já tinha sido assinado o alerta de ataque aéreo na hora antes. Havia vários bebês e mães nas instalações. O governador regional disse que era mais um ataque cínico da Rússia à infraestrutura civil. O drone atingiu o telhado do edifício, provocou um incêndio. Os bombeiros extinguiram, no entanto, rapidamente o fogo.

E Volodymyr Zelensky diz que a Ucrânia vai juntar-se à União Europeia com ou sem o apoio de Viktor Orbán.

O presidente da Ucrânia diz que a rejeição do primeiro-ministro húngaro em deixar a Ucrânia entrar no bloco comunitário não vai ser um impedimento, é o que adianta o Ukrayinska Pravda. Em conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro neerlandês, demissionário, Zelensky assegurou que a Ucrânia vai, sim, estar na União Europeia com ou sem Orbán, porque essa é a escolha do povo ucraniano. Acrescenta ainda o chefe de Estado que mudar o procedimento significa encontrar uma maneira de alcançar os mesmos objetivos, mas sem a Hungria.

E a Ucrânia atingiu uma importante refinaria russa, a refinaria de petróleo Kirishi, uma das maiores que o território russo tem.

E foi forçada a interromper a atividade da mais produtiva unidade de destilação de petróleo bruto, Miguel. A empresa que gere a infraestrutura não quis comentar o caso, mas terá alegadamente sido forçada a desviar a produção para outra unidade principal, que já tinha sido danificada num ataque em meados de setembro. As duas fontes adiantam ainda que esta paralisação deve arrastar-se durante o próximo mês, até a unidade voltar a estar operacional, o que agrava a atual crise de combustível na Rússia. O país está a braços com uma escassez de alguns tipos populares de gasolina, devido à estratégia ucraniana de visar rapidamente a infraestrutura energética através de drones.

E os drones ucranianos também atacaram a cidade de Tiumen, na região russa da Sibéria.

Foram pelo menos três os drones enviados. As autoridades afirmam que a instalação está a operar sem interrupções depois do ataque. Os moradores locais dizem que ouviram explosões e vários carros de bombeiros a caminho entre as 20h e as 21h. No entanto, não houve registro de incêndios nem de vítimas.

Já a Rússia, Diana, atingiu uma infraestrutura energética e outra ferroviária na Ucrânia. Foi resultado de ataques durante esta noite.

Vários comboios, incluindo as rotas Kharkiv-Lviv, também Lviv-Kharkiv e Kramatorsk-Lviv, sofreram atrasos temporários, mas já retomaram o serviço. Os ataques russos desta noite atingiram Poltava e Sumy. Na região de Poltava, os drones atingiram prédios administrativos, assim como armazéns, também um depósito de locomotivas, subestações de tração e linhas de fornecimento de energia, é o que fez saber o vice-primeiro-ministro. Cerca de 1100 consumidores, incluindo 28 empresas, ficaram sem energia elétrica. Já em Sumy, as explosões foram registradas por volta das 6h, deixaram partes da cidade sem energia. Um autocarro também foi atingido e tanto o motorista como o passageiro precisaram de receber assistência médica. As autoridades afastam a existência de vítimas mortais, pelo menos por agora.

E é o ponto final na Guerra Traduzida com a jornalista Diana Rosa. Guerra Traduzida que regressa já amanhã.